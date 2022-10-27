«Оренбург» – «Факел». Владимир Сычевой оставит позади Промеса

28 октября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Факел». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех воронежцев оценивается аналитиками в 4.15. На ничью предлагают поставить за 3.78.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура РПЛ «Оренбург» – «Факел» 28 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 15-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Оренбург» – «Факел» (28.10.2022)

Очередной тур российского чемпионата начинается в пятницу. На стадионе «Газовик» «Оренбург» примет гостей из Воронежа – «Факел». Хозяева сейчас стараются закрепиться в середине турнирной таблицы и увеличить отрыв от зоны вылета. Гости, в свою очередь, хотят выбраться со дна, и у них это почти получилось. Стартовый свисток в этом матче будет дан в 17:00 мск.

«Оренбург» под руководством Марцела Лички продолжает оставаться самой весёлой командой РПЛ. Чешский тренер зарекомендовал себя ярким специалистом ещё в Беларуси, где брестское «Динамо» при нём забило 70 мячей, а теперь радует зрелищным футболом в РПЛ. «Оренбург» справился с неуверенным стартовым отрезком сезона, и уже с середины сентября команда практически не проигрывает.

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За этот период в семи матчах в разных турнирах оренбуржцы уступили всего один раз – не смогли удержать ничью с «Динамо» (2:3). Тем не менее гораздо важнее, что «Оренбург» наладил игру, футболисты адаптировались к обновлённой схеме и стали понимать требования тренера. В каждом из этих матчей команда Лички стабильно забивала не менее двух голов. При этом соперникам любого класса – в прошлом туре на характере вырвала ничью с ЦСКА (2:2).

У «Оренбурга» лучшее нападение чемпионата среди команд за пределами первой пятёрки. Что и говорить, если лидер команды — Владимир Сычевой — сравнялся с лучшими бомбардирами лиги — Квинси Промесом и Малкомом – у всех по 11 мячей. Сычевой в великолепной форме – он забивает в пяти матчах подряд и оформил два дубля кряду — в ворота «Динамо» и ЦСКА. С ним опасно связываться любой обороне.

«Факел» является полной противоположностью своего предстоящего соперника. Ресурсов у клуба не так много, поэтому он продолжает вести борьбу за выживание. Сейчас подопечным Дмитрия Пятибратова не хватает всего одного очка, чтобы покинуть четвёрку худших команд чемпионата. В прошлом туре воронежцы вырвали очередную ничью в матче с «Ростовом», оставшись в меньшинстве и забив с пенальти на 90+7-й минуте (1:1).

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На самом деле, эта игра показала, что у «Факела» есть характер. Он уже не первый раз в сезоне добывал результат в тех матчах, где никто в него не верил. У воронежцев по-прежнему почти идеальная реализация стандартных положений – уже половину голов в нынешнем сезоне команда забила с угловых или штрафных. Индивидуально выделяется связка Георгия Гонгадзе и Максима Максимова – у них восемь голов.

Стоит отметить, что «Факел» сейчас в отличной игровой форме с поправкой на уровень возможностей. Гости не проигрывают в чемпионате России на протяжении шести туров. За этот отрезок они одержали победу только в матче с «Локомотивом» и пять раз заканчивали встречи ничейным результатом. Неудивительно, что воронежцы являются самой миролюбивой командой лиги – никто не играл вничью чаще них.

«Факел» обычно не позволяет себе слишком крупных провалов в обороне после смены тренера. У него лучшая оборона среди пяти главных аутсайдеров РПЛ. Тем не менее кадрового потенциала хватает далеко не всегда, и пропускает команда на регулярной основе. На выезде в девяти встречах нынешнего сезона во всех турнирах воронежцы не пропустили только от «Химок». Более того, в шести матчах гости пропускали не менее двух мячей.

В данной встрече можно ожидать очередной сенсации. Пусть «Оренбург» и является очевидным фаворитом, но «Факел» уже не раз демонстрировал, что способен грамотно закрыться практически с любым соперником и эффективно огрызаться на контратаках. У воронежцев хватает ресурсов даже для того, чтобы поддержать голевую активность соперника – забить пару мячей для гостей не такая уже и проблема, ведь всегда можно заработать стандарт.

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Оборона «Оренбурга» надёжностью не славилась никогда, поэтому главное преимущество команды Марцела Лички – безумное нападение. Уже шесть матчей подряд хозяева забивают не менее двух голов, и не с «Факелом» им прерывать эту внушительную серию. Во главе атаки Владимир Сычевой, который набрал сумасшедшую форму. Поэтому логично можно рассмотреть индивидуальный тотал «Оренбурга» больше 1.5 мяча с коэффициентом 1.84.

Прогноз и ставка на матч 15-го тура РПЛ «Оренбург» – «Факел» 28 октября 2022 года

«Факел» не проигрывает в шести турах РПЛ подряд, а «Оренбург» за пять встреч уступил только в одной. Обе команды эффективны в нападении, но хозяева и вовсе неудержимы в последних играх – стабильно забивают не менее двух голов. Воронежцы умеют сушить игру, однако качества в защите им хватает далеко не всегда, и на сей раз они наверняка пропустят минимум два мяча.

Ставка: индивидуальный тотал «Оренбурга» больше 1.5 мяча за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 12.0.

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