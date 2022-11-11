Исраэль Адесанья — Алекс Перейра на UFC 281: чемпион учтёт ошибки молодости

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281. В главном бою вечера действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул от бразильца Алекса Перейры. Пикантность ситуации в том, что это будет уже третий поединок этих бойцов. И в двух первых победил Перейра.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Когда бой Исраэль Адесанья — Алекс Перейра

Бой между действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и бразильским претендентом Алексом Перейрой состоится в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года в Нью-Йорке (США).

Во сколько начало боя Адесанья — Перейра

Предполагается, что бой между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой начнётся около 7:30 мск 13 ноября 2022 года.

По какому каналу покажут бой Адесанья — Перейра, где смотреть прямой эфир

Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 с боем Исраэль Адесанья – Алекс Перейра можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Исраэль Адесанья – Алекс Перейра

Букмекеры уверены, что Исраэль Адесанья защитит титул чемпиона, и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.50. Победа Алекса Перейры оценена в 2.70.

Эксперты считают, что бой продлится всю дистанцию. Сделать ставку на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.74. Тотал меньше 4.5 раунда оценён экспертами в 2.10.

Усик: для чего мне драться с русскими? Я столько раз их побеждал.

На досрочную победу Исраэля Адесаньи предлагают коэффициент 3.40. Если поединок закончится в первом раунде, то сыграет коэффициент 5.40.

Форма Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры

Этот бой станет уже третьим между Адесаньей и Перейрой. И, что интересно, первые два поединка остались за бразильцем. Оба раза бои проходили по правилам кикбоксинга: в первом бою Алекс победил решением. Во втором Адесанья вёл бой, но в третьем раунде нарвался на мощнейший левый хук и оказался в нокауте.



Но с тех пор много воды утекло. Адесанья царит в среднем весе UFC. Да, было поражение от Яна Блаховича, но это было в другом весе, поэтому свой титул Исраэль сохранил. А здесь ему становится откровенно скучно. Джаред Каннонье, Роберт Уиттакер, Марвин Веттори: все эти парни по большому счёту ничего не смогли противопоставить Адесанье. Гигантский опыт и постоянная работа над ошибками – верные союзники Исраэля в предстоящем поединке.

Хабиб предлагал президенту «ПСЖ» присмотреться к игроку «Динамо».

Что до Алекса Перейры, то он провёл в ММА всего семь боёв, а в UFC – вообще только три! И уже получил титульный бой. Будем честны, этот бой Перейре упал с неба. Просто потому, что других претендентов нет. А тут ещё и бэкграунд в виде двух побед над Адесаньей в кикбоксинге.



Три своих боя в UFC Перейра выиграл уверенно. Его главная победа на данный момент – над Шоном Стриклендом. Но надо понимать, что Стрикленд решил потягаться с Алексом в ударной мощи. И не преуспел. Перейре было бы куда сложнее против бойца с навыками борьбы. Например, против того же Марвина Веттори.



Впрочем, в нашем поединке борьбы не будет. Об этом говорят и сами бойцы, да и навыки их не располагают к партеру. Чем же завершится бой? На стороне Адесаньи множество боёв, опыт поединков против самых разнообразных соперников, умение распределить силы. Но не стоит забывать о психологии. Он уже дважды проигрывал Перейре. И если Исраэль не сможет отключить эти воспоминания, шансы у Алекса появятся. Его удар никуда не делся.



И всё-таки Адесанья – фаворит, причём явный. Исраэль показал себя умным бойцом, который анализирует свои бои и исправляет ошибки. Будет странно, если он снова наступит на грабли.

Александр Емельяненко хочет подраться с Артёмом Дзюбой.

Экспресс с коэффициентом 15.0.

Нейт Диаз высмеял Порье и Чендлера.

Прогноз на бой Адесанья — Перейра с коэффициентом 3.75.

Бивол узнал имена самых вероятных соперников по следующему бою.

Перейра объяснил, почему победит Адесанью.