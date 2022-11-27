Экспресс на ЧМ-2022 с коэффициентом 9.8: Бельгия набирает ход, Германия едет домой

27 ноября продолжится 2-й тур группового этапа ЧМ-2022. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.8 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Бельгия — Марокко 27 ноября

На фоне восстановления после травмы Ромелу Лукаку и неоптимальной игровой формы Эдена Азара сборная Бельгии не впечатлила игрой в атаке в стартовом матче. Бельгийцы превзошли Канаду лишь во владении мячом (53,8%), но при этом «кленовые листья» создали в разы больше голевых моментов. Канадская сборная доминировала на поле и определённо не заслужила поражения (0:1). В грядущей встрече Бельгия обязана продемонстрировать, почему её считают одним из претендентов на победу.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Несмотря на то что сборная Марокко уступает статусному визави в классе и опыте, недооценивать её не стоит. Команда Валида Реграги доказала это в матче с вице-чемпионами мира — сборной Хорватии (0:0). «Атласские львы» полностью отдали игровую инициативу в руки сборной «шашечных», но продемонстрировали, что способны создавать «пожар» в штрафной площадке за счёт быстрых фланговых контратак и кроссовых передач.

Рекомендуем ставку на победу Бельгии за 1.90.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Канада 27 ноября

Эти сборные очень по-разному начали турнир. Сборная Хорватии при всём величии своих возрастных звёзд уже не тянет слишком энергозатратный темп матчей на крупных турнирах. В игре с Марокко подопечные Златко Далича провалили первый тайм и лишь изредка демонстрировали свой прежний уровень во втором. Итоговая нулевая ничья – это скорее слабость реализации соперника, нежели успех хорватов. Теперь же им предстоит сыграть с более активной Канадой, которая хоть и вернулась на чемпионат мира спустя очень много лет, но сделала это мощно.



Лучшие экспрессы на сегодня.

В игровом плане канадцы ни в чём не уступили Бельгии – они нанесли вдвое больше ударов по воротам, наиграли на двукратный перевес по голевым моментам и постоянно проверяли на прочность Тибо Куртуа. Для сенсации не хватило во многом опыта и хладнокровия молодых лидеров. В этом матче соперникам отступать некуда, им нужна победа для продолжение борьбы, поэтому отсидеться в обороне не получится. Команда Джона Хердмана всегда играет в очень активный футбол, ведь у неё немало быстрых нападающих, желающих о себе заявить – в пяти из семи последних матчей сборная стабильно забивала.

Средняя результативность за этот период была больше двух мячей за игру. При этом хорваты не смогли забить впервые за семь предыдущих встреч во всех турнирах. В этой игре логично выглядит ставка «обе забьют» с коэффициентом 1.87.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Испания – Германия 27 ноября

Испания стартовала на чемпионате мира так, что было любо-дорого смотреть – 7:0 с Коста-Рикой. Вот только нейтральным зрителям это «избиение младенцев» могло быстро наскучить. Костариканцы не нанесли за весь матч не то что ни одного удара в створ, а в принципе ни разу не пробили по воротам. Да и как тут пробьёшь, когда владеешь мячом только 17% от общего времени матча?

Эта победа стала для Испании девятой в последних 12 матчах. Самое время вспомнить, что испанцы не стали чемпионами Европы во многом потому, что путёвка в финал досталась итальянцам лишь в серии пенальти.

Германия выиграла лишь две встречи из последние девяти. Впрочем, обилие ничьих можно отчасти списать на уровень соперников – Нидерланды, Италия и Англия. У испанцев подготовка к чемпионату мира прошла как-то поспокойнее в плане уровня конкурентов.

На старте чемпионата мира Германия умудрилась наступить на те же грабли, что и Аргентина. Матч немцев с Японией прошёл по похожему сценарию, как и попытки Лео Месси забить больше одного мяча Саудовской Аравии. Доминирование в первом тайме, гол с пенальти, адаптировавшийся соперник после перерыва и два неожиданных гола, которые не вытекали из логики игры.

Поражение от Японии поставило Германию в крайне сложное положение. Даже ничья с Испанией может лишить немцев осязаемых шансов на выход из группы уже после 2-го тура. Игра на победу – опасная затея. К тому же Германия в официальных матчах не побеждает Испанию уже пять матчей подряд – с 1988 года.

Ставка, с которой можно рискнуть – тотал больше 3.5 мяча за 2.75. Хоть класс немцев и выше костариканцев, но Германия будет вынуждена рисковать, а с такой Испанией это чревато проблемами.

Экспресс на матчи ЧМ-2022 27ноября

Ставка 1: победа Бельгиии в матче с Марокко за 1.90.

Ставка 2: обе забьют в матче Хорватия — Канада за 1.87.



Ставка 3: ТБ 3.5 в матче Испания — Германия за 2.75.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.87 Х 2.75 = 9.77.

Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.



Луис Энрике: стиль игры Германии похож на испанский.



Ван Дейк ответил на критику со стороны ван Бастена.