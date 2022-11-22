«Барыс» — «Ак Барс». Знарок может паковать вещи

23 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Ак Барс». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.91. На победу казахстанцев эксперты предлагают коэффициент — 3.36.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 23 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» Астана — «Ак Барс» Казань (23.11.2022)

На 23 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Барысом» Андрея Скабелки и «Ак Барсом» Олега Знарка. Матч пройдёт на льду «Барыс-Арены» в Астане, а первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

«Барыс», будучи самым большим клубом по количеству легионеров в КХЛ, выступает отнюдь не лучшим образом. Сейчас он расположился на девятой строчке в Восточной конференции, набрав 30 очков за 33 встречи. Накануне казахстанцы дома обыграли «Салават Юлаев» (4:1), а до этого потерпели поражения в играх с «Амуром» (1:3) и «Автомобилистом» (0:2).

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Даже Юлиус Гудачек не в силах помочь команде, у него 37 пропущенных шайб за 18 игр. В последней же встрече его место занял Никита Бояркин, который провёл также 18 матчей в сезоне, а пропустил 36 шайб. В той встрече команда одержала победу.

«Ак Барс» Олега Знарка проиграл в пяти из шести последних матчей. Так, накануне клуб уступил на выезде «Сибири» (2:4). Хотя по ходу матча хоккеисты из Казани вели со счётом 2:0. Однако хозяева сумели переломить ход игры. Олег Знарок назвал это индивидуальными ошибками.

Впрочем, у одного из главных форвардов — Вадима Шипачёва — лишь четыре гола за 32 игры. При этом в последней встрече не было видно ни Вячеслава Войнова, ни Александра Радулова, который уже сделал себе подарок на Новый год в матче со СКА, оформив хет-трик. У него 24 очка за 31 встречу в сезоне.

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И всё же положение дел у казанского клуба не лучше, чем у подопечных Андрея Скабелки. «Ак Барс» идёт на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 32 очка за 32 встречи. Разница с «Барысом» всего два очка, и впереди очная встреча, которая может изменить положение команд в турнирной таблице.

История личных встреч насчитывает 45 игр, из которых 35 побед на счету «Ак Барса». Казахстанский клуб побеждал лишь в 10 матчах. Преимущество весомое, но последние игры Олега Знарка вовсе не радуют. Впрочем, и Андрею Скабелке поводов для счастья мало. Команда пока не показывает того уровня игры, но дома выиграла в 10 из 17 игр.

Однако в четырёх из пяти последних матчей регулярного чемпионата в Астане гости выходили победителями. Впрочем, в этом сезоне соперники уже встречались в Казани, и тогда «Барыс» выиграл со счётом 3:2. Так что статистика прошлых лет уже не кажется такой грозной силой. На данный момент у казахстанцев сил может быть больше.

И всё же лишь в результативности у соперников есть какая-то стабильность. В семи из 10 последних игр тотал был выше четырёх шайб. Потому вполне можно проверить ставку на то, что «Барыс» не проиграет + ТБ 3.5 шайбы идёт за 2.34.

«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 ноября 2022 года

Олег Знарок никак не выпутается из затяжной серии поражений, Андрей Скабелка тоже показывает не самые впечатляющие результаты, но матч принципиальный. Плюс у хозяев дома получается неплохо. Потому проверим ставку на победу «Барыса» через тотал больше, ведь с результативностью проблем нет.

Ставка: «Барыс» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 7.13.

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