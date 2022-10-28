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Ставки на футбол американских лиг, на что ставить, помощь новичкам, советы экспертов, как делать ставки

Ставки на футбол американских лиг: выгодно ли ставить?
Сергей Перемутов
Ставки на футбол американских лиг
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Бонусные предложения дают преимущество пользователям – позволяют ставить на любимые команды без рисков.

У Big 12 репутация высокозабивной, пасующей конференции среди пяти сильных молодёжных лиг по американскому футболу.

За зрелищными противостояниями активных игроков интересно наблюдать, и игры лиги, полные высокозабивных атак, собирают профессиональных и начинающих бетторов. Бонусные предложения букмекеров дают дополнительное преимущество пользователям – позволяют ставить на любимые команды без рисков собственными деньгами. Фрибет Фонбет можно использовать для любой ставки в классическом, американском футболе, других экзотических и популярных дисциплинах.

Сравнение подсчёта очков в конференциях Power 5

Состав конференции американского футбола среди учащихся колледжей Power 5:

  • Big 12 – лидер по результативности;
  • Big 10;
  • Конференция Атлантического побережья ACC;
  • Юго-Восточная конференция SEC;
  • Pac 12.

Если рассматривать конференции Power 5 в целом, то Big 12 лидирует по среднему количеству набираемых за игру очков — команды зарабатывают в среднем 33,19 очка за игру. Статистика команд «Оклахома», «Техас Тек» и «Западная Вирджиния» в среднем указывает на результат в более 40 очков за игру в течение первых 10 недель сезона. Ни в одной другой лиге Power 5 нет больше двух команд с таким результатом

SEC занимает второе место по совокупному среднему показателю набранных очков в конференции — 31,45, чему способствует лидирующий в стране средний показатель клуба Алабамы — 51,3.

ACC занимает третье место с показателем 31,98.

Конференция Big Ten расположилась на четвёртом месте с показателем 29,80.

Pac 12 – единственная лига Power 5, в которой в течение первых 10 недель сезона обычно нет команды со средним показателем 40 очков за игру. Конференция занимает последнее место с показателем 29,40.

Знание статистических показателей конференций и отдельных команд помогает принимать верные решения при ставках на тотал больше/меньше.

Результаты ставок «тотал больше/меньше» в конференциях Power 5

Big 12 в среднем набирает больше очков за игру, чем любая другая конференция Power 5.

В течение первых 10 недель сезона, которые для большинства команд состоят из девяти матчей, команды Big 12 с победными рекордами превышают прогнозируемый тотал в среднем в 4,85 раза, что является лучшим показателем среди конференций Power 5.

АСС заняла второе место, её команды с победным рекордом превышали тотал в среднем в 4,44 раза каждая.

Big 10 стала третьей — 4,11, SEC — четвертой — 3,81, Pac 12 снова оказалась в хвосте — 3,60.

В Big 10, как в лиге с меньшим количеством команд-победительниц (7), средние показатели в отношении SEC и Pac 12 завышены из-за того, что в них 11 и 10 команд с победными рекордами соответственно.

Удивительно, что Pac 12 занимает столь низкие позиции в рейтингах. Конференция показывает высокие результаты, но клубы «Вашингтон» и «Орегон» уже не демонстрируют результативную игру в нападении, как раньше, а пять команд Pac 12 с победными рекордами за 10 недель сезона превысили планку всего три раза или меньше.

Статистика показывает, что конференция отстает по всем показателям. К играм в Pac 12 клиенты букмекеров выбирают ставки на тотал меньше.

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Заглавное фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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