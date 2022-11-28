Как стать профессиональным спортивным беттором: пошаговый процесс

Поклонник спорта заинтересован в том, чтобы начать действовать, а не учиться быть экспертом. Однако хорошие знания могут дать хороший старт.

Игрок не обязан выигрывать все свои ставки

Один из мифов заключается в том, что профессиональные бетторы никогда не проигрывают ставки. Самые успешные бетторы обычно правильно делают 55–60% ставок и даже не приближаются к 80% или 90%.

Если игроку удается получать 5% прибыли от ставок в течение длительного периода времени, он на верном пути к серьёзному выигрышу у букмекеров.

Поиск ценностей в 5 шагов

Важнейшей частью беттинга является выбор правильных ставок для начала, поиск ставки с наибольшей ценностью, вычисление аутсайдеров и фаворитов. Поскольку каждый вид спорта уникален, опытные бетторы могут находить ценность разными способами. Однако поиск ценности всегда проходит через один и тот же процесс.

Главное — не коэффициенты

Чтобы проанализировать исход любого спортивного матча, необходимо провести исследование, прежде чем смотреть на коэффициенты букмекерских контор. Коэффициенты затуманивают суждение, даже если сделать несколько хороших прогнозов на основе собственного анализа.

Прогнозирование исхода

Перед ставкой игроку необходимо выбрать наиболее вероятный исход.

В ставках на футбол это может быть выбор маркета:

выигрыш команды;

проигрыш команды;

ничья в матче.

Пересмотр прогнозов

Игрок должен быть настроен принимать решения объективно, рассматривать все вероятные шансы и рассчитывать их на основе процентных соотношений.

Собственные коэффициенты

Игрок может самостоятельно рассчитать коэффициенты на основе вероятностей с помощью калькулятора коэффициентов. Например, вероятность 34% имеет коэффициент 3.00.

Сравнение рассчитанных котировок и коэффициентов букмекеров

После расчёта собственных котировок игроку необходимо сравнить их с предложениями букмекеров. Если пользователь чувствует, что его коэффициент более точен по сравнению с тем, что предлагает букмекер Олимпбет кз, это хороший сигнал для того, чтобы сделать ставку!

В процессе анализа игроку предстоит выяснить, почему существует большая разница в коэффициентах букмекера и самостоятельно рассчитанных котировках.

5 советов эксперта по ставкам

Лучший совет опытных бетторов новичкам – не ставить вслепую.

Начинающие игроки должны следовать проверенным стратегиям, отслеживать свою динамику, избегать эмоциональных качелей.

Постановка целей

Чтобы легко отслеживать прогресс и держать под контролем ставки, необходимо ставить конкретные цели и работать над их достижением. Выигрыш — главная цель каждого, но также необходимо уделить время планированию реалистичных целей для постоянного успеха. Это поможет отследить объём предполагаемого дохода.

Можно установить цели для каждого вида спорта, на которые принято решение делать ставки, и поставить самую большую цель на самые привычные дисциплины. Можно ставить еженедельные, ежемесячные и ежегодные цели и придерживаться более долгосрочных целей из-за непредсказуемости ставок на спорт.

Рекорды ставок

Анализировать и совершенствовать стратегию легче, если вести учёт успешных и проигранных пари, чтобы увидеть закономерность в выигрышах и проигрышах. Игроку следует ответить на несколько вопросов, например, хорошо ли получается выбирать фаворитов и андердогов? Обычно получается делать ставки на несколько небольших выигрышей или на небольшое количество крупных выигрышей? Есть ли определённые дни и время во время матчей, в которые чаще получается выигрывать, и наоборот? Игроку необходимо выяснить свои сильные стороны и другие закономерности и использовать их в своих интересах при переходе к следующей ставке.

Эффективное распоряжение деньгами

Игроку нужно установить конкретные бюджеты и выбрать, сколько можно поставить на каждую ставку. Если клиент букмекера тратит больше, чем может позволить себе потерять, он рискует всем, так как может потерять всё. Но если тратить меньше, чем нужно, это удерживает от того, чтобы заработать больше.

В профессиональном беттинге никто не рискует, поскольку заработок зависит от каждого хода. Управление банкроллом может сделать или сломать эксперта-беттора, независимо от того, насколько хороши аналитические способности игрока.

Контролирование эмоций

Каждому игроку на ставках необходимо определить свою эмоциональную слабость и стараться использовать логику.

Размещение ставки на победу любимой команды обычно ничем хорошим не заканчивается. Всегда необходимо отдавать предпочтение аналитическим способностям.

Дисциплина

Соблюдение дисциплины и контроль над собой могут сыграть большую роль в беттинге. Увлечься легко, поэтому игрок должен следовать строгим правилам и придерживаться их, несмотря ни на что. Это относится к привычкам и расписанию, что позволит выделять соответствующее время для каждого вида деятельности в беттинге, сохраняя при этом сосредоточенность.