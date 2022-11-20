Тайсон Фьюри — Дерек Чисора: разминка для Цыганского короля

Тайсон Фьюри не заканчивает карьеру, это самое главное! Пока что Цыганский король не созрел до боя с Александром Усиком, он проведёт поединок против Дерека Чисоры. Дата боя – 3 декабря. Рассказываем, чего ждать от поединка.

Фьюри пообещал подраться с Усиком. Но при одном условии.

Когда бой Тайсон Фьюри — Дерек Чисора

Бой за звание чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBС между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой состоится 3 декабря 2022 года в Лондоне (Великобритания).

Во сколько начало боя Фьюри — Чисора

Предполагается, что бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой начнётся около 23:50 мск 3 декабря 2022 года.

По какому каналу покажут бой Фьюри — Чисора, где смотреть прямой эфир

Бой покажут на ESPN+. Информации о трансляции поединка Фьюри — Чисора на территории России на данный момент нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора

Букмекеры считают Тайсона Фьюри явным фаворитом. Ставки на победу Цыганского короля принимаются с коэффициентом 1.05. Шансы Дерека Чисоры оценены в 9.40.



Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

Форма Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры

Итак, Тайсон Фьюри передумал заканчивать, но пока не смог договориться по датам боя с Александром Усиком. Но форму-то как-то надо поддерживать. Поэтому удалось договориться о третьем бое с Дереком Чисорой.

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Вообще, Дерек тоже собирался заканчивать, даже объявил о завершении карьеры в сентябре. Но ради такого вернулся. Гонорар, надо полагать, очень неплохой. Дважды Чисора уже проигрывал Фьюри. В далёком 2011 году Цыганский король победил решением, а спустя три года секунданты Чисоры выбросили полотенце после 10-го раунда.



Фьюри говорит, что хочет стать единственным в истории чемпионом мира в тяжёлом весе с двумя трилогиями. Да, это строчка в биографию. Но на самом деле Тайсону просто нужно провести этот бой, чтобы набрать форму. Вряд ли кто-то реально думает, что Дерек Чисора способен доставить ему неприятности.



Дерек победил Кубрата Пулева решением в июле, но это было тягостное зрелище. Из двух худших судьи выбрали чуть менее худшего. С Фьюри ему откровенно нечего ловить. Разве что сам Тайсон не будет форсировать события, а Дерек попадёт…Впрочем, это выглядит как откровенная фантастика.

Прогноз на бой Тайсон Фьюри — Дерек Чисора

Главный вопрос здесь – не кто победит, а как победит Тайсон Фьюри. Да, Дерек Чисора не мальчик для битья, свалить его в первых раундах будет очень сложно. Однако техника, скорость, выносливость — всё это у Цыганского короля на две головы выше.



Вот только будет ли Фьюри гнаться за нокаутом? Возможно, его тактика на этот поединок – спарринг с повышенным уровнем ответственности. Исключать этого нельзя, и тогда Чисора сможет продержаться все 12 раундов. Ну а если нет, то Тайсон финиширует соперника и трилогию вместе с ним во второй половине поединка.

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