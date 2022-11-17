Аргентина или Бразилия? На ЧМ-2022 вечный спор выйдет на новый уровень

Чемпионат мира в Катаре дарит огромное количество сюжетов. Уникальность ЧМ-2022 очевидна. Впервые в истории мундиаль будет разыгран на Ближнем Востоке. Впервые пройдёт за пределами календарного лета. Кроме того, это последний чемпионат мира с 32 командами. С 2026 года состав участников финальной стадии турнира будет увеличен до 48 сборных.

Недавно Opta — одна из самых известных компаний в мире, работающих с футбольной статистикой — оценила вероятность победы в ЧМ-2022 каждого из 32 участников. Для вычисления процентов использовался суперкомпьютер, который учитывал в том числе сетку турнира. В результате главными фаворитами были признаны Аргентина и Бразилия. Но кто из них сильнее?

Турнирный расклад

Если Аргентина и Бразилия займут первые места в своих группах, а также одержат победы в матчах 1/8 и 1/4 финала, то они встретятся в полуфинале. На наш взгляд, именно этот исход наиболее вероятен. Обе сборные сейчас на подъёме. Хотя при таком раскладе шансов пробраться в финал и выиграть титул, наверное, будет поболее у бразильцев.

Аргентина: Месси уходит, поражений нет

Для Аргентины мундиаль в Катаре имеет огромную важность. Ещё бы — Лионель Месси заявил, что по окончании турнира завершит карьеру в сборной. В прошлом году знаменитый нападающий выиграл первый трофей со взрослой национальной командой. Затем форвард поднял над головой Кубок Финалиссимы. Теперь он всерьёз настроен добыть золотые медали чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Месси демонстрирует потрясающий уровень футбола. За 19 матчей во всех официальных турнирах в составе «ПСЖ» он сделал 14 результативных передач и забил 12 мячей. Один из них — в ворота «Бенфики» — был признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов.

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На старте мундиаля в Катаре у аргентинцев не должно возникнуть серьёзных проблем. В их квартет попали Мексика, Польша и Саудовская Аравия. Наибольшую угрозу представляют быстроногие мексиканцы и техничные поляки, но вряд ли у подопечных опытного Лионеля Скалони возникнут с ними глобальные проблемы.

Беспроигрышная серия сборной Аргентины насчитывает уже 35 матчей во всех турнирах. В последний раз она уступила в июле 2019 года сборной Бразилии (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка Америки. В этот раз подопечные Лионеля Скалони также могут столкнуться с бразильцами в полуфинале.

Бразилия: изумительный Неймар и чемпионский подход

Беспроигрышная серия Аргентины впечатляет, но успехи Бразилии в квалификации ЧМ-2022 вызывают ещё больше восторга. Подопечные опытного Тите заняли первое место в турнирной таблице, опередив «альбиселесте» на шесть очков. За 17 туров они лишь три раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах одержали победы.

У жёлто-зелёных тоже есть лидер, и он пребывает в потрясающей форме. Разумеется, речь идёт о Неймаре. За 20 матчей во всех официальных турнирах нападающий забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. Также в четырёх недавних товарищеских встречах в составе национальной команды он отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

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Атмосфера в составе потрясающая. Впечатляет даже объявление Бразилией состава на ЧМ-2022. Жёлто-зелёные переплюнули всех, устроив настоящее шоу. Тите лично представил и зачитал комплектование сборной, а также предоставил отчёт за весь подготовительный к мундиалю цикл.

Среди прочего отмечалось: провели 50 матчей, в которых среднее владение мячом составляло 58%, забивали в среднем 2,2 гола за встречу, вызывали 84 игрока, отсматривали в среднем 80 матчей за месяц, общались со всеми футболистами, попавшими в состав сборной, и их клубными тренерами, а также ездили на просмотр в Европу, Северную Америку и Азию.

Думается, с такой основательной подготовкой у Тите есть все шансы одержать победу не только над Аргентиной в полуфинале (если сборные до него вообще доберутся и встретятся именно в нём, а не на другой стадии), но и во всём турнире. Подход к делу у бразильцев поистине чемпионский. Состав, пожалуй, тоже.

Итог

Безусловно, обеим сборным могут всё испортить травмы важных игроков и другие факторы. Например, банальное невезение или трудности адаптации к климатическим условиям Катара.

Однако, думается, сборная Бразилии пройдёт дальше Аргентины, а Неймар оставит в тени Лионеля Месси. Несмотря на то что аргентинец сейчас действительно великолепен. Сборной Аргентины не хватает глубины состава, сразу на нескольких позициях альтернатив практически нет.

Пройти крупный турнир в середине плотного сезона без кадровых потерь сложно. Подопечные Скалони видятся более уязвимыми к повреждениям и дисквалификациям. Кроме того, у сборной Бразилии есть элитный вратарь (и даже не один). А на чемпионатах мира значимость последнего рубежа сложно переоценить.

Ставка: Бразилия будет выше Аргентины за 1.67.

Экспресс с коэффициентом 8.69.

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