«Барселона» — «Вильярреал». Хави никуда не уйдёт

20 октября состоится матч 10-го тура Примеры «Барселона» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Победа «Вильярреала» оценена экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Вильярреал» 20 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал» (20.10.2022)

Отгремели матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В ожидании игр 5-го тура обратим внимание на внутренние арены. В испанской Примере на 20 октября запланированы четыре встречи 10-го тура. В одной из них на стадионе «Камп Ноу» встретятся «Барселона» и «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Барселона» очень здорово начала текущий сезон. За стартовые семь встреч в чемпионате Испании она не потерпела ни одного поражения, сыграв в одной игре вничью с «Райо Вальекано» (0:0). Также каталонцы одержали разгромную победу в матче с «Викторией Пльзень» (5:1) в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Карпин оценил вероятность возвращения Кокорина в сборную России.

За этот отрезок каталонцы пропустили только два мяча, а сами забили 25. 12 из них записал на свой счёт Роберт Левандовски. Поляк находится в отличном тонусе, но складывается впечатление, что вся нынешняя стратегия Хави завязана на нём. Во встречах с более сильными соперниками это негативно отзывалось испанскому тренеру.



Сначала сине-гранатовые уступили «Баварии» (0:2), проиграли в матче с «Интером» (0:1) и сыграли с ним же вничью (3:3) в Лиге чемпионов, а затем потерпели поражение во встрече с «Реалом» (1:3). В трёх из четырёх мячей, забитых «Барсой» за этот период, принял непосредственное участие Левандовски. Он записал на свой счёт два гола и один ассист.

Любопытно то, что матч с «Реалом» стал для Хави 50-м на посту главного тренера «Барселоны». Выяснилось, что он является худшим среди последних восьми наставников клуба по количеству побед за этот период. Затем появилась информация, что каталонцы рассматривают Луиса Энрике в качестве замены испанцу на случай, если он не справится со своими обязанностями.

Лещук: ненормально, что Комличенко падает в каждом матче.

По правде говоря, у Хави осталось немного шансов сохранить за собой место на тренерском мостике. С огромной долей вероятности его подопечные останутся на третьем месте в группе ЛЧ и вылетят в Лигу Европы. Испанцу нужно срочно менять подход и стараться исправить положение, дабы избежать отставки.

«Вильярреал» весьма неплохо начал текущий сезон, но затем резко сбавил обороты. За последние пять туров в чемпионате Испании он одержал лишь одну победу — в матче с «Осасуной» (2:0). Вничью «жёлтая субмарина» сыграла с «Севильей» (1:1) и располагающимся в зоне вылета «Кадисом» (0:0).



Намного лучше подопечные Унаи Эмери выступили в Лиге конференций. В раунде плей-офф они уверенно разделались с «Хайдуком» (4:2 и 2:0), а в стартовых четырёх турах группового этапа поочерёдно обыграли «Лех» (4:3), «Хапоэль» из Беэр-Шевы (2:1) и «Аустрию» (5:0 и 1:0). Тем не менее уровень соперников был совсем невысок, и специалист активно экспериментировал.



Потому опираться стоит на выступления «Вильярреала» в чемпионате Испании. Обратим внимание на статистику. За девять туров «жёлтая субмарина» забила 12 мячей, а сама пропустила только три — меньше всех. Есть все основания полагать, что в предстоящем матче Унаи Эмери сыграет от защиты.

Думается, сыграет 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.94. В прошлом сезоне команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов именно благодаря крепкой оборонительной линии и грамотной игре вторым номером. За счёт этих качеств она вполне может зацепиться за ничью.

Криштиану Роналду стал самым востребованным спортсменом в мире.

Отметим и то, что у каталонцев до сих пор не возникало проблем оборонительного плана в матчах с нерезультативными командами. За стартовые девять туров в Примере она пропустила лишь один мяч. Плюс недавно оправился от травмы Жюль Кунде. Да и в целом у каталонцев, на наш взгляд, больше резервов и шансов на победу.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Вильярреал» 20 октября 2022 года

«Барселона» без особого труда обыгрывала середняков и аутсайдеров в чемпионате Испании. Думаем, в грядущем матче, который состоится на «Камп Ноу», она как минимум не проиграет. Всё же Роберт Левандовски пребывает в отличной форме, а Хави позарез нужна победа. У «Вильярреала» плохие результаты в последних пяти турах Примеры, но при этом полный порядок в обороне. Голов наверняка будет немного.



Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 7.29.

Прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо» с коэффициентом 6.15.

Газзаев: Карасёв помог ЦСКА и «Спартаку» превратить матч в красивый спектакль.

Прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 8.00.

Салах и Марез на время ЧМ-2022 в Катаре станут телеэкспертами.

«Уфа» на грани смерти. Как так вышло и что дальше?