«Детройт» — «Вашингтон». Александр Овечкин близок к новому рекорду

Россиянин уступает по голам за один клуб только Горди Хоу, который установил его, играя за за «Ред Уингз». Символично.

4 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.07, а успех «Ред Уингз» идёт за 3.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.20.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» 4 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» (04.11.2022)

На 4 ноября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 14 встреч регулярного чемпионата. Стоит особое внимание уделить матчу между «Детройтом» и «Вашингтоном». Он пройдёт на льду «Литтл Сизарс-Арены» в Детройте, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Детройт» в девяти официальных играх одержал четыре победы и расположился на 11-й строчке в Восточной конференции с 10 очками. Накануне клуб крупно проиграл «Баффало» (3:8). Этот матч точно войдёт в историю как один из худших. Всё решилось в последние восемь минут третьего периода. «Ред Уингз» пропустили четыре шайбы, что повлияло на исход матча.

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Команда оказалась бессильна. Даже гол Дилана Ларкина в начале третьего периода лишь сократил отставание. Однако теперь у форварда пять заброшенных шайб и шесть передач в девяти встречах. Он делит первое место в гонке бомбардиров команды с Домиником Кубаликом. Правда, этого всё ещё мало, хотя, сравнивая с прошлым сезоном, команда идёт неплохо.



«Вашингтон» после 11 игр расположился на девятой строчке в Восточной конференции с 12 очками. При этом клуб проиграл в двух последних матчах. Он потерпел поражение во встрече с «Каролиной» (2:3 Б), а накануне с «Вегасом» (2:3 ОТ). Увы, но даже заработанные очки не доставили команде радости. Нельзя не отметить гол Александра Овечкина в матче с «Каролиной» и буллит Евгения Кузнецова, который за 10 встреч сделал только шесть передач.

В последней же игре Александр отметился ассистом. При этом ему осталась одна шайба до рекорда Горди Хоу по голам за один клуб (у Овечкина 785 шайб за «Кэпс»). Это не может не радовать, а в матче с «Детройтом» есть отличные шансы сравняться с рекордом. Будет символично, ведь у Горди Хоу 786 шайб за «Ред Уингз».

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Тем более что у хозяев сейчас с обороной не всё гладко. Команда пропустила 32 шайбы за девять игр. Плюс с соперником уже было сыграно две встречи в предсезонных матчах. «Вашингтон» тогда одержал две победы. За последние 10 очных игр «Детройт» выиграл лишь раз и с минимальным преимуществом.



Фаворит в этой игре очевиден. Гости недовольны двумя поражениями, хотя и имели неплохие шансы на победу. Так что сейчас есть возможность реабилитироваться. Поэтому проверим победу «Вашингтона» за коэффициент 2.07. Гости в этой паре чувствуют себя комфортно, в 30 личных встречах у них 22 победы. Преимущество очевидно.

«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 4 ноября 2022 года

«Детройт» неплохо себя показывает после перестановок и обновлений, но пока уровень игры оставляет желать лучшего. «Кэпс» пока не блещут, но статистика за ними, плюс пора заканчивать чёрную полосу в гостях. Соперник не силён, и пока нет рычагов давления, а у гостей всё идёт лучше. С результативностью особых проблем нет, однако пока остановимся на победе гостей.



Ставка: победа «Вашингтона» за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 10.79.

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