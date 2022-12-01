«Сиэтл» — «Вашингтон». Овечкин прёт, как танк

Ови до Горди Хоу остаётся восемь шайб, а ещё в прошлом матче он побил очередные рекорды. Александр неудержим!

2 декабря состоится матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кракен» в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.81. На ничью предлагают поставить за 4.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» 2 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Сиэтл » — «Вашингтон» (02.12.2022)

На 2 декабря в Национальной хоккейной лиге запланированы 11 встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание любителям хоккея, конечно же, стоит уделить матчу «Сиэтла» и «Вашингтона», который пройдёт на льду «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск.

«Сиэтл» сейчас располагается на второй строчке Западной конференции, набрав 31 очко за 22 игры. Положение впечатляет, с учётом прошлого сезона, где команда была явным аутсайдером НХЛ. Отставание от лидирующего «Вегаса» составляет всего четыре очка. Недавно клуб обыграл его на выезде со счётом 4:2. Накануне он выиграл в матче с «Лос-Анджелес» (9:8 ОТ).

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Во втором периоде суммарно на двоих команды забросили восемь шайб. Результативность просто отменная. «Сиэтл» нанёс 30 бросков в створ, а «Кингз» — 35 бросков. Мэтти Бенирс из «Сиэтла» отметился дублем, Андре Бураковски также отметился дублем, забросив победную шайбу в овертайме.

«Вашингтон» в последней встрече порадовал болельщиков, обыграв на выезде «Ванкувер» (5:1). Наконец-то команда выиграла на выезде, а особенную роль в победе сыграл дубль Александра Овечкина, для которого это 792-я и 793-я шайбы в карьере. До Горди Хоу остаётся всего восемь голов.

Конечно, очень жаль, что Евгений Кузнецов не набрал очки, но всё впереди. После такого результата состав явно будет на подъёме. Такие победы стоят дорого. Александр Овечкин в свои 37 лет доказывает всем, что его ещё рано списывать. Плюс отменную работу провёл Дарси Кемпер в последней встрече, отразив 31 бросок.

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При этом история очных игр соперников насчитывает всего две встречи. Статистика разделилась поровну. Поэтому выделить фаворита сложно, тем более, что «Сиэтл» сейчас идёт на серии из побед в шести матчах, а гости зачастую на выезде играют не лучшим образом. Хотя и победа в последней встрече придаст уверенности команде.

Однако говорить о явной победе одной из команд сложно, зато дважды соперники сыграли с одинаковым счётом (2:5 5:2). Так что с результативностью проблем быть не должно. Вариант на тотал больше 5.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.70. Сейчас трудно говорить о фаворите, зато основные лидеры команд в порядке.

Александр Овечкин в последней встрече забросил 403 шайбы и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах. Это историческое достижение и вся команда ликовала по этому случаю. Думается, после такого о сплочённости говорить не приходится. Останется наблюдать это на льду.

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Соперники мало провели очных игр и статистика разделилась поровну. Поэтому фаворита выделить трудно, зато с результативностью проблем нет. Тем более, что хозяева сейчас хороши, а гости после победы будут на подъёме. Поэтому остановимся на менее рискованном варианте ставки на тотал больше.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 10.12.

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