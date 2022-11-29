Экспресс на ЧМ-2022 с коэффициентом 6.94: Бэйла ждёт гольф, Азмуна — плей-офф

29 ноября стартует 3-й тур группового этапа ЧМ-2022. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.94 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Катар 29 ноября

Луи ван Гал постарается добиться успеха с одним из самых молодых составов на ЧМ — средний возраст 26,62 года. В его распоряжении множество талантливых игроков, но нет звёзд с мировым именем, способных в одиночку решить судьбу момента, таких как Уэсли Снейдер, Арьен Роббен или Робин ван Перси на ЧМ-2014 в Бразилии. Поэтому в двух стартовых матчах на чемпионате мира Нидерланды не особо впечатляли игрой в атаке на фоне неоптимальной игровой формы Мемфиса Депая, который выходил на поле со скамьи запасных.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Сборная Катара является результатом многолетней работы академии Aspire, которая была создана для поиска и развития спортсменов, способных конкурировать с лучшими игроками мира. Сборная-хозяйка получила прямой пропуск в финальный раунд.

За 180 минут игрового времени на домашнем чемпионате мира Мохаммед Мунтари и компания нанесли 15 ударов, из которых лишь три в створ ворот — забили один гол. Катар в лишний раз продемонстрировал, что способен играть в свой футбол лишь со сборными такого же уровня, а с более опытными и статусными у команды практически ничего не получается.

Рекомендуем ставку на победу Нидерландов с форой (-1.5) за 1.60.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Уэльс — Англия 29 ноября

Сборная Уэльса играет на чемпионате мира впервые за 64 года и близка к тому, чтобы бесславно завершить выступление на турнире. В первом матче с командой США валлийцы проявили характер и сравняли счёт, показав неплохую игру. Но матч с Ираном обернулся катастрофой – Уэльс не заслуживал те 0:0, к которым катился матч, пока не случилось удаление вратаря. Два гола в концовке – сильнейший психологический удар, от которого команде предстоит оправиться, если она хочет сохранить себе шансы на плей-офф.



Лучшие экспрессы на сегодня.

Англия – хозяин положения. К началу встречи они уже будут знать результаты игр в группе А и примерно понимать, с какого места лучше не попадать на сборную Нидерландов. Никто не удивится, если Гарет Саутгейт освежит состав. Ведь даже поражение 0:3 оставляет англичан участниками чемпионата. В этом и есть шанс Уэльса хлопнуть дверью, а Гарету Бэйлу красиво завершить карьеру.

Рекомендуем ставку «обе забьют» за 2.17. Она сыграла в 11 из 15 последних матчей сборной Уэльса, в том числе и в играх с весьма крепкими командами Бельгии и Нидерландов.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Иран – США 29 ноября

США занимают 16-е место в рейтинге ФИФА. Грегг Берхалтер может рассчитывать на целую плеяду талантливых игроков. Самыми яркими звёздами в обойме сборной США считаются Серджино Дест, Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич. Главными проблемами американской сборной являются недостаток опыта и нестабильная игровая практика на клубной арене. Впрочем, на ЧМ-2022 в Катаре футболисты достойно справляются с давлением, навязав достойную борьбу Уэльсу (1:1) и Англии (0:0).



Пулишич и компания в двух стартовых играх в Катаре продемонстрировали, что могут как конструктивно играть в защите, выстраивая эшелонированную оборону, так и разгонять быстрые фланговые атаки.

Сердар Азмун, Мехди Тареми и компания доказали, что недооценивать их не стоит. Иран умело играет вторым номером. Контролируя мяч лишь 29,2% игрового времени, футболисты выполняют по 14,5 удара, из которых 4,5 — в створ ворот. Забили по два мяча в ворота Англии (2:6) и Уэльса (2:0).

«Персидские леопарды» подходят к заключительному туру групповой стадии в более выгодном положении. Для выхода в плей-офф подопечным Карлуша Кейруша, скорее всего, будет достаточно не проиграть. Возможность заткнуть за пояс американцев послужит дополнительным мотивирующим фактором.

В принципиальной встрече, вероятно, будет жарко. Рекомендуем ставку на «обе забьют» за 2.0.

Экспресс на матчи ЧМ-2022 29 ноября

Ставка 1: победа Нидерландов в матче с Катаром с форой (-1.5) за 1.60.

Ставка 2: обе забьют в матче Уэльс — Англия за 2.17.



Ставка 3: обе забьют в матче Иран — США за 2.00.

Общий коэффициент: 1.60 Х 2.17 Х 2.00 = 6.94.

Джака: пообещал Мартинелли и Жезусу, что размажу их во время матча.



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