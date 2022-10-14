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«Касымпаша» — «Адана Демирспор», прогноз на матч Суперлиги 15 октября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, эфир

«Касымпаша» — «Адана Демирспор». Дзюба пакует чемоданы, а его клуб ближе к чемпионству
Михаил Коробов
«Касымпаша» — «Адана Демирспор»: прогноз на матч
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«Голубые молнии» преуспевают, но российскому форварду в их стане, похоже, нет места. Куда дальше?

15 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Турции «Касымпаша» — «Адана Демирспор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Адана Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Касымпаши» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Касымпаша» — «Адана Демирспор» 15 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Касымпаша» — «Адана Демирспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Турции «Касымпаша» — «Адана Демирспор» (15.10.2022)

Турция - Суперлига. 10-й тур
15 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Касымпаша
Стамбул
Не начался
Адана Демирспор
Адана

Позади уже девять туров турецкой Суперлиги. 15 октября состоятся четыре матча 10-го тура соревнования. В одном из них на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле местный «Касымпаша» примет «Адана Демирспор». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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«Касымпаша» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Турции занял 11-е место. За 38 туров соревнования он потерпел 15 поражений, восемь раз сыграл вничью, а также добыл 15 побед. Стоит отметить, что лишь одна из них была одержана над командами из топ-7 — над «Бешикташем» (3:0), финишировавшим на шестой строчке.

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Впрочем, ничего удивительно в этом нет, ведь «апачи» являются середняками. Их ресурсы всегда были очень сильно ограничены. Из-за этого за 100-летнюю историю существования «Касымпаша» ни разу не выигрывал турецкую Суперлигу. Более того, за последние четыре сезона он не может финишировать выше 10-го места. В текущем сезоне стартовал с проблем.

Поражения команда из Стамбула потерпела от «Истанбул Башакшехир» (0:4), «Фенербахче» (0:6), «Гиресунспора» (0:1) и «Галатасарая» (2:3). Вничью сыграла с «Трабзонспором» (0:0). Победы одержала над «Хатайспором» (1:0), «Антальяспором» (2:0), «Умраниеспором» (2:1) и «Газиантепом» (1:0). Ни одна из поверженных «апачами» команд на данный момент не входит в топ-9 турецкой Суперлиги.

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У «Адана Демирспор» иная история. По итогам позапрошлого сезона клуб впервые за долгое время добыл путёвку в элитный дивизион Турции. В преддверии прошлого розыгрыша первенства страны клуб неплохо усилился техничными игроками, в том числе небезызвестным Марио Балотелли, и назначил на должность главного тренера опытного Винченцо Монтеллу.

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Благодаря стараниям итальянского наставника и не только коллектив из Аданы совершил качественный скачок и по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Турции занял 10-е место. За 38 туров соревнования он потерпел 13 поражений, 10 раз сыграл вничью и одержал 15 побед, в том числе над мощными «Истанбул Башакшехир» и «Фенербахче» (в обоих случаях 2:1).

Этим летом «голубые молнии» усилились ещё лучше. Они подписали Кевина Родригеша, Баду Н'Диайе, Генри Оньекуру, а также двух бывших футболистов «Зенита» — Ярослава Ракицкого и Артёма Дзюбу. Последние два хуже прочих адаптировались к требованиям Монтеллы и после нескольких неудачных матчей закрепились на скамейке запасных.

Эксперт по турецкому футболу — Эльвин Керимов — в одном из интервью отметил, что Дзюба прекрасно освоился в коллективе и вызывает положительные эмоции у одноклубников. Поднятие настроения и улучшение атмосферы — это хорошо, но вот надолго ли хватит россиянина? Местные журналисты полагают, что зимой форвард захочет сменить клуб. Основания для этого действительно есть.

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Недавно «голубые молнии» приобрели на его позицию Фредрика Гульбрандсена. Да и другой центрфорвард — Бритт Ассомбалонга — находится в отличном тонусе. Кроме того, Винченцо Монтелла небезуспешно использовал вместо Дзюбы на острие атаки хавбека — Юнеса Беланду — во встречах 6-го и 7-го туров текущего розыгрыша чемпионата Турции с «Трабзонспором» (3:2) и «Антальяспором» (3:0).

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К слову, за девять матчей соревнования «Адана Демирспор» потерпел только одно поражение — от «Фенербахче» (2:4). Клуб также поделил очки с «Хатайспором» (1:1), мощно укрепившимся в межсезонье «Галатасараем» (0:0) и «Газиантепом» (1:1). Во всех остальных случаях одержал победы. Думаем, преуспеет он и в грядущем матче. Проверим П2 за коэффициент 2.22.

Прогноз и ставка на матч 10-го тура турецкой Суперлиги «Касымпаша» — «Адана Демирспор» 15 октября 2022 года

«Касымпаша» уже не первый год является середняком. Как мы выяснили, он не представляет серьёзной угрозы для сильных и стабильных клубов, каким стал «Адана Демирспор» благодаря трансферам и грамотному руководству Монтеллы. Жаль лишь, что Дзюба не принимает непосредственного участия в успехах «голубых молний». Его трансфер пока что выглядят как ошибка. Впрочем, это уже другая история. Фаворитами грядущего матча, на наш взгляд, являются гости. Думаем, они добудут три очка.

Ставка: победа «Адана Демирспор» за коэффициент 2.22.

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Заглавное фото: Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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