«МЮ» — «Тоттенхэм». Криштиану Роналду уже не тот зверь

Конте рассчитывает, что португалец будет спокойнее, чем при их прошлой встрече. Так и будет!

19 октября состоится матч 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех лондонцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 19 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Тоттенхэм» (19.10.2022)

Миновало уже 11 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. 19 октября состоятся пять игр 12-го тура. В одной из них на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. Главный судья — Саймон Хупер.

«МЮ» далеко не лучшим образом начал текущий сезон, но после четырёх побед подряд в чемпионате Англии, в том числе над «Ливерпулем» (2:1) и лидирующим «Арсеналом» (3:1), казалось, что перестройка начинает приносить свои плоды. Бóльшая часть новобранцев быстро адаптировалась в клубе и помогла Эрику тен Хагу добыть хорошие результаты.

Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании на «Золотой мяч».

Однако после этого «красные дьяволы» потерпели разгромное поражение от «Манчестер Сити» (3:6), которое сильно повлияло на дальнейшее развитие событий. Тен Хаг попал под волну критики из-за того, что оставил в запасе Криштиану Роналду и лишь на 59-й минуте выпустил на поле Каземиро.



По-видимому, давление повлияло на голландского специалиста. В последующих четырёх матчах во всех турнирах он выделил Роналду очень много игрового времени. Хотя, конечно же, сказалась травма Антони Марсьяля. Француз получил повреждение в матче 10-го тура АПЛ с «Эвертоном» и был заменён как раз на Роналду.

Как бы там ни было, манкунианцы в этих четырёх матчах одержали три победы — над «Омонией» (3:2 и 1:0), а также «Эвертоном» (2:1). Вничью сыграли с «Ньюкаслом» (0:0). Результаты вроде бы неплохие, но, во-первых, уровень соперников был низок. Во-вторых, Роналду не забил в первом матче с «Омонией» с семи метров в полупустые ворота.

Агент Криштиану Роналду провёл встречу с руководством «Барселоны».

Также отметим, что во второй игре с клубом с Кипра на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» с огромным трудом добыл три очка. Победный мяч его футболисты забили лишь в компенсированное ко второму тайму время. Безусловно, стоит отдать должное голкиперу «Омонии», который совершил целых 12 сейвов. Однако 34 удара и всего лишь один гол — это плохой показатель для такого клуба.

У «Тоттенхэма» дела обстоят иначе. За 10 туров в чемпионате Англии он потерпел лишь одно поражение — от «Арсенала» (1:3). И то, если бы Эмерсон не получил красную карточку на 62-й минуте, «шпоры» вполне могли зацепиться за очки. До удаления соперники играли на одном уровне.



Также подопечные Антонио Конте сыграли вничью с «Челси» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1). Во всех остальных матчах они одержали победы, в том числе над окрепшим «Брайтоном» (1:0) и «Эвертоном» (2:0). Не менее здорово команда из Лондона проявила себя в Лиге чемпионов. После четырёх матчей лондонцы заняли первое место в группе.



Боссы «Тоттенхэма» довольны выступлениями команды под руководством итальянского специалиста. По информации СМИ, они планирует заключить долгосрочный контракт с тренером. Полагаем, в предстоящем матче лондонцы не проиграют. Для того чтобы коэффициент был немного повыше, рекомендуем взять Х2 + ТМ 5.5 мяча за 1.71.

За последние девять туров в чемпионате Англии лондонцы лишь раз забили больше двух мячей за матч — во встрече 8-го тура с «Лестером», располагающимся в зоне вылета. Манкунианцы же за последние два матча во всех турнирах забили только один мяч, да и тот в компенсированное время.

Губерниев: Федотов ведёт себя как быдлан, это печально.

Грядущий матч интересен ещё и с точки зрения дуэли Криштиану Роналду и Сон Хын Мина. Звёздный португалец по итогам голосования за «Золотой мяч» занял лишь 20-е место, а южнокорейский форвард стал 11-м. Теперь Сон может превзойти Роналду и на «Олд Траффорд».



Недавно Антонио Конте высказался о поражении «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне. В тот день «красные дьяволы» обыграли лондонцев со счётом 3:2. Героем стал Криштиану, оформивший хет-трик. По словам тренера «шпор», в тот день они проиграли не «МЮ», а Роналду. Ещё он выразил надежду на то, что в грядущей встрече португалец будет спокоен.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 19 октября 2022 года

После успешного отрезка «Манчестер Юнайтед» выдал ряд противоречивых результатов. Очевидно, он сейчас менее стабилен, нежели «Тоттенхэм», который возглавляет свою группу в Лиге чемпионов и потерпел лишь одно поражение за 10 туров в АПЛ. Антонио Конте давно наладил все игровые механизмы своей команды, а Эрик тен Хаг всё ещё подбирает нужные детали. Думаем, лондонцы как минимум не проиграют. Чрезмерной результативности ввиду статистики команд не ждём.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и тотал меньше 5.5 мяча за коэффициент 1.71.

Экспресс с коэффициентом 15.0.

Где покажут матч «МЮ» — «Тоттенхэм».

Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» с коэффициентом 2.55.

Салихова: Федотов разговаривает как конюх, очень органично для ЦСКА.

Канчельскис: Кокорин должен закрыть рот и не открывать его.

Прогноз на матч «МЮ» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.