«Динамо» — СКА. Роман Ротенберг обойдётся даже без судей

Арбитры не дали очевидного удаления Санкт-Петербургу в матче с железнодорожниками, но в этой игре помощь со стороны не нужна.

28 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.18. Победа москвичей по итогам 60 минут оценена экспертами в 3.19.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — СКА 28 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Динамо» Москва — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.99, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.15. Заключить пари на то, что будет гол в каждом периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург (28.10.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 28 октября состоятся пять матчей. В самом позднем из них на льду «ВТБ Арены» в Москве встретятся местное «Динамо» и СКА. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Последняя очная встреча закончилась поражением петербуржцев, но с тех пор прошло чуть больше месяца.

Ситуация изменилась не в лучшую для бело-голубых сторону. За последние девять встреч в регулярке они одержали победы только в трёх матчах — с «Металлургом» (3:1), «Северсталью» (2:1, по буллитам) и минским «Динамо» (1:0). Во всех остальных играх потерпели поражения, в том числе от ЦСКА (1:3), «Локомотива» (2:4) и «Торпедо» (0:3).

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Встречи с ЦСКА и «Локомотивом» мы выделили не случайно. После них Алексей Кудашов отметил, что его команда не умеет играть большие матчи. Связан этот недуг в первую очередь с омоложением состава «Динамо» в межсезонье. Юные хоккеисты всё ещё не привыкли к высокому темпу, который нужно сохранять все 60 минут.



Нельзя не заметить и то, что уже второй год подряд подопечные Кудашова просаживаются в середине октября. По поводу этого к наставнику имеется пара претензий. Хотя сейчас ему не позавидуешь. Из-за травм выбыли из строя несколько важных хоккеистов «Динамо», в том числе Бреннан Менелл. Защитник лёг под шайбу и получил перелом в матче с ЦСКА.

У СКА дела обстоят иначе. За 23 матча в текущем сезоне КХЛ клуб из Санкт-Петербурга только в двух встречах потерпел поражения — с «Динамо» (1:2, по буллитам) и «Локомотивом» (1:3). Во всех остальных играх петербуржцы одержали победы.

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За этот отрезок клуб из Санкт-Петербурга забросил 81 шайбу, а пропустил только 36. На данный момент он возглавляет таблицу КХЛ, опережая армейцев и «Динамо» на 12 очков. Всё бы ничего, но некоторые победы подопечных Романа Ротенберга вызывают немало вопросов к судейству.

Например, совсем недавно, петербургские армейцы обыграли «Локомотив» (4:3). Встреча проходила на равных скоростях, а моментами набравшие отличный ход ярославцы смотрелись даже лучше хоккеистов СКА. Однако за пять минут до финальной сирены нападающий СКА Дмитрий Яшкин забросил победную шайбу и стал героем матча.



Парадокс заключается в том, что Яшкина не должно было быть на льду. Незадолго до гола чех наиграл на удаление. Он опасно сыграл высоко поднятой клюшкой и разбил лицо нападающему «Локомотива» Александру Волкову. Судьи не обратили на это внимания. После матча клуб из Ярославля подал апелляцию в КХЛ на ряд судейских решений, и претензии были признаны состоятельными. Вот только счёт уже не исправить.



Такие моменты, безусловно, влияют на авторитет СКА, который после всей этой истории ещё и обратился в СДК КХЛ с просьбой оценить высказывания главного тренера «Локомотива» о судействе. Тем не менее у петербургских армейцев огромные ресурсы и отличные результаты на дистанции. Рекомендуем взять П2 в матче за коэффициент 1.82.

К предстоящей игре, которая состоится в Москве, бело-голубые наверняка подойдут с боевым настроем. Вероятно, они дадут мощный отпор петербуржцам и постараются зацепиться за очки. Однако вряд ли москвичам удастся преуспеть. За последние 11 очных встреч они добыли победы только в трёх матчах, причём два раза по буллитам.

«Динамо» М — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 октября 2022 года

В последних девяти встречах в регулярке «Динамо» плохо играло. Как и в прошлом сезоне, команда столкнулась с осенним кризисом. По большей части он обусловлен молодостью состава и травмами важных игроков. К СКА есть вопросы по поводу некоторых судейских решений. Однако клуб из Санкт-Петербурга уверенно возглавляет сводную таблицу КХЛ. Статистика и история очных встреч на его стороне.



Ставка: победа СКА в матче за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 7.78.

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Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА с коэффициентом 2.86.

Кубок мира по хоккею — 2024 могут перенести на другую дату.

Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 5.80.