Южная Корея — Португалия. Роналду пора расслабиться

Португальцы досрочно вышли в плей-офф, победив в обоих матчах. Вряд ли они дорожат игрой с корейцами.

2 декабря состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех корейцев оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия 2 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Южная Корея — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют корейцы, сыграет коэффициент 1.57. Гол португальцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия (02.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 2 декабря запланированы четыре матча заключительного тура группового этапа финального раунда. В одном из них на стадионе «Эдьюкейшен Сити» в городе Эр-Райян померяются силами Южная Корея и Португалия. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Во встречах 1-го и 2-го туров сборная Южной Кореи сыграла вничью с Уругваем (0:0) и потерпела поражение от Ганы (2:3). У неё всё ещё есть шанс добыть путёвку в плей-офф ЧМ, но для этого необходимо обыграть в предстоящем матче Португалию. Также многое будет зависеть от того, как завершится встреча Уругвай — Гана.

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Обыграть португальцев будет очень нелегко. И дело не только в том, что корейцы уступают им в плане физических качеств и мастерства. Из-за дисквалификации не сможет помочь «азиатским тиграм» главный тренер — Паулу Бенту. Наставник получил красную карточку после окончания матча с Ганой из-за конфликта с судьёй — Энтони Тейлором.

Разногласия возникли ввиду того, что по истечении компенсированного ко второму тайму времени национальная команда Южной Кореи заработала угловой, но не сумела разыграть его, так как Тейлор дал финальный свисток. Бенту в агрессивной манере высказал ему своё недовольство, за что и был удалён.

Сборная Португалии, в свою очередь, в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа ЧМ-2022 обыграла Гану (3:2), и Уругвай (2:0). В обоих встречах подопечные Фернанду Сантуша с солидным перевесом превзошли соперников во владении мячом и нанесли больше ударов. Однако уверенными их победы назвать трудно.

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Ганцы скоростными контратаками создали серьёзные проблемы для защитников Португалии и забили два мяча. Они могли забить и третий в компенсированное ко второму тайму время. Нападающий сборной Ганы Иньяки Уильямс подловил голкипера Португалии Диогу Кошту на ошибке, но не сумел устоять на ногах и нанести точный удар по пустым воротам.

Встреча с уругвайцами также могла закончиться провалом для Португалии. Несмотря на старания опытного Пепе, а также Рубена Диаша, выступающего за «Манчестер Сити», уругвайцы создали в первом тайме несколько по-настоящему голевых моментов. Забей они, и встреча наверняка проходила бы по совсем другому сценарию.

При этом и в игре с Ганой, и в матче с Уругваем, арбитры назначали сомнительные пенальти, которые реализовали Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш. Интересно, что нападающий и полузащитник также стали участниками резонансного эпизода, связанного с первым забитым голом в ворота уругвайцев.

Роналду утверждал, что коснулся мяча после подачи Фернандеша. Тем не менее комиссия ФИФА записала гол на счёт хавбека, предоставив доказательства того, что Криштиану не дотронулся до мяча. Для нападающего это очередной удар по репутации, которую он же и так запятнал в текущем сезоне.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.84. У сборной Южной Кореи далеко не такой звёздный состав, как у Португалии, зато у неё есть мотивация побороться за выход в плей-офф. Даже без главного тренера на бровке «азиатские львы» наверняка оставят все силы на поле и сумеют забить.

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В гол португальцев также верится без особого труда. У Фернанду Сантуша в составе масса талантливых форвардов, желающих отличиться на чемпионате мира. Не исключение и Криштиану Роналду. Если из-за победного мяча в ворота Уругвая форвард устроил скандал, то от того, чтобы забить корейцам, он тем более вряд ли откажется.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия 2 декабря 2022 года

Южная Корея наверняка мощно заряжена на предстоящий матч. Ей нужна только победа. Скорее всего, «азиатские тигры» будут активно идти вперёд и создавать моменты. Упрощает им жизнь то, что у Португалии имеются проблемы оборонительного плана. Это подтверждают два пропущенных мяча от Ганы и упущенные уругвайцами голевые моменты. Зато у Фернанду Сантуша нет проблем с построением игры в атаке. За два матча на ЧМ-2022 его подопечные забили пять голов. Полагаем, в грядущем матче обе сборные сумеют отличиться.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.84.

Экспресс с коэффициентом 10.12.

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