Александр Емельяненко — Сергей Еркаев: Феникс снова не возродится

Александр Емельяненко не может остановиться. Он по-прежнему хочет всём доказать, что по-настоящему возвращается в профессиональный спорт. Против Вячеслава Дацика Феникс продержался ровно 13 секунд. Теперь его соперником станет глава промоушена Arena Сергей Еркаев. Рассказываем, чего ждать от боя.

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Когда бой Александр Емельяненко — Сергей Еркаев

Бой между бойцом MMA Александром Емельяненко и президентом промоушена Arena Сергеем Еркаевым пройдёт 6 ноября в Москве на «ВЭБ Арене».

Во сколько начало боя Емельяненко — Еркаев

Точного времени начала боя Александр Емельяненко – Сергей Еркаев пока нет, но сам вечер единоборств начнётся в 19:00 мск 6 ноября.

По какому каналу покажут бой Емельяненко — Еркаев, где смотреть прямой эфир

Пока информации о том, какой канал покажет бой Александр Емельяненко – Сергей Еркаев, нет, она появится ближе к поединку.

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Емельяненко — Сергей Еркаев

Букмекеры считают Сергея Еркаева фаворитом. Ставки на победу главы лиги Arena принимаются с коэффициентом 1.60. Шансы Александра Емельяненко оценены в 2.20.

Форма Александра Емельяненко и Сергея Еркаева

Александр Емельяненко продолжает попытки доказать всем, что он вернулся. Ну и зарабатывать деньги, конечно. С Вячеславом Дациком Феникс продержался всего 13 секунд, после чего признался, что не успел набрать форму. Позднее бойцы провели небольшой реванш в мини-ринге, но и там Дацик уверенно разобрался с Емельяненко. Александру не хватает реакции и скорости, так быстро их не вернуть.

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Поединок против Еркаева пройдёт по правилам ММА. Наверное, это плюс для Александра. У него будет время набрать форму. Будем честны, для него это последний шанс. У Еркаева нет профессионального прошлого, но он занимался рукопашным боем, да и образ жизни вёл куда более здоровый. Так что букмекеры не зря считают его фаворитом.

Нужно понимать, что на Емельяненко будут давить ожидания. Если он проиграет любителю — карьеру можно заканчивать. И сможет ли он уберечься от соблазнов в этом случае — большой вопрос. Поэтому по-человечески хочется пожелать победы Александру. Но в ней есть сомнения. Вот и букмекеры отдают предпочтение Еркаеву.

При этом сам глава промоушена уже пообещал, что бой не будет таким быстрым, как поединок Емельяненко с Дациком.

«Мне не хотелось бы быстро заканчивать бой, даже если это получится. Хочу зарубиться, подраться, почувствовать клетку, потому что это для меня первый такой бой. Да, у меня есть большая любительская карьера, но в клетке никогда не бился. Самому хочется показать зрелище и продемонстрировать разностороннюю технику. Где-то даже ногами жёстко поработать», — сказал Еркаев.

Что ж, ждём поединок и следим за подготовкой бойцов. Удачных ставок!

Экспресс с коэффициентом 12.0.

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