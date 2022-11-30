Месси остаётся в Катаре! Левандовски опять проиграет в дуэли

30 ноября состоится встреча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Польша — Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Победа поляков оценена экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 4.44.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Польша — Аргентина получится нерезультативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 2.05. Гол аргентинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.39.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Аргентина (30.11.2022)

30 ноября на стадионе «974» в Дохе пройдёт матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Польша – Аргентина. Интригующая встреча, после которой должны определиться участники плей-офф. В параллельной игре свои задачи будут решать соседи по группе. Аргентинцы занимают второе место, набрав три очка. Поляки возглавляют квартет – у них четыре очка.

После первого матча Польши на групповом этапе ЧМ-2022 возникла масса вопросов. Команда сыграла вничью с Мексикой (0:0). По всем статистическим показателям польская сборная смотрелась заметно хуже, а Левандовски не забил пенальти. Этот гол был бы победным, поэтому Роберт явно расстроился.

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Шанс реабилитироваться появился у поляков во 2-м туре, в котором команда встретилась с Саудовской Аравией. Очень опасный соперник, сотворивший сенсацию в матче с Аргентиной (2:1). Саудовцы не смогли реализовать 11-метровый, а Польша забила два гола и выиграла со счётом 2:0. Левандовски забил один из мячей и сделал ассист. И вновь в атаке агрессивнее действовал соперник.

Аргентина начала групповой этап ЧМ-2022 с сенсационного поражения в матче с Саудовской Аравией. Винить Месси и его соотечественников не стоит, потому что их морально сломал первый тайм. Лионель открыл счёт с пенальти на 10-й минуте. После этого три гола аргентинцев отменили из-за офсайда. Сколько ни отправляй мячей в сетку ворот соперника – их всё равно не засчитают. В такой ситуации любой спортсмен сломается.

Саудовцы быстро воспользовались ситуацией. В начале второго тайма они забили два гола и вышли вперёд. Остальное — дело техники и защиты. Аргентинцы сплотились даже после такого результата и вернулись бодрыми к следующей встрече, в которой обыграли Мексику со счётом 2:0. Месси забил один из голов и сделал ассист.

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После этой игры в раздевалке Аргентины праздновали, а Месси подвинул футболку игрока сборной Мексики ногой. Сауль Альварес обратил на это внимание и пожелал звёздному нападающему избегать встречи с ним. Футболисты разных стран вступились за Лионеля, сказав боксёру не лезть в футбольный мир, не понимая, как устроена раздевалка. Все футболки игроков после матчей лежат на полу, потому что они грязные.

Сможет ли Аргентина, считающаяся одним из фаворитов ЧМ-2022, выйти в плей-офф, обыграв поляков? Она обязана это делать, но этот вопрос не единственный. Роберт Левандовски или Лионель Месси? Сравнивать этих футболистов нельзя, однако многие рассматривают это противостояние. Оно имеет место быть, особенно если вспомнить, что сейчас поляк играет в «Барселоне», в которой останется навсегда легендой аргентинец.

Об этом противостоянии упомянул даже главный тренер Польши, попросив рассматривать матч, а не футболистов. Однако вспоминается гонка за «Золотой мяч» в 2021 году, когда Месси обогнал ненамного очков Левандовского. В тот момент многие считали, что победу одержал аргентинец несправедливо, и жалели Роберта. Вот и ещё один день, когда Лионель будет лучше. Есть повод поставить на гол Месси и победу Аргентины за 2.50.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года

Битва за выход в плей-офф чемпионата мира, дуэль Левандовского и Месси – этих интриг достаточно, чтобы понять, каким зажигательным получится матч. Аргентинцы сплотились так, как никакая другая сборная на этом ЧМ. Поляки набирали очки за счёт моментов, которые им дарили соперника, а аргентинцы ищут свои шансы самостоятельно. Опять же, если саудовцы и мексиканцы оказывали такое давление на Польшу, то что могут сделать Месси и его соотечественники? Ставим уверенно на победу Аргентины и гол Месси за коэффициент 2.50.

Ставка: Лионель Месси забьет и Аргентина победит за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

Где покажут матч Польша — Аргентина.

Стали известны две пары плей-офф чемпионата мира 2022 года.

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Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.