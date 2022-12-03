«Авангард» — «Трактор». Кравец передаст привет Плющеву

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Трактор». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.70. Победа челябинцев по итогам 60 минут оценена экспертами в 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» 4 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» Омск — «Трактор» Челябинск (04.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 4 декабря состоятся целых девять встреч. В одной из них на льду стадиона «G-Drive Арена» в Омске местный «Авангард» примет «Трактор» из Челябинска. Первое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Смена главного тренера весьма благотворно повлияла на «Авангард». Под руководством Михаила Кравеца клуб добыл победы в 11 из 13 последних матчей в регулярке. На домашнем стадионе «ястребы» уступили «Спартаку» (1:3), а на выезде «Локомотиву» (2:3). Также они трижды выиграли в овертайме и один раз – в серии послематчевых буллитов.

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Во всех остальных встречах омичи одержали победы в основное время, в том числе с ЦСКА (3:2). Интересно, что в преддверии матча небезызвестный Владимир Плющев раскритиковал Кравеца. Он заявил, что «Авангард» остановился после того, как специалиста утвердили на должность главного тренера клуба.

По мнению Плющева, «ястребы» стали играть от обороны, за счёт одного звена. Он отметил, что это тягостное зрелище. После победы в матче с действующим чемпионом КХЛ Кравец в первую же очередь передал Плющеву привет. Наставник в язвительной манере подчеркнул, что в этот раз «Авангард» продемонстрировал не удручающий хоккей.

Кроме того, Кравец анонсировал дебют молодого техничного нападающего Ивана Мирошниченко в КХЛ в грядущем матче. В дальнейшем будущем тренер также планирует привлечь Глеба Трикозова, Михаила Гуляева и Тимофея Давыдова. Остаётся лишь пожелать специалисту успеха в развитии юных талантов.

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У «Трактора» дела обстоят далеко не так здорово, как у «Авангарда». Выдав неплохой отрезок после провального начала сезона, он вновь погрузился в кризис. За последние 10 матчей в КХЛ челябинцы одержали лишь две победы — обе в матчах с «Амуром». При этом сначала они обыграли хабаровчан в серии послематчевых буллитов (3:2 Б), а затем в основное время, с минимальным перевесом (3:2).

В овертайме «белые медведи» уступили «Металлургу» (1:2 ОТ) и «Автомобилисту» (2:3 ОТ), в обоих случаях на домашнем стадионе. Во всех остальных матчах они потерпели поражения в основное время. Таким образом, подопечные Анвара Гатиятулина спустились на 10-е место в Восточной конференции. Они очень сильно рискуют остаться без плей-офф по итогам сезона.

Отставание от располагающегося на восьмом месте «Амура» составляет всего одно очко. Однако расстояние наверняка увеличится, ведь у клуба из Хабаровска имеется целых три игры в запасе. Расположение в турнирной таблице не устраивает ни руководство, ни болельщиков, потому недавно было принято решение об усилении тренерского штаба.

Ассистенты Гатиятулина — Алексей Чикалин и Алексей Тертышный — были освобождены от своих обязанностей. Их места заняли Андрей Соколов и Игорь Ефимов. Оба специалиста являются очень опытными, но способны ли они вытащить «Трактор» из чёрной полосы? Пока неизвестно.

Зато очевидно другое — Анвар Гатиятулин не справляется со своими обязанностями. Его подопечные демонстрируют невнятный хоккей, допускают много ошибок и получают ненужные удаления. Во всех четырёх последних встречах в КХЛ «трактористы» потерпели поражения. За этот промежуток времени они пропустили целых 18 шайб.

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Полагаем, на домашнем стадионе «ястребы» одержат победу в матче с челябинцами. П1 + ТБ 4.5 шайбы принимается с коэффициентом 2.40. За последние 13 матчей в КХЛ омичи забросили 41 шайбу. Не очень много, но в этот раз Михаил Кравец наверняка захочет передать ещё один привет Владимиру Плющеву.

«Авангард» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 декабря 2022 года

Под руководством Кравеца «Авангард» ощутимо прибавил и добыл отличные результаты в последних 13 встречах КХЛ. На домашнем стадионе при поддержке своих болельщиков «ястребы» наверняка обыграют «Трактор». Челябинцы подходят ко встрече с четырьмя поражениями кряду и 18 пропущенными шайбами за этот период времени. У них есть положительные изменения, связанные с усилением тренерского штаба, но, думается, этого недостаточно для преодоления кризиса.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 2.40.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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