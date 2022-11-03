«Спартак» — «Куньлунь». Красно-белые реабилитируются за счёт китайцев

4 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Куньлунь». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.62, а успех китайского клуба по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.80.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь» 4 ноября 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 14.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» Москва — «Куньлунь» (04.11.2022)

Последний месяц осени набирает обороты, а в Континентальной хоккейной лиге на 4 ноября запланированы три встречи. Стоит особо уделить внимание матчу между «Спартаком» и «Куньлунь Ред Стар», который пройдёт на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 13:00 мск.

Эта встреча примечательна тем, что «Спартак» Бориса Миронова сейчас находится не в лучшей форме. По итогам 26 игр команда набрала 27 очков и расположилась на седьмой строчке в Западной конференции, а в спину дышит минское «Динамо», у которого 26 очков. При этом красно-белые за последние 10 матчей выиграли лишь в трёх.

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Накануне команда уступила в домашнем матче «Авангарду» (2:4), а до этого потерпела поражение во встрече с СКА (4:6) и на выезде уступила «Сибири» (3:4). Понять неудачно сложившиеся матчи с петербуржцами и новосибирцами можно, но игра с омичами пошла не по плану. Борис Миронов на послематчевой конференции сделал акцент на том, что хоккеисты проиграли сами себе.



«Куньлунь Ред Стар» расположился на 10-й строчке в Западной конференции с 21 очком, набранным в 27 встречах. Результат так себе, но с учётом того, что команда какой год находится в аутсайдерах лиги, исход никого не удивил. «Драконы», как и красно-белые, только в трёх из 10 игр одержали победы. Накануне клуб проиграл дома минскому «Динамо» (2:3), а до этого уступил «Авангарду» (2:5). И лишь победа на своём льду в матче с неуверенным «Нефтехимиком» (4:3) даёт хоть немного положительных эмоций.

С учётом того, что в составе нет звёздных хоккеистов уровня Никиты Гусева или Дмитрия Кагарлицкого, даже такая победа — достижение. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Брэндон Ип — 20 очков в 24 встречах. В спину ему дышит Паркер Фу — 17 очков в 27 играх. Конечно, в составе большое количество легионеров из Канады и США, но уровень КХЛ пока для них недосягаем.

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Впрочем, сейчас соперники в равных условиях. Последние игры прошли в схожей манере. Да и за 16 личных встреч фаворита выявить не удаётся. Так, у москвичей девять побед, а у хоккеистов из Поднебесной — семь. При этом клубы уже встречались на старте сезона. Тогда на своём льду «Куньлунь» оказался сильнее (3:0). Однако в последних пяти встречах в регулярке чаще побеждали красно-белые.



Поэтому стоит рассмотреть ставку на победу хозяев за 1.62 и к этому добавить ставку на тотал больше 3.5 шайбы. Комбинированная ставка на П1 + ТБ 3.5 шайбы за коэффициент 2.00 смотрится оптимальной. В пяти последних встречах в регулярке тотал был больше 4.5 шайбы за игру. Плюс у гостей сейчас 79 пропущенных шайб, хуже дела обстоят только у «Сочи». Так что проверим комбинированную ставку.

«Спартак» — «Куньлунь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 ноября 2022 года

Соперники последние игры провели схоже, и даже в личных встречах фаворита выделить трудно, но в регулярке зачастую красно-белые оказывались сильнее. Плюс с результативностью проблем не возникало. Борису Миронову нужны очки, сейчас есть все шансы их набрать, ведь соперник не такой сильный. Поэтому проверим комбинированную ставку на победу хозяев через тотал больше.



Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.00

Экспресс с коэффициентом 10.79.

Прогноз на матч «Миннесота» — «Сиэтл» с коэффициентом 1.80.

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