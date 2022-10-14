«Касымпаша» — «Адана Демирспор». Дзюба пакует чемоданы, а его клуб ближе к чемпионству

«Голубые молнии» преуспевают, но российскому форварду в их стане, похоже, нет места. Куда дальше?

15 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Турции «Касымпаша» — «Адана Демирспор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Адана Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Касымпаши» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Касымпаша» — «Адана Демирспор» 15 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Касымпаша» — «Адана Демирспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Турции «Касымпаша» — «Адана Демирспор» (15.10.2022)

Позади уже девять туров турецкой Суперлиги. 15 октября состоятся четыре матча 10-го тура соревнования. В одном из них на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле местный «Касымпаша» примет «Адана Демирспор». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

«Касымпаша» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Турции занял 11-е место. За 38 туров соревнования он потерпел 15 поражений, восемь раз сыграл вничью, а также добыл 15 побед. Стоит отметить, что лишь одна из них была одержана над командами из топ-7 — над «Бешикташем» (3:0), финишировавшим на шестой строчке.

Дзюба перейдёт в клуб Эрдогана? Что надо знать про «Истанбул Башакшехир».

Впрочем, ничего удивительно в этом нет, ведь «апачи» являются середняками. Их ресурсы всегда были очень сильно ограничены. Из-за этого за 100-летнюю историю существования «Касымпаша» ни разу не выигрывал турецкую Суперлигу. Более того, за последние четыре сезона он не может финишировать выше 10-го места. В текущем сезоне стартовал с проблем.



Поражения команда из Стамбула потерпела от «Истанбул Башакшехир» (0:4), «Фенербахче» (0:6), «Гиресунспора» (0:1) и «Галатасарая» (2:3). Вничью сыграла с «Трабзонспором» (0:0). Победы одержала над «Хатайспором» (1:0), «Антальяспором» (2:0), «Умраниеспором» (2:1) и «Газиантепом» (1:0). Ни одна из поверженных «апачами» команд на данный момент не входит в топ-9 турецкой Суперлиги.

У «Адана Демирспор» иная история. По итогам позапрошлого сезона клуб впервые за долгое время добыл путёвку в элитный дивизион Турции. В преддверии прошлого розыгрыша первенства страны клуб неплохо усилился техничными игроками, в том числе небезызвестным Марио Балотелли, и назначил на должность главного тренера опытного Винченцо Монтеллу.

Садио Мане поделился ожиданиями от ЧМ-2022 в Катаре.

Благодаря стараниям итальянского наставника и не только коллектив из Аданы совершил качественный скачок и по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Турции занял 10-е место. За 38 туров соревнования он потерпел 13 поражений, 10 раз сыграл вничью и одержал 15 побед, в том числе над мощными «Истанбул Башакшехир» и «Фенербахче» (в обоих случаях 2:1).

Этим летом «голубые молнии» усилились ещё лучше. Они подписали Кевина Родригеша, Баду Н'Диайе, Генри Оньекуру, а также двух бывших футболистов «Зенита» — Ярослава Ракицкого и Артёма Дзюбу. Последние два хуже прочих адаптировались к требованиям Монтеллы и после нескольких неудачных матчей закрепились на скамейке запасных.



Эксперт по турецкому футболу — Эльвин Керимов — в одном из интервью отметил, что Дзюба прекрасно освоился в коллективе и вызывает положительные эмоции у одноклубников. Поднятие настроения и улучшение атмосферы — это хорошо, но вот надолго ли хватит россиянина? Местные журналисты полагают, что зимой форвард захочет сменить клуб. Основания для этого действительно есть.

Недавно «голубые молнии» приобрели на его позицию Фредрика Гульбрандсена. Да и другой центрфорвард — Бритт Ассомбалонга — находится в отличном тонусе. Кроме того, Винченцо Монтелла небезуспешно использовал вместо Дзюбы на острие атаки хавбека — Юнеса Беланду — во встречах 6-го и 7-го туров текущего розыгрыша чемпионата Турции с «Трабзонспором» (3:2) и «Антальяспором» (3:0).

Россия опустилась на 18-е место в рейтинге УЕФА.

К слову, за девять матчей соревнования «Адана Демирспор» потерпел только одно поражение — от «Фенербахче» (2:4). Клуб также поделил очки с «Хатайспором» (1:1), мощно укрепившимся в межсезонье «Галатасараем» (0:0) и «Газиантепом» (1:1). Во всех остальных случаях одержал победы. Думаем, преуспеет он и в грядущем матче. Проверим П2 за коэффициент 2.22.

Прогноз и ставка на матч 10-го тура турецкой Суперлиги «Касымпаша» — «Адана Демирспор» 15 октября 2022 года

«Касымпаша» уже не первый год является середняком. Как мы выяснили, он не представляет серьёзной угрозы для сильных и стабильных клубов, каким стал «Адана Демирспор» благодаря трансферам и грамотному руководству Монтеллы. Жаль лишь, что Дзюба не принимает непосредственного участия в успехах «голубых молний». Его трансфер пока что выглядят как ошибка. Впрочем, это уже другая история. Фаворитами грядущего матча, на наш взгляд, являются гости. Думаем, они добудут три очка.

Ставка: победа «Адана Демирспор» за коэффициент 2.22.

10 лучших экспрессов.

Неймару грозит 5 лет тюрьмы по делу о коррупции при переходе в «Барселону».

Бывший игрок «Спартака» стал тренером. Боккетти доверили «Верону».

Терюшков: командам РПЛ надо отказаться от легионеров.

«Спартак» не выпадет из чемпионской гонки. Абаскаль готов к дерби Москвы.