«Автомобилист» — «Ак Барс». Заварухин доведёт Знарка до точки кипения

Екатеринбуржцы выиграли в текущем сезоне у казанцев трижды, но им этого мало.

14 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Автомобилист» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Ак Барс» Казань (14.10.2022)

В Континентальной хоккейной лиге 14 октября состоятся два матча. В самом раннем из них на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге померяются силами местный «Автомобилист» и «Ак Барс». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Коллективы встречаются уже четвёртый раз в текущем сезоне.

Во всех трёх предыдущих матчах победы одержали екатеринбуржцы. На домашнем стадионе они уверенно победили казанцев со счётом 5:2, а на выезде дважды обыграли их в овертайме (5:4 ОТ и 2:1 ОТ). Удастся ли «барсам» отомстить за поражения и прервать серию неудачных выступлений?

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К грядущему матчу подопечные Олега Знарка, возглавившего «Ак Барс» этим летом, подходят с массой нерешённых задач и четырьмя поражениями подряд. Сначала они дважды уступили как раз «Автомобилисту», а затем проиграли «Барысу» (2:3) в Казани и магнитогорскому «Металлургу» (1:4) на выезде.



Последний случай наиболее интересен. Наставник «Магнитки» Илья Воробьёв переиграл главного тренера клуба из Казани по всем параметрам. Он лучше подготовил свою команду тактически и физически. Два очка добыл вполне справедливо. После битвы Знарок рассказал, что до сих пор не может найти оптимальные сочетания и вынужден рисковать.

Сильнее прочих выпадают из игры капитан сборной России Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов, приобретённые «барсами» этим летом у московского «Динамо» за символическую компенсацию. Звёздные нападающие демонстрируют явно не лучший свой хоккей. Они частенько предпочитают не брать инициативу в свои руки. Результативностью тоже не радуют.

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У «Автомобилиста» дела обстоят совсем иначе. Как мы помним, клуб сохранил этим летом практически всех легионеров и здорово усилился, заключив контракты с молодыми хоккеистами, а также с опытным Сергеем Широковым. Предсезонку команда провела потрясающе, покорив болельщиков ярким хоккеем и неплохими итогами, но то были ещё цветочки.

За 17 матчей в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ подопечные Николая Заварухина потерпели только пять поражений — от «Трактора» (3:4 ОТ), «Торпедо» (3:7), «Барыса» (0:2), «Салавата Юлаева» (0:4) и нашедшего себя после неудачного старта сезона «Нефтехимика» (3:4). Во всех остальных матчах одержали победы, в том числе над окрепшим «Торпедо» (4:1).



Матч с «Торпедо» интересен тем, что в нём не приняли участия из-за травм ранее упомянутый Сергей Широков, Кёртис Валк и Стефан Да Коста. Нападающие на данный момент входят в топ-8 лучших бомбардиров КХЛ. У Широкова и Да Косты по 17 очков по системе «гол+пас», а у Валка — 18. Потери очень серьёзные.



Тем не менее Заварухин умело нашёл замены выбывшим из строя нападающим, добыв уверенную победу в матче с «Торпедо». Тем самым он сохранил за своей командой первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. После такого моральный дух «Авто» наверняка на высоте. «Ак Барс» этим похвастать не может.

Невооружённым взглядом видно, что очень нервничает Олег Знарок. Недавно многоопытный специалист грубо подвинул журналиста, стоявшего с камерой, схватив за манишку, так как не мог пройти к раздевалке. Момент не критический, но вкупе с выдаваемыми им интервью и поведением в целом складывается негативный пазл. А ведь хоккеистам передаются те же эмоции.

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Безусловно, у «барсов» очень мощный и действительно звёздный состав. Однако тренерский штаб во главе со Знарком пока не может им эффективно управлять. История трёх последних очных встреч, то, что матч состоится в Екатеринбурге, и результаты в текущем сезоне КХЛ свидетельствуют явно не в пользу казанцев. Полагаем, хозяева одержат победу в матче. Коэффициент — 2.15.

«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 октября 2022 года

Несмотря на потерю важных игроков, «Автомобилист» смотрится очень собранно. Коллектив из Екатеринбурга процветает под руководством Николая Заварухина и восхищает поклонников отличной результативностью. За 17 матчей нынешнего розыгрыша регулярки его игроки забросили 61 шайбу. «Ак Барс» за последние шесть матчей в КХЛ одержал только одну победу — над скромным «Амуром» (3:2 ОТ), да и то в овертайме. В успех хозяев верится больше.



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за коэффициент 2.15.

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