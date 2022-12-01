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«Сиэтл» — «Вашингтон», прогноз на матч НХЛ 2 декабря 2022 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Сиэтл» — «Вашингтон». Овечкин прёт, как танк
Данил Моисеев
«Сиэтл» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ
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Ови до Горди Хоу остаётся восемь шайб, а ещё в прошлом матче он побил очередные рекорды. Александр неудержим!

2 декабря состоится матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кракен» в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.81. На ничью предлагают поставить за 4.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» 2 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Сиэтл » — «Вашингтон» (02.12.2022)

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

На 2 декабря в Национальной хоккейной лиге запланированы 11 встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание любителям хоккея, конечно же, стоит уделить матчу «Сиэтла» и «Вашингтона», который пройдёт на льду «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск.

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«Сиэтл» сейчас располагается на второй строчке Западной конференции, набрав 31 очко за 22 игры. Положение впечатляет, с учётом прошлого сезона, где команда была явным аутсайдером НХЛ. Отставание от лидирующего «Вегаса» составляет всего четыре очка. Недавно клуб обыграл его на выезде со счётом 4:2. Накануне он выиграл в матче с «Лос-Анджелес» (9:8 ОТ).

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Во втором периоде суммарно на двоих команды забросили восемь шайб. Результативность просто отменная. «Сиэтл» нанёс 30 бросков в створ, а «Кингз» — 35 бросков. Мэтти Бенирс из «Сиэтла» отметился дублем, Андре Бураковски также отметился дублем, забросив победную шайбу в овертайме.

«Вашингтон» в последней встрече порадовал болельщиков, обыграв на выезде «Ванкувер» (5:1). Наконец-то команда выиграла на выезде, а особенную роль в победе сыграл дубль Александра Овечкина, для которого это 792-я и 793-я шайбы в карьере. До Горди Хоу остаётся всего восемь голов.

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Конечно, очень жаль, что Евгений Кузнецов не набрал очки, но всё впереди. После такого результата состав явно будет на подъёме. Такие победы стоят дорого. Александр Овечкин в свои 37 лет доказывает всем, что его ещё рано списывать. Плюс отменную работу провёл Дарси Кемпер в последней встрече, отразив 31 бросок.

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При этом история очных игр соперников насчитывает всего две встречи. Статистика разделилась поровну. Поэтому выделить фаворита сложно, тем более, что «Сиэтл» сейчас идёт на серии из побед в шести матчах, а гости зачастую на выезде играют не лучшим образом. Хотя и победа в последней встрече придаст уверенности команде.

Однако говорить о явной победе одной из команд сложно, зато дважды соперники сыграли с одинаковым счётом (2:5 5:2). Так что с результативностью проблем быть не должно. Вариант на тотал больше 5.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.70. Сейчас трудно говорить о фаворите, зато основные лидеры команд в порядке.

Александр Овечкин в последней встрече забросил 403 шайбы и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах. Это историческое достижение и вся команда ликовала по этому случаю. Думается, после такого о сплочённости говорить не приходится. Останется наблюдать это на льду.

«Сиэтл» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 декабря 2022 года.

Соперники мало провели очных игр и статистика разделилась поровну. Поэтому фаворита выделить трудно, зато с результативностью проблем нет. Тем более, что хозяева сейчас хороши, а гости после победы будут на подъёме. Поэтому остановимся на менее рискованном варианте ставки на тотал больше.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 10.12.

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.

Свечников: я русский на сто процентов.

Овечкин побил рекорд Гретцки.

Кучеров первым в сезоне НХЛ сделал 25 передач.

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Заглавное фото: nhl.com

Источник: «Чемпионат»

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