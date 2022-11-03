«Северсталь» — «Сочи». Андрею Разину ни к чему пенять на календарь

4 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Сочи». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех сочинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.20.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» 4 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Северсталь» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00. Заключить пари на то, что будет реализованный буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 25.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Сочи» (04.11.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. На 4 ноября запланированы четыре встречи. В одной из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце померятся силами местная «Северсталь» и «Сочи». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Обе команды подходят к матчу с серией поражений.

Начнём с хозяев. Во всех шести последних матчах КХЛ «Северсталь» проиграла. Сначала она уступила «Локомотиву» (3:4 ОТ), «Салавату Юлаеву» (4:5) и «Авангарду» (3:4). Затем проиграла в матчах с «Адмиралом» (1:2, по буллитам), «Амуром» (2:5) и «Сибирью» (1:5). Из-за неудач команда вылетела из зоны плей-офф, опустившись на девятое место в Западной конференции.

Канадский легионер «Витязя»: не ожидал, что в России будет такая еда.

Впрочем, всем этим поражениям есть логическое объяснение. В первых четырёх случаях попались крепкие соперники, и сталевары уступили им с минимальным перевесом. Последние же две встречи стали для команды третьей и четвёртой играми на выезде подряд. Подходили к ним череповчане, ощущая усталость.



После матча с «Сибирью» Андрей Разин выразил недовольство плотным графиком. Наставник отметил, что его подопечные сыграли в девяти матчах за 18 дней, из которых семь провели на выезде на дальних расстояниях. С одной стороны, специалиста можно понять, а с другой — у дальневосточных команд трудностей с расписанием будет поболее.

Да и не только график виноват в неудачах «Северстали». Прямо сейчас она является худшей командой лиги по игре в меньшинстве и единственной, которая нейтрализует менее 70% своих удалений. Также есть вопросы к голкиперам череповчан — Дмитрию Шугаеву и Владиславу Подъяпольскому. Оба проводят худший сезон в карьере, держась на отметке в 89% сейвов.

Хотя даже при таком раскладе клуб из Череповца выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Дело в том, что «Сочи» в текущем сезоне смотрится просто ужасно. На данный момент он замыкает сводную таблицу КХЛ. При этом отставание от идущего на предпоследнем месте «Нефтехимика» составляет целых 10 очков.

Илья Самсонов объяснил, почему не разговаривает с семьей о хоккее.

Стоит отметить, что в последних трёх матчах в регулярке «Сочи» выступал под руководством нового главного тренера — Сергея Светлова. Пока что смена тренера не приносит «леопардам» плодов. Они уступили «Трактору» (3:4), крупно проиграли в матче с ЦСКА (0:6) и потерпели разгромное поражение от СКА (2:5).



Спрашивать за неудачи со Светлова ещё рано, ведь он только-только заступил на должность. Ему наверняка потребуется немало времени на адаптацию, а вот к руководству «Сочи» накопилось немало претензий. В первую очередь они касаются комплектации команды. Состав у «леопардов» малоопытный и, откровенно говоря, малоизвестный.



Пожалуй, именно из-за этого за 23 матча сочинцы добыли только три победы, причём две из них на домашнем стадионе. Также они потерпели три поражения в овертайме. Во всех остальных встречах уступили в основное время. За этот отрезок хоккеисты забросили только 44 шайбы — меньше всех, а сами пропустили 81 — больше всех. 50 из них пришлись на долю Максима Третьяка.

Внук легендарного Владислава Третьяка пока что преподносит себя с крайне негативной стороны. 26-летний вратарь частенько пропускает не самые сложные шайбы. Разумеется, это демотивирует его одноклубников. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 2.04.

Никита Гусев поделился эмоциями от возвращения в КХЛ.

Дело ещё в том, что сталевары подходят к матчу, восстановив запас энергии. У них была почти неделя отдыха. «Леопарды» совсем недавно уступили СКА в Санкт-Петербурге. История очных встреч также не на их стороне. Во всех шести последних матчах на выезде сочинцы потерпели поражения.

«Северсталь» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 ноября 2022 года

У обеих команд не блещущие надёжностью в этом сезоне голкиперы, что обещает большое количество заброшенных шайб. В то же время у «Северстали» гораздо лучше результаты на дистанции, и к предстоящему матчу, который состоится в Череповце, она подходит с большим запасом сил. В пяти последних матчах КХЛ «Сочи» потерпел поражения, а также пропустил очень много шайб. Скорее всего, и в этот раз будет нечто подобное.



Ставка: победа «Северстали» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 10.79.

Бывший игрок «Питтсбурга» сравнил Овечкина и Кросби.

Прогноз на матч «Спартак» — «Куньлунь» с коэффициентом 5.20.

Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды НХЛ.

Прогноз на матч «Трактор» — «Витязь» с коэффициентом 3.62.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Коламбус» с коэффициентом 3.20.