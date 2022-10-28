«Наполи» — «Сассуоло». Хвича Кварацхелия переписывает историю

29 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Сассуоло» оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло» 29 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло» (29.10.2022)

В чемпионате Италии миновало уже 11 туров. На 29 октября запланированы три встречи 12-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» примет «Сассуоло». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Наполи» идёт без поражений в текущем сезоне, выиграв в девяти встречах и дважды сыграв вничью за 11 туров чемпионата Италии. Каждый раз в стартовом составе выходил экс-полузащитник «Рубина» — Хвича Кварацхелия. За этот отрезок времени грузинский футболист забил пять мячей, отдал три результативные передачи. Он уже является лидером команды.

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Хвича ощутимо прибавил. Потрясающими выступлениями и результативностью он влюбил в себя болельщиков. В недавнем интервью спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли на слухи о продаже футболиста в «Манчестер Сити» дал однозначный ответ — никаких переговоров и быть не может. Если верить его словам, Кварацхелия на 100% неприкасаем.



Также Джунтоли высказался о слухах по поводу перехода Криштиану Роналду в «Наполи» в зимнее трансферное окно. Спортивный директор заявил о том, что его клуб не планирует никаких новых контрактов в январе. Он отметил, что неаполитанцы великолепно играют и не нуждаются в изменениях.

Подтверждает это матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс». Лучано Спаллетти решил оставить Хвичу и ещё четырёх основообразующих футболистов в запасе. Петра Зелиньского итальянский специалист выпустил под самый занавес встречи, когда его команда уже установила итоговый счёт на табло — 3:0.

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«Сассуоло» далеко не так хорош, как «Наполи». На данный момент клуб располагается на девятой строчке в чемпионате Италии. За 11 туров команда побеждала только в четырёх встречах. Вряд ли это повод для радостки, ведь обыграть удалось таких соперников, как «Лечче» (1:0), «Торино» (тоже 1:0), «Салернитана» (5:0) и «Верона» (2:1).

Также чёрно-зелёные три раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах они потерпели поражения. Клуб уступил «Ювентусу» (0:3) и «Удинезе» (1:3), а затем проиграл в матчах с «Интером» (1:2) и «Аталантой» (1:2). Причина неудач кроется в принципиальном классовом различии команд.



«Сассуоло» по-прежнему является крепким середняком чемпионата Италии. Время от времени он навязывает борьбу топ-клубам, наказывая их за невнимательность контратаками. Зачастую подопечные Алессио Дионизи терпят закономерные неудачи. Им не хватает качества, причём как в защите, так и в атаке.



Думаем, в предстоящем матче неаполитанцы будут сильнее, чем «Сассуоло». За последние 12 матчей во всех турнирах «Наполи» забил 36 мячей. Три гола за игру в среднем — это весьма солидный показатель. Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.75.

Вероятно, чёрно-зелёные сумеют забить один-два мяча. За последние шесть игр в Серии А они ни разу не уходили с поля без гола. Однако на стадионе «Диего Армандо Марадона» им вряд ли удастся зацепиться за очки. Неаполитанцы набрали слишком хороший ход. Если уж не самым сильным составом они разгромили «Рейнджерс», то и с «Сассуоло» наверняка разделаются похожим образом.

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Хвича и Спаллетти переписывают историю клуба, впервые одержав победы в 12 матчах кряду. Прежний рекорд «Наполи» — 11 побед, но это было ещё при Марадоне в 1986 году. В этом сезоне по-прежнему никому не удаётся побить неаполитанцев, и они мотивированы пойти дальше. Вряд ли «Сассуоло» сможет остановить их.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло» 29 октября 2022 года

У Лучано Спаллетти безупречно работают все механизмы. Уже 12 матчей кряду «Наполи» не знает себе равных. В стабильности и результативности ему сейчас нет соперников. Думается, на домашнем стадионе неаполитанцы обыграют «Сассуоло» и забьют немало мячей. По крайней мере, три гола на двоих оппоненты наверняка сумеют соорудить.



Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.

Экспресс с коэффициентом 7.78.

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