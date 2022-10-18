Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: осторожность превыше всего

22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280 состоится бой за вакантный чемпионский титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии. Начало боя – не ранее 20:00 мск. Эксперты уже дали свои прогнозы, и мнения разделились. Публикуем самые интересные прогнозы на бой.

Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.

За Махачева

Россиянин – фаворит боя, многие ставят на его победу. Так, Александр Волкановски даже назвал возможные варианты победы Махачева.

«Я бы поставил на Ислама. Думаю, он победит сабмишеном в поздних раундах или решением», — заявил австралиец.

Польский легковес UFC Матеуш Гамрот считает, что россиянин победит решением.

«Уверен, что это будет великолепный бой, и если Ислам не сделает ошибок, то он выиграет. Я думаю, что бой пройдёт всю дистанцию, и по очкам победит Махачев. Бой с Махачевым — бой моей мечты, и я уверен, что он победит Оливейру. А затем мы сможем с ним подраться за титул где-нибудь в Европе. Для Европы это было бы огромное событие», — заявил Гамрот.

Менеджер Махачева заявил, что считает Оливейру чемпионом UFC.

Популярный российский боец ММА Иван Штырков считает, что бой завершится в третьем раунде.

«Оливейра не встречался с такими противниками. Все его последние поединки были против рядовых ударников, причём разовых: попадают — да, не попадают — нет. Кого-то и вовсе хватает только на раунд. Это были ребята с громкими именами, показывавшие зрелищные бои. Но Махачев придёт не за зрелищем, он придёт за титулом. Он будет делать всё чётко и планомерно. Уверен, что всё проработано, потому что в его команде есть человек, прошедший по чемпионскому пути.

Это будет досрочная победа. Махачев задушит Оливейру. К третьему раунду всё закончится. Он не будет заходить в размены, чтобы не дать шанса. Это будет чёткая работа с дистанции, которую можно разбавить ударами и проходами в ноги. Я не вижу даже, чем бразилец может перебить Ислама. У Чарльза есть сильный удар, но он сам пропускает. Он много раз падал, и его просто не могли добить. Он неплохо защищался, но это были другие люди — не Махачев», — подчеркнул Штырков.

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов был краток.

«Считаю фаворитом Махачева, но бой покажет», — отметил Рахмонов.

За Оливейру

Несмотря на то что букмекеры считают Ислама Махачева явным фаворитом, многие эксперты ставят на Оливейру. К примеру, бывший чемпион UFC Фабрисио Вердум среди таковых. Правда, здесь, скорее, сыграло свою роль землячество.

«Будучи бразильцем, я, конечно, на 100 процентов поддерживаю Чарльза. Он будет действующим чемпионом ещё долгое время, и он победит Махачева», — сказал Вердум.

Майкл Чендлер тоже верит в Оливейру.

«Я считаю, что Оливейра справится с поставленной задачей. Не вижу причин, по которым Махачева можно считать фаворитом. Последние результаты Чарльза делают его номером один в лёгком дивизионе. Думаю, он выйдет в клетку и прикончит оппонента», — заявил Чендлер.

Адриано Мартинс, боец, который в своё время нокаутировал Махачева, тоже на стороне Оливейры.

«Чарльзу никому ничего не нужно доказывать. Он в UFC дрался со всеми в полулёгком и лёгком дивизионе на протяжении 11 лет. Победил многих крутых соперников. Махачев, хоть и хороший боец, но ему ещё многое предстоит доказать. Я видел бой Махачева против Тиаго Мойзеса. Он превратил это в лёгкое испытание, потому что удерживал своего соперника. Я вижу, что Ислам развивается как спортсмен и как мужчина. Он – проблема для многих бойцов, но я считаю Чарльза фаворитом. Последнее время он дрался с самыми сильными соперниками и полностью уничтожил их. Оливейра непредсказуем и может нокаутировать Махачева в любой момент. Я бы поставил на Чарльза», — отметил Мартинс.

Ну и куда же без Конора Макгрегора. Ноториус был краток.

«Оливейра или Ислам? Оливейра, легко», — написал Конор в социальных сетях.

Что ж, как видите, мнения среди авторитетных бойцов разделились. Уже совсем скоро мы узнаем, кто оказался прав. Удачных ставок!

Экспресс с коэффициентом 20.50.

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