Марокко заставит Испанию бояться. Каким будет матч 1/8 финала

Марокканцы уверены в своём выходе в 1/4 финала ЧМ-2022 и уверяют, что Луис Энрике должен их опасаться.

6 декабря состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко — Испания. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех марокканцев оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Марокко — Испания 6 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Марокко — Испания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют марокканцы, сыграет коэффициент 1.86. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко — Испания (06.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре перешёл в стадию плей-офф. На 6 декабря запланированы два матча 1/8 финала турнира. В самом раннем из них на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян встретятся Марокко и Испания. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Главный арбитр — Фернандо Рапальини.

На групповой стадии турнира сборной Марокко досталась непростая группа, состоящая из Хорватии, Бельгии и Канады. Тем не менее подопечные Валида Реграги вышли в плей-офф с первого места, не проиграв ни в одном из матчей. Сначала они сыграли вничью с хорватами (0:0), а затем одержали победы во встречах с бельгийцами (2:0) и канадцами (2:1).

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В последних двух играх результативными действиями отметился один из лидеров «атласских львов» Хаким Зиеш. Полузащитник записал на свой счёт забитый мяч в матче с Канадой и голевую передачу во встрече с Бельгией. В игре с Хорватией он также мог пополнить свою статистику ассистом.

Речь идёт об эпизоде, который произошёл на 65-й минуте матча. При розыгрыше штрафного Зиеш хитроумно скатил Ашрафу Хакими. Фланговый защитник нанёс плотный удар, к которому голкипер Хорватии Доминик Ливакович вряд ли был полностью готов. Будь удар точнее, а расстояние до ворот меньше, мяч наверняка оказался бы в сетке.

Безусловно, у Марокко менее звёздный состав, чем у Испании. Однако для того, чтобы забить «Красной фурии», у неё хватает качественных футболистов. Отдельно хотелось бы выделить Юссефа Эн-Несири («Севилья»). По ходу группового этапа нападающий ощутимо прибавил и во встрече заключительного тура с Канадой выступил великолепно.

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Уже на четвёртой минуте матча прессинг Эн-Несири привёл к ошибке канадского голкипера Милана Боряна и голу Хакима Зиша. На 23-й минуте форвард «Севильи» отличился и сам, с передачи Ашрафа Хакими. Затем Юссеф оформил дубль, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

Сборная Испании выступила на групповом этапе ЧМ-2022 не так успешно, как Марокко. Хотя начиналось всё просто великолепно. В матче 1-го тура «Красная фурия» непринуждённо обыграла Коста-Рику (7:0). А вот во встречах 2-го и 3-го туров она поделила очки с Германией (1:1) и потерпела поражение в игре с Японией (1:2).

Что интересно, опытный Луис Энрике не стал глобально экспериментировать с составом в игре с японцами. Однако этого оказалось недостаточно. Пропустив уже на 11-й минуте, «самураи» сравняли счёт 48-й минуте, используя высокий прессинг. Через три минуты после этого они забили второй мяч и сели в глубокую оборону.

Испанцы много атаковали и создавали хорошие моменты, но забить так и не сумели. Не исключено, что грядущий матч может закончиться подобным образом. У сборной Испании уникальный стиль, но возле своих ворот она регулярно допускает ошибки. Во встрече с Германией не обошлось без подобного инцидента.

На 56-й минуте голкипер национальной команды Испании Унаи Симон отдал очень рискованную передачу на Педри. Немцы перехватили пас и создали потенциально голевой момент. Благо для испанских болельщиков, что Симон исправил собственную ошибку, отразив плотный удар Йозуа Киммиха.

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К грядущему матчу испанцы наверняка подойдут более серьёзно. Тем не менее наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.90. Доминирующий комбинационный стиль подопечных Луиса Энрике априори подразумевает результативный остроатакующий футбол. В матче с Коста-Рикой он сработал идеально.

Да и во встречах с Германией и Японией «Красная фурия» сумела забить. Вот только для побед этого не хватило. Защитники не справились со своими обязанностями. В недавнем интервью Хаким Зиеш заявил, что испанцам стоит опасаться его национальной команды. Поводы для этого действительно имеются. Используя высокий прессинг, «атласские львы» могут создать проблемы Луису Энрике.

Интересно, что в Марокко все уверены, что они смогут пройти испанцев. Ашраф Хакими утверждает, что Испания должна бояться его команду. Он уверен, что у марокканцев есть шанс оставить след в истории, если удастся обыграть «Красную фурию».

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Марокко — Испания 6 декабря 2022 года

Обе сборные порадовали результативностью на групповом этапе ЧМ-2022. Испанцы, правда, продемонстрировали имеющуюся мощь только в матче 1-го тура, а в двух других показали свои недостатки. Тем не менее в то, что они сумеют забить — и немало — верится без какого-либо труда. Марокканцы тоже наверняка наиграют на гол, а может даже и на несколько. Здорово прибавил Эн-Несири. Да и другие лидеры атаки «атласских львов» в отличном тонусе и мотивированы дать отпор мощной «Красной фурии».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.90.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

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