Дмитрий Бивол – Хильберто Рамирес. Дежурная победа перед Канело

Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес проведут бой за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA 5 ноября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — не ранее 00:00 мск. В прямом эфире на территории России бой покажет Первый канал.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55. И, кажется, это справедливый расклад. Объясняем, почему Бивол победит очередного мексиканца на своём пути.

Бетербиев или Канело? Бивол сказал, с кем хочет провести следующий бой.

Главное – не количество, а качество

У Дмитрия Бивола 20 боёв на профессиональном ринге. Это в два с лишним раза меньше, чем у его соперника: у Рамиреса их 44. Но это тот случай, когда количество меркнет в сравнении с качеством. Мексиканец в своей карьере не сталкивался даже с близким по уровню к Биволу соперником. Бить «мешков» — это дело нехитрое. Ну а про соперников россиянина даже и говорить не приходится, достаточно назвать одно имя – Сауль Альварес.

Опыт – вещь важная, и это станет первым откровением для Рамиреса. Второе – тактическая грамотность Бивола. Дмитрий прекрасно умеет разложить силы на всю дистанцию боя, если потребуется. Рамирес после четвёртого-пятого раунда однозначно устанет, а вот Бивол – вряд ли.

Россиянин выделяется своей потрясающей выносливостью. Мы видели это в бою с Канело. Постоянная концентрация, никакой расхлябанности в защите, даже ближе к концу поединка, когда перчатки должны наливаться свинцом. Рамирес в этом плане явно оппонент полегче. И с таким соперником он не сталкивался никогда.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Ну а об ударах россиянина нечего и говорить. Скорость, точность, техника — всё это очень быстро заставит прийти в уныние мексиканского бойца. Красивые цифры в рекорде – это одно, а реальный топовый соперник – совсем другое.

На что ставить?

Бивол не из тех бойцов, которые торопятся, поэтому он постепенно будет проводить разведку и расшатывать мексиканца. А когда тот начнёт уставать, Дмитрий включится. Атаки Рамиреса порой авантюрны, он забывает о защите. Здесь и будет шанс для россиянина завершить бой досрочно.

Вероятно, это случится во второй половине поединка. На то, что бой закончится в промежутке с седьмого по 12-й раунд, можно поставить с коэффициентом 3.75.

Победа Бивола нокаутом идёт за 4.60, а на досрочный успех российского боксёра можно сделать ставку за 4.45. Весьма неплохие котировки. Для Бивола Рамирес – промежуточный пункт на пути к новому супербою. Возможно, им станет реванш с Канело?!

Почему Дмитрий Бивол сенсационно проиграет Рамиресу.

Где покажут бой Бивол — Рамирес.

Умар Саламов дал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Экспресс с коэффициентом 15.0.

Генри Сехудо дал неожиданный прогноз на будущее Ислама Махачева.

Александр Волков рассказал о ближайших планах в UFC.