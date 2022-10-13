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«Автомобилист» — «Ак Барс», прогноз на матч КХЛ 14 октября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Автомобилист» — «Ак Барс». Заварухин доведёт Знарка до точки кипения
Михаил Коробов
«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ
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Екатеринбуржцы выиграли в текущем сезоне у казанцев трижды, но им этого мало.

14 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Автомобилист» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Ак Барс» Казань (14.10.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2022, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань

В Континентальной хоккейной лиге 14 октября состоятся два матча. В самом раннем из них на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге померяются силами местный «Автомобилист» и «Ак Барс». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Коллективы встречаются уже четвёртый раз в текущем сезоне.

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Во всех трёх предыдущих матчах победы одержали екатеринбуржцы. На домашнем стадионе они уверенно победили казанцев со счётом 5:2, а на выезде дважды обыграли их в овертайме (5:4 ОТ и 2:1 ОТ). Удастся ли «барсам» отомстить за поражения и прервать серию неудачных выступлений?

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К грядущему матчу подопечные Олега Знарка, возглавившего «Ак Барс» этим летом, подходят с массой нерешённых задач и четырьмя поражениями подряд. Сначала они дважды уступили как раз «Автомобилисту», а затем проиграли «Барысу» (2:3) в Казани и магнитогорскому «Металлургу» (1:4) на выезде.

Последний случай наиболее интересен. Наставник «Магнитки» Илья Воробьёв переиграл главного тренера клуба из Казани по всем параметрам. Он лучше подготовил свою команду тактически и физически. Два очка добыл вполне справедливо. После битвы Знарок рассказал, что до сих пор не может найти оптимальные сочетания и вынужден рисковать.

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Сильнее прочих выпадают из игры капитан сборной России Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов, приобретённые «барсами» этим летом у московского «Динамо» за символическую компенсацию. Звёздные нападающие демонстрируют явно не лучший свой хоккей. Они частенько предпочитают не брать инициативу в свои руки. Результативностью тоже не радуют.

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У «Автомобилиста» дела обстоят совсем иначе. Как мы помним, клуб сохранил этим летом практически всех легионеров и здорово усилился, заключив контракты с молодыми хоккеистами, а также с опытным Сергеем Широковым. Предсезонку команда провела потрясающе, покорив болельщиков ярким хоккеем и неплохими итогами, но то были ещё цветочки.

За 17 матчей в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ подопечные Николая Заварухина потерпели только пять поражений — от «Трактора» (3:4 ОТ), «Торпедо» (3:7), «Барыса» (0:2), «Салавата Юлаева» (0:4) и нашедшего себя после неудачного старта сезона «Нефтехимика» (3:4). Во всех остальных матчах одержали победы, в том числе над окрепшим «Торпедо» (4:1).

Матч с «Торпедо» интересен тем, что в нём не приняли участия из-за травм ранее упомянутый Сергей Широков, Кёртис Валк и Стефан Да Коста. Нападающие на данный момент входят в топ-8 лучших бомбардиров КХЛ. У Широкова и Да Косты по 17 очков по системе «гол+пас», а у Валка — 18. Потери очень серьёзные.

Тем не менее Заварухин умело нашёл замены выбывшим из строя нападающим, добыв уверенную победу в матче с «Торпедо». Тем самым он сохранил за своей командой первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. После такого моральный дух «Авто» наверняка на высоте. «Ак Барс» этим похвастать не может.

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Невооружённым взглядом видно, что очень нервничает Олег Знарок. Недавно многоопытный специалист грубо подвинул журналиста, стоявшего с камерой, схватив за манишку, так как не мог пройти к раздевалке. Момент не критический, но вкупе с выдаваемыми им интервью и поведением в целом складывается негативный пазл. А ведь хоккеистам передаются те же эмоции.

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Безусловно, у «барсов» очень мощный и действительно звёздный состав. Однако тренерский штаб во главе со Знарком пока не может им эффективно управлять. История трёх последних очных встреч, то, что матч состоится в Екатеринбурге, и результаты в текущем сезоне КХЛ свидетельствуют явно не в пользу казанцев. Полагаем, хозяева одержат победу в матче. Коэффициент — 2.15.

«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 октября 2022 года

Несмотря на потерю важных игроков, «Автомобилист» смотрится очень собранно. Коллектив из Екатеринбурга процветает под руководством Николая Заварухина и восхищает поклонников отличной результативностью. За 17 матчей нынешнего розыгрыша регулярки его игроки забросили 61 шайбу. «Ак Барс» за последние шесть матчей в КХЛ одержал только одну победу — над скромным «Амуром» (3:2 ОТ), да и то в овертайме. В успех хозяев верится больше.

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за коэффициент 2.15.

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