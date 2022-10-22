«Адана Демирспор» — «Коньяспор». Артём Дзюба на скамейке важен как рецепт успеха

23 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Коньяспор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Адана Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Коньяспор» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Коньяспор» 23 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Адана Демирспор» — «Коньяспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Коньяспор» (23.10.2022)

Позади 10 туров турецкой Суперлиги. 23 октября состоятся три матча 11-го тура. В одном из них на стадионе «Ени Адана» в Адане, местный «Адана Демирспор» примет «Коньяспор». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. История личных встреч насчитывает лишь две игры, которые завершились не в пользу хозяев. Удастся ли им переписать историю?

Благодаря качественным усилениям в межсезонье «Адана Демирспор» в текущем сезоне доминирует в чемпионате Турции. За 10 туров клуб потерпел только одно поражение — в матче с «Фенербахче» (2:4). Также он сыграл вничью с клубами «Хатайспор» (1:1), «Газиантеп» (тоже 1:1) и «Галатасарай» (0:0). Во всех остальных встречах одержал результативные победы.

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Хотя, не все новобранцы «голубых молний» здорово адаптировались к ритму чемпионата Турции. Особенно это касается бывшего нападающего «Зенита» — Артёма Дзюбы — который после нескольких неудачных выступлений закрепился на скамейке запасных. В последних восьми матчах во всех турнирах россиянин получил лишь 134 минуты игрового времени.



За этот отрезок он не записал на свой счёт ни одного результативного действия. Не сумел забить Дзюба даже команде из третьего по силе дивизиона Турции — «Адияману 1954» — в Кубке страны. Форвард вышел на матч в стартовом составе и был заменён на 55-й минуте при счёте 1:0. После его ухода с поля команда сумела забить четыре гола.

Велика вероятность того, что зимой Артём постарается перебраться в другой, менее сильный, клуб. Сейчас он проигрывает конкуренцию за место в основе даже хавбеку — Юнесу Беланде. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов выразил мнение, что нападающий начал сбавлять в силу возраста. Всё же, ему 34 года. Скорость уже не та.

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«Коньяспор» не так стабилен, как «Адана Демирспор». Текущий сезон «орлы Анатолии» начали неудачно. Сначала они сыграли вничью с аутсайдером чемпионата Турции — «Анкарагюджю» (0:0). Затем, выбыли из Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде «Вадуцу» из Лихтенштейна.

После этого бело-зелёные выдали неплохую пятиматчевую беспроигрышную серию, и, как казалось, обрели себя. Однако в следующих четырёх играх они провели матчи слабее. Победу одержали только в матче с замыкающим турнирную таблицу турецкой Суперлиги «Умраниеспором» (1:0). Вничью сыграли с «Антальяспором» (1:1). Уступили «Галатасараю» (1:2) и «Газиантепу» (0:1).



Стоит отметить, что не все результаты закономерны. Во встрече с «Газиантепом» подопечные Ильхана Палута смотрелись предпочтительнее. Они с солидным перевесом выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов, в том числе в створ. Тем не менее, плохая реализация моментов не позволила им добыть три очка.



Проблемы с результативностью наблюдаются у команды из Коньи и на дистанции. За 10 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции зелёно-белые забили только 10 мячей. Причём четыре из них пришлись на матч с андердогом — «Истанбулспором». Ни в одном из оставшихся девяти матчах они не забивали более одного мяча.

У «голубых молний» в данном плане дела обстоят куда лучше. За 10 встреч в турецкой Суперлиге они забили 21 мяч. Пять из них записал на свой счёт ранее упомянутый Юнес Беланда. Также он отметился двумя результативными передачами. Бывший полузащитник киевского «Динамо» пребывает в отличном тонусе.

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В частности, благодаря его стараниям за последние восемь встреч во всех турнирах клуб «Адана Демирспор» не потерпел ни одного поражения при трёх ничейных результатах, два из которых были добыты на выезде. Думаем, на домашнем стадионе подопечные Винченцо Монтеллы возьмут три очка. Рекомендуем ставку на П1 за коэффициент — 2.18.

Прогноз и ставка на матч 11-го тура турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Коньяспор» 23 октября 2022 года

«Адана Демирспор» продолжает стабильно добывать результативные победы. На данный момент, «голубые молнии» являются одними из главных претендентов на победу в чемпионате Турции. Нужно лишь не сбавлять темп. «Коньяспор» менее успешен и испытывает проблемы с реализацией. К грядущему матчу клуб подходит с серией из неудачных результатов. Потому, в победу хозяев верится больше.

Ставка: победа «Адана Демирспор» за коэффициент 2.18.

Экспресс с коэффициентом 17.55.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

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Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.

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