«Сент-Луис» — «Колорадо». Ничушкин выйдет уставшим

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11 декабря состоится матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 1.93, а успех «Эвеланш» идёт за 3.40. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» 11 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Колорадо» (11.12.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 11 декабря запланировано всего семь матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Сент-Луис» — «Колорадо». Она пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. Первое вбрасывание состоится в 23:00 мск. Валерий Ничушкин может повстречаться с Владимиром Тарасенко.

«Сент-Луис» сейчас идёт на 12-й строчке Западной конференции, набрав 24 очка за 27 встреч. Положение не самое лучшее, но до зоны плей-офф четыре очка. Команда выиграла в одной из шести последних встреч — это плачевный результат.

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На выезде «Сент-Луис» обыграл «Айлендерс» (7:4). Иван Барбашёв забросил одну шайбу. На его счету 12 очков, а Владимир Тарасенко и Павел Бучневич остались в тени. Накануне клуб дома уступил «Анахайму» (2:5). Тарасенко отметился результативной передачей. Для него это уже 20-е набранное очко. Увы, этого было мало. Сейчас у клуба явный спад.

«Колорадо» тоже не радует в последнее время. Накануне клуб дома проиграл в матчах с «Бостоном» (0:4) и «Рейнджерс» (1:2 Б). Не хватало Валерия Ничушкина, но он вернулся и в предыдущей игре уже принял участие. Возможно, с этого момента дела будут налаживаться.

Клуб располагается сейчас на восьмой строчке Западной конференции, набрав 28 очков за 25 игр, идя вровень с «Миннесотой». Правда, с такими результатами сложно говорить о возвращении в зону плей-офф. История очных игр насчитывает 74 встречи, где статистика разделилась поровну. У «Сент-Луиса» 36 побед при 38 у «Колорадо». При этом в девяти из 10 встреч регулярного чемпионата тотал был выше 4.5 шайбы. С результативностью проблем нет.

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«Блюз» дома одержали победы в пяти из 12 встреч текущего сезона. «Колорадо» выиграл на выездах в восьми из 14 игр. Статистика чуть лучше, но в Сент-Луисе гости одержали победы в пяти последних играх подряд. Так что фаворита выделить весьма трудно.

У «Колорадо» перед этой встречей был матч с «Рейнджерс», и времени восстановиться практически не оставалось. Потому для хозяев это будет хороший шанс набрать очки. Расписание НХЛ делает подарок для Тарасенко и команды. Можно проверить вариант на то, что «Сент-Луис» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы, за 1.72.

Валерий Ничушкин уже вошёл во вкус и восстановился. Он будет помогать, но усталость скажется. Ему потребуется ещё несколько матчей, чтобы вернуть себе былую форму и добывать очки для своего клуба.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Колорадо» 11 декабря 2022 года

Соперники серьёзно просели после старта сезона, у «Колорадо» отсутствуют сразу два форварда, но Валерий Ничушкин вернулся в состав, а у «Сент-Луиса» проблем с кадрами нет. Однако расписание игр НХЛ делает подарок для хозяев арены. Они будут свежее, и потому проверим ставку на их непроигрыш через тотал больше.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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