«Динамо» — «Оренбург». Йоканович боится отставки и будет осторожен

15 сентября состоится матч 13-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Оренбург». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех оренбуржцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 15 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 13-го тура чемпионата России «Динамо» — «Оренбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Динамо» — «Оренбург» (15.09.2022)

Ещё несколько туров тому назад встреча «Динамо» и «Оренбурга» не вызвала бы большого интереса из-за соотношения сил сторон. Бело-голубых видели в числе претендентов на чемпионство, а оренбуржцам пророчили провал. Ситуация изменилась после нескольких осечек одних и удачной серии других.

Хозяевам необходимо срочно менять ситуацию, поскольку за последние четыре матча они положили в копилку всего одно очко. Неуступчивый и мотивированный соперник сейчас для москвичей крайне опасен — оренбуржцы находятся на пике формы. Удивительно, но коллектив, которого многие уже приговорили к вылету, обошёл «Динамо» в турнирной таблице.

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Любопытно, что кризис хозяев совпал с появлением в составе новичка — Матиаса Норманна. Скорее всего, звёздный хавбек стал катализатором изменений в полузащите. Необходимость наигрывать новые связки не позволила москвичам стабильно забивать более одного гола за игру. Кризис результативности может брать истоки именно оттуда.

Норвежский новичок провёл за команду уже четвёртую игру, но взаимопонимания так и не нашёл. Его отношения на поле с новыми партнёрами ещё нуждаются в отладке. Тем не менее высокий потенциал опорника стал виден с первых матчей. Он ещё проявит свой талант по ходу сезона РПЛ.

В минувшем туре хозяева разделили очки с армейцами (ничья 1:1). Пытаясь играть в давление, бело-голубые не сумели пробить плотные защитные линии соперника. Ставка на игру в короткий пас не сработала, и «Динамо» пришлось менять схему по ходу встречи. Переход на расстановку с двумя форвардами не оправдал ожиданий тренерского штаба. Отметим проблемы с созданием опасных моментов у хозяев для нашего прогноза.

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«Оренбург» поймал свою игру. Команда в минувшем туре обыграла на выезде «Ахмат» — 2:1. Это уже третья победа кряду для подопечных чешского специалиста. Гости перешагнули психологический барьер, который мешал им выкладываться на 100% в первых встречах. Стоит отметить бескомпромиссность клуба из Оренбурга — команда обходится без ничейных результатов.

Чешский специалист перестроил игру команды. Теперь «Оренбург» действует намного глубже в защите и без сбоев, что развязывает руки игрокам группы атаки. Они действуют гораздо смелее, понимая, что их подстрахуют при потере мяча.

История очных встреч «Динамо» и «Оренбурга» состоит из шести игр. Любопытно, что на стороне оренбургского клуба превосходство. Он взял верх в четырёх из шести матчей. Весьма вероятно, что это связано с недооценкой соперника со стороны московского коллектива. Отметим, что разница забитых мячей у команд (7:6) показывает уровень напряжения в каждой игре.

Футболисты «Динамо» в последних турах выглядят уставшими. Резко упали командные скорости, что сказалось на результативности нападающих. В свою очередь, «Оренбург» действует на противофазе — команда получила дополнительный заряд уверенности и крепко играет в обороне. С учётом истории очных матчей, рекомендуем обратить внимание на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.08.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Оренбург» 15 сентября 2022 года

Москвичи потеряли уверенность в своих силах. Захандрил Захарян, потерявший выгодный контракт с лондонским клубом. Оборона соперника, напротив, стала серьёзной преградой на пути форвардов. При таком раскладе сложно ожидать большого количества забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.

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