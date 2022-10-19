«Северсталь» — «Салават Юлаев». Без критики судей не будет побед

20 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.38. Победа череповчан по итогам 60 минут оценена экспертами в 2.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев» 20 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Северсталь» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» Череповец — «Салават Юлаев» Уфа (20.10.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 20 октября состоятся четыре матча. В одном из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце померяются силами местная «Северсталь» и «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

«Северсталь» очень нестабильна в текущем сезоне. За 20 матчей в КХЛ она одержала победы только в девяти встречах, причём в двух из них по буллитам — над «Куньлунем» (3:2 Б) и «Трактором» (4:3 Б), а также одну в овертайме — над «Металлургом» (4:3 ОТ). Во всех остальных встречах «сталевары» потерпели поражения.

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Впрочем, далеко не все неудачи закономерны. Например, совсем недавно череповчане уступили московскому «Динамо» (1:2 Б). Ключевой эпизод произошёл на 55-й минуте встречи. Форварда «Северстали» Кирилла Пилипенко отправили на скамейку штрафников за симуляцию. За счёт большинства «Динамо» сравняло счёт в матче и добыло победу в серии послематчевых буллитов.



После игры Андрей Разин намекнул, что удаление было спорным. В результате за критику судейства наставник получил дисквалификацию на один матч, а на его клуб был наложен денежный штраф. Похожий случай произошёл в начале текущего месяца также в матче с московским «Динамо». Разин был удалён под занавес встречи за отзыв об арбитре, а также оштрафован.

«Салават» же после неудачного старта сезоне набрал отличный ход. За последние 12 матчей в регулярке он потерпел поражения только в трёх из них, но от сильных команд — «Ак Барса» (0:3), «Металлурга» (2:3) и «Торпедо» (2:1, по буллитам). Также уфимцы обыграли по буллитам «Амур», минское «Динамо» и московское «Динамо» (во всех случаях 3:2 Б).

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Во всех остальных встречах подопечные Виктора Козлова одержали победы в основное время, в том числе над лидирующим в Восточной конференции «Автомобилистом» (4:0), «Авангардом» (5:0) и реабилитировавшимся «Нефтехимиком» (4:0). Ни одной пропущенной шайбы за эти три игры — это говорит о многом.

Голкиперам команды из Уфы — Андрею Карееву и Илье Ежову — стоит отдать должное. За 19 матчей в текущей регулярке они пропустили лишь 33 шайбы. Меньше только у возглавляющего турнирную таблицу Западной конференции СКА — 29. Надёжность за спиной, в свою очередь, придала уверенности молодым хоккеистам «Салавата Юлаева».



В последней встрече КХЛ их энергия и скорость помогли «Салавату» обыграть «Спартак» (5:2). Думаем, уфимцы одержат победу и в предстоящем матче. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 1.87. Надеемся, в этот раз судейство будет справедливым, а матч – ярким и интересным.



В недавнем интервью арбитр международной категории Юрий Карандин отметил, что не понимает, почему в хоккее можно критиковать тренеров и игроков, а судей нельзя. Также он поделился мнением, что Разина действительно затерроризировали удалениями в концовках при равном счёте, и выразил надежду на то, что СДК разберётся с ситуацией и не допустит сведения личных счётов.

Как бы там ни было, к матчу клубы подходят в полярном настроении. Подопечные Виктора Козлова пребывают на кураже. «Сталевары», в свою очередь, наверняка морально подавлены. Большое количество поражений, в том числе в последнем матче КХЛ с «Локомотивом» (3:4 ОТ), вряд ли положительно сказываются на настроении.

«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 октября 2022 года

«Северсталь» менее стабильна и наверняка морально подавлена. К сожалению, судьи пока что не дают спокойно дышать Андрею Разину. «Салават Юлаев» набирает ход. Его молодые хоккеисты, а также надёжные голкиперы радуют своих болельщиков отличными выступлениями и результатами. В победу гостей нам верится больше.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за коэффициент 1.87.

Экспресс с коэффициентом 7.29.

Прогноз на матч «Миннесота» — «Ванкувер» с коэффициентом 5.15.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи» с коэффициентом 2.75.

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