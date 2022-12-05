Экспресс на 5 декабря с коэффициентом 14.99: Неймар возвращается, Ловрен будет удивлён

Звёздный бразилец вернулся в команду, чтобы помочь пройти дальше. Хорватам не повезло — у них матч с открытием этого ЧМ-2022.

Уже известны две пары четвертьфиналистов чемпионата мира по футболу в Катаре. Ещё две команды определятся в матчах, которые пройдут 5 декабря. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.99 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Хорватия 5 декабря

Матч, в котором Япония проиграла Коста-Рике, даже интереснее двух её восхитительных побед во встречах с Германией и Испанией. Япония показала себя как команда, которой сложно играть с равным себе соперником. А вот матч с фаворитом можно использовать как возможность подстроиться под него и извлечь из этого пользу.

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Хорватия вышла из группы, оставив позади Бельгию со всеми её внутренними конфликтами и постаревшим составом. Но и сами хорваты выглядят очень грузно. И дело не только в том, что лидером сборной является 37-летний Лука Модрич. Команде недостаёт свежести, а в матче с Бельгией хорваты сильно просели во втором тайме, и только чудо спасло их от вылета с турнира. Ставим на японцев.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея 5 декабря

Сборная Бразилии под руководством Тите постепенно возродила былое величие. В отборочном турнире в зоне КОНМЕБОЛ за 17 игр футболисты одержали 14 побед и трижды сыграли вничью, продемонстрировав безупречную игру в обороне и феноменальную результативность — 40:5.



В финальной части чемпионата мира травма Неймара существенно сказалась на игре сборной впереди, в частности, в завершающей стадии. За три игры футболисты нанесли 57 ударов, из которых 21 — в створ, но забили лишь три мяча — Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0). Однако Неймар выздоровел и должен быть готов выйти на поле в этой игре.

Южная Корея — третья по силе сборная Азии. В преддверии матча 3-го тура с Португалией перспективы Сон Хын Мина и компании на продолжение борьбы были туманны, но они сумели удивить одну из сильнейших сборных Европы. Ставка на высокий прессинг с быстрыми фланговыми атаками сыграла. «Воины Тэджу» нанесли 13 ударов, из которых шесть — в створ. Итоговая победа со счётом 2:1 позволила подопечным Паулу Бенту со второй строчки выйти в 1/8 финала.

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Бразилия на несколько порядков превосходит корейцев по потенциалу и в опыте. Команда Тите создаёт огромное количество моментов, но не впечатляет реализацией — 5,4%. Возвращение в строй Неймара должно исправить ситуацию. Рекомендуем ставку на победу Бразилии с форой (-1.5).

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь» 5 декабря

К матчу с прямым конкурентом за место в плей-офф «Динамо» подходит в куда лучшей форме, чем соперник. Минчане выиграли три из четырёх последних матчей. Причём две победы были одержаны в матчах с московскими одноклубниками. Хозяева не проигрывают в основное время в семи встречах подряд, но ещё ни разу на этом отрезке не выиграли в овертайме. Поэтому все вопросы желательно снимать за 60 минут игрового времени.

«Северсталь» выиграла лишь в одном из восьми последних матчей. При этом почти все игры вышли весьма упорными. Только в 2 из 13 матчей с участием «Северстали» одна из команд побеждала с разницей более чем в одну шайбу. Рекомендуем поставить на победу «Динамо» в основное время.

Такой исход встречи позволит минчанам оторваться сразу на девять очков в борьбе за место в плей-офф. А то, как часто минчане проигрывают в случае, если матч переходит в овертайм, мы уже упоминали выше. Так что лучше дело до этого не доводить.

Экспресс на матчи 5 декабря:

Ставка 1: победа Японии в матче с Хорватией за 3.98.

Ставка 2: победа Бразилии с форой (-1.5) в матче с Южной Кореей за 1.87

Ставка 3: победа минского «Динамо» в матче с «Северсталью» за 2.01.

Общий коэффициент: 3.98 Х 1.87 Х 2.01 = 14.99.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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