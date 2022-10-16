Пётр Ян — Шон О’Мэлли: россиянин вернёт доверие поклонников

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян возвращается в октагон. Его соперник по UFC 280 – американец Шон О’Мэлли. Дата боя – 22 октября. Изучаем расклады перед поединком.

Сехудо назвал слабые стороны Петра Яна перед боем с О'Мэлли.

Когда бой Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бой между первым номером рейтинга легчайшего веса россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Во сколько начало боя Ян — Шон О’Мэлли

Предполагается, что бой между Петром Яном и Шоном О’Мэлли начнётся не раньше 4:00 мск 22 октября 2022 года.

По какому каналу покажут бой Ян — О’Мэлли, где смотреть прямой эфир

Увидеть бой Яна и О’Мэлли на UFC 280 можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

Экспресс с коэффициентом 12.50.

Коэффициенты букмекеров на бой Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Аналитики выбрали фаворита – это Пётр Ян. Поставить на победу бывшего чемпиона UFC можно с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности. Успех американского спортсмена Шона О’Мэлли эксперты оценили в 4.12 — это примерно 24% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, то сыграет коэффициент 50.00.

Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.63. Если россиянин и американец закончат поединок раньше, то сыграет коэффициент 2.27.

Форма Петра Яна и Шона О’Мэлли

Пётр Ян разочаровал своих поклонников в реванше с Алджэмейном Стерлингом. Если в первом поединке россиянина от победы отделил всего один запрещённый удар, то во втором бою Пётр был слишком осторожен и поплатился за это. Теперь нужно думать, как вернуться на вершину. Первый шаг к этому – бой против Шона О’Мэлли.

Возможно, этот поединок не даст Яну какого-то особого статуса, но с точки зрения медийности это правильный ход. Нужно напомнить о себе, победив именно такого бойца, шоумена от UFC.

Задача Петра на этот бой – найти тонкую грань между аккуратностью и агрессией. На его стороне бокс, партер и выносливость. Он уже знает, каково драться в жару в ОАЭ, он готов к этому.

Председатель федерации спорта Дании: России не должно быть в спорте.

Что до Шона, то он поставит на свою антропометрию и ударную мощь. При всей своей зрелищности и эпатаже О’Мэлли находится лишь на 12-й строчке в рейтинге. Прессинг, рубка – вот его союзники в предстоящем поединке. Нельзя говорить, что у американца совсем нет шансов, но выносливость Шона будет явно похуже, чем у Яна, а стиль боя требует колоссальных энергозатрат.

Прогноз на бой Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Букмекеры видят Петра Яна явным фаворитом, и тут с ними трудно спорить. Экс-чемпион практически во всём сильнее своего визави. Шон выделяется интересной и разносторонней ударкой, но бокс Яна хоть и не такой зрелищный, зато куда лучше адаптирован под ММА и опаснее для соперников. В партере Пётр тоже должен справляться с Шоном, который на канвасе особой угрозы не представляет.

Ставить на Яна неинтересно ввиду слишком низкого коэффициента. Будем подбирать что-то другое. Неплохой вариант — ставка на то, что бой не пройдёт все отведённые раунды. Встречаются два классных ударника, один из которых выше классом и мощнее соперника. Шон почти все бои в UFC закончил досрочно, а Петру после того, как он был недоволен решением в бою со Стерлингом, нужно побеждать уверенно, не отдавать исход боя в руки судьям. Рекомендуем ставку на ТМ 2.5 раунда за 2.27.

Алджэмейн Стерлинг дал прогноз на бой Ян — О'Мэлли.

Конор Макгрегор сделал прогноз на бой Махачев — Оливейра.

Уайлдер: сегодня я напугал Усика.

Шон О’Мэлли дал прогноз на свой бой с Петром Яном.

Александр Емельяненко: не пью, готовимся с женой детей рожать.

Тренер Уайлдера: только один боксёр может нокаутировать Усика.