«Рейнджерс» — «Коламбус». Панарин мчит за Ничушкиным

24 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс». Начало встречи — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а на «Блю Джекетс» — за 3.10.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» 24 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.49, тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Гол на первой минуте идёт за 10.0, вероятность серии буллитов оценена в 14.0. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.30.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус» (24.10.2022)

На 24 октября в Национальной хоккейной лиге запланированы всего четыре встречи регулярного чемпионата, но скучно быть не должно. «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке примет «Коламбус Блю Джекетс». Первое вбрасывание состоится в 00:00 мск. Артемий Панарин покажет мастер-класс Егору Чинахову.

«Нью-Йорк Рейнджерс» провели пять официальных игр, в которых одержали три победы. Накануне клуб уступил «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Артемий Панарин в тот день забросил шайбу. Это его третий гол с момента старта сезона и 11-е очко. Увы, соперник был настроен решительно, ведь он перевёл игру в овертайм, а после и вовсе вырвал победу.

Панарин повторил рекорд «Рейнджерс», установленный в 1971 году.

Клуб сейчас расположился на третьей строчке Восточной конференции, набрав семь очков в пяти играх. Положение у команды весьма неплохое, и в этом заслуга не только Артемия Панарина, который на пару с Ничушкиным лидирует в бомбардирской гонке, но и Игоря Шестёркина, который весьма неплохо начал сезон. У него три победы в четырёх встречах.

«Коламбус Блю Джекетс» провёл шесть матчей, но лишь в двух добился положительного результата. Клуб выиграл в матче с «Нэшвиллом» (5:3), а до этого обыграл «Ванкувер» (4:3 ОТ). С результативностью проблем нет. Егор Чинахов и Владислав Гавриков принесли победу в овертайме с «Ванкувером», а в другой игре постарался Егор Чинахов — результативная передача. В прошлом матче с «Питтсбургом» «Коламбус» потерпел поражение — 3:6.

Правда, команда сейчас расположилась на последней строчке в Восточной конференции с четырьмя очками. Положение незавидное, но клуб только набирает ход, и это уже неплохо. Да и тем более российские игроки себя чувствуют отлично. У Владислава Гаврикова гол и передача в пяти играх, а у Егора Чинахова четыре ассиста. Джонни Годро – лучший бомбардир команды, набравший шесть очков.

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При этом статистика очных встреч между соперниками насчитывает 35 матчей, где у хозяев 20 побед, а у гостей — 15. При этом стоит учитывать то, что на днях «Коламбус» провёл тяжёлую игру с «Питтсбургом» и потерпел поражение. Остались ли силы на «Рейнджерс»? Поэтому хозяева встречи будут иметь преимущество. Можно проверить ставку на победу «Рейнджерс», а к этому добавить тотал больше.

За последние 10 встреч лишь раз тотал был ниже четырёх шайб. Так что победа «Рейнджерс» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10 выглядит уверенно. Хозяева будут свежими и мотивированными, поэтому с первых минут завладеют преимуществом.

«Рейнджерс» — «Коламбус»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 октября 2022 года

Хозяева имеют неплохое положение в турнирной таблице, и явных проблем в составе нет. Гости недавно встали на правильный путь, но вновь оступились в прошлой игре. Однако в очных встречах соперников явного фаворита выделить сложно, но гости будут играть два матча менее чем за день. Потому сил явно будет больше у хозяев. И при этом с результативностью у команд проблем нет. Проверим комбинированную ставку на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

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