Экспресс на ЧМ-2022 с коэффициентом 16.4: Месси и Левандовски реабилитируются

26 ноября продолжится 2-й тур группового этапа ЧМ-2022. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 19.4 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия 26 ноября

Сборная Польши готовится ко 2-му туру со сдержанным оптимизмом. Впервые за последние четыре чемпионата мира поляки не проиграли стартовый матч. Но нулевая ничья с Мексикой вызвала критику со стороны как болельщиков сборной, так и нейтральных любителей футбола, потративших время на этот матч.

Один из двух ударов в створ у сборной Польши – не забитый Робертом Левандовским пенальти. На фоне слабой игры сборной Мексики поляки не смогли использовать свои преимущества, и это может аукнуться им не только в матче с грозной Аргентиной, но и с ближайшим соперником, который оказался не так прост.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Саудовская Аравия стала автором пока самой громкой сенсации начавшегося чемпионата, обыграв непобедимую в течение 36 матчей Аргентину. Этот матч стал одним из самых ярких на турнире, саудовцы проявили недюжинный характер и перевернули неудачно складывающуюся встречу.

Однако, сражаясь за сохранность своих ворот, Саудовская Аравия потеряла одного из своих лидеров – Ясира Аль-Шахрани. Защитник очутился в больнице после столкновения с собственным вратарём.

Но самое большое испытание – это испытание славой. После столь эмоционального матча саудовцы дали большое количество интервью, а заодно получили миллионы долларов премиальных за историческую победу. Собраться после такого выброса позитива на важный матч с опасным соперником будет очень непросто прежде всего эмоционально.

В этом шанс Польши сохранить шансы на выход из группы. Но победа не будет разгромной. Последний раз больше двух голов Польша забивала Андорре. Случилось это год назад, и с тех пор минуло уже 11 матчей. На тотал меньше 2.5 мяча за 1.75 тоже можно достаточно уверенно зайти. Это страховка на случай, если труднопроходимая оборона саудовцев справится с Левандовским и компанией.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Дания 26 ноября

Франция и Дания сильно задолжали тем любителям футбола, которые смотрят только крупные международные турниры. Их матч в 2018 году в московских «Лужниках» завершился с устраивающей обе команды ничьей 0:0, что сильно разозлило пришедших на ту игру болельщиков.

Те же любители футбола, кто следил за Лигой наций, восторженно наблюдали, как хорошо организованная сборная Дании дважды победила в этом турнире французов. Если Дидье Дешам не сделает выводы из тех двух матчей, которые состоялись в июне и сентябре текущего года, то отставка тренера будет закономерна.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Последние недели Дидье Дешам потратил на то, чтобы безболезненно заменить лидеров команды, выбывших из-за травм. Самая большая потеря – обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. На счастье французов, Оливье Жиру показал, что он ещё чего-то стоит, и оформил дубль в матче со сборной Австралии.

Дания должна была побеждать Тунис, но попадание в штангу с менее чем метра ещё долго будет сниться Андреасу Корнелиусу. Матч с Тунисом стал вторым из девяти матчей в 2022 году, в котором Дания не смогла забить. Сразу в шести встречах года Дания забивала два и более мячей. Кроме Франции, датчане огорчили подобным образом Нидерланды, Сербию и Австрию.

Франция – удобный соперник для контратакующего стиля игры датчан. Полагаем, что на этот раз нас ждёт весьма насыщенный событиями матч, которым оба коллектива вернут должок за игру четырёхлетней давности. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 3.60.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Мексика 26 ноября

Сборная Аргентины шокировала весь футбольный мир, проиграв Саудовской Аравии. Все статистические показатели матча указывали на разгром. Мяч побывал в воротах саудовцев аж четыре раза, но только один гол был засчитан. А Саудовская Аравия дважды воспользовалась потерей концентрации аргентинской команды в начале второго тайма и затем отстояла победу.

Лидер аргентинцев Лионель Месси стал автором единственного забитого мяча, но теперь вся нация ждёт от него намного больше. Ещё одна потеря очков может поставить крест на мечте Месси о трофее. Мексике не повезло, что Аргентина выйдет играть с ними после такой оплеухи.

Сборная Мексики последних лет пытается играть, как «Барселона», не обладая при этом россыпью звёзд. У команды нет лидера, который мог бы переломить ход матча в одиночку. Впрочем, таковым можно назвать вратаря Гильермо Очоа. Когда он ловит кураж, пробить его очень сложно. Не забивший пенальти в 1-м туре Роберт Левандовски не даст соврать.

Тактика сборной Мексики очень удобна для аргентинцев, умеющих выходить из-под прессинга и позиционно атаковать. Можно ожидать большого количества ударов по воротам, а остальное зависит от вдохновения вратаря. Но предположим, что голов в итоге будет много.

Осторожная ставка – победа Аргентины с разницей минимум в два мяча за 2.60. С таким результатом завершились семь из восьми последних матчей Аргентины с Мексикой.

Экспресс на матчи ЧМ-2022 26 ноября

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче Польша – Саудовская Аравия за 1.75.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче Франция — Дания за 3.60.

Ставка 3: победа Аргентины в матче с Мексикой с форой (-1.5) за 2.60.

Общий коэффициент: 1.75 Х 3.60 Х 2.60 = 16.45.

Сборная Катара стала первой командой на ЧМ-2022, потерявшей шансы на выход в плей-офф.

Хаверц: после матча с Японией я был очень зол.

Министр спорта Саудовской Аравии: переход Роналду в наши клубы? Всё возможно.