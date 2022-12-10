«Уотфорд» — «Халл Сити». «Тиграм» стоит вспомнить о Слуцком

11 декабря состоится матч 22-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» — «Халл Сити». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Уотфорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Халл Сити» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Уотфорд» — «Халл Сити» 11 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Уотфорд» — «Халл Сити» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» — «Халл Сити» (11.12.2022)

До конца чемпионата мира в Катаре осталось совсем мало времени. Вскоре возобновится розыгрыш английской Премьер-лиги. Пока обратим внимание на игры Чемпионшипа. На 11 декабря запланированы две встречи 22-го тура. В одной из них на стадионе «Викарэйдж Роуд» встретятся «Уотфорд» и «Халл Сити».

После отнюдь не лучшего старта сезона руководство «Уотфорда» приняло решение об очередной смене главного тренера. Роб Эдвардс был отправлен в отставку. Его должность занял экс-наставник «Локомотива» и «Вест-Хэма» — Славен Билич. Судя по всему, в этот раз боссы «шмелей» не прогадали со специалистом.

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Миновав непродолжительный период адаптации, Билич помог «шершням» подняться в топ-4 Чемпионшипа. За последние восемь туров его подопечные потерпели поражения только в матчах с «Миллуоллом» (0:3) и «Ковентри» (0:1). Также они сыграли вничью с «Бристоль Сити» (0:0). Во всех остальных играх одержали победы.

Стоит отметить, что «Уотфорд» мог добыть более благоприятный результат в игре с «Бристоль Сити». Один из его ведущих игроков — Исмаила Сарр — появился на поле лишь на 56-й минуте. Ранее он всегда выходил в стартовом составе. По-видимому, нападающий не успел влиться в ритм игры, хотя, возможно, его мысли были совсем о другом.

Сенегальский форвард тогда готовился к чемпионату мира в Катаре. Он наверняка экономил силы и берёг здоровье. По итогу Сарр идеально вписался в схему главного тренера своей национальной команды — Алиу Сиссе. Реализовав пенальти в решающем матче группового этапа, он помог Сенегалу обыграть Эквадор (2:1) и впервые с 2002 года добыть путёвку в плей-офф мундиаля.

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К сожалению для сенегальских болельщиков, дальше 1/8 финала их сборная пройти не смогла. Она потерпела разгромное поражение во встрече с Англией (0:3) и вылетела с мундиаля. Зато, на радость болельщиков «шершней», в расположение их клуба вернулся Исмаила Сарр. Думается, в ближайшее время его уже ничто не отвлечёт от успехов «Уотфорда».

«Халл Сити» также произвёл смену главного тренера после неудачного старта сезона. Однако новый специалист руководит командой пока не лучше предыдущего. Поэтому клуб по-прежнему располагается неподалёку от зоны вылета — на 20-м месте.

За последние девять туров «тигры» добыли только три победы, причём все с командами из нижней части турнирной таблицы — «Блэкпулом» (3:1), «Ротерхэмом» (4:2) и «Кардиффом» (3:2). Вничью они сыграли с «Миллуоллом» (0:0). Во всех остальных матчах потерпели закономерные поражения.

Помнится, команду из города Кингстон-апон-Халл возглавляли за последние шесть лет несколько опытных наставников, в том числе недавно покинувший «Рубин» Леонид Слуцкий. Тем не менее «тигры» ни разу за этот период не поднимались выше 13-го места.

Более того, из-за ошибок руководства «Халл Сити» регрессировал и превратился из когда-то выступавшего в АПЛ клуба в явного аутсайдера Чемпионшипа. Позапрошлый сезон он провёл в третьей по значимости лиге Англии, а минувший закончил на той же позиции, где идёт сейчас (на 20-й).

«Уотфорд», как мы помним, в прошлом сезоне выступал в АПЛ. У него лучше комплектация состава, чем у «Халл Сити». Плюс грядущий матч состоится на стадионе «Викарэйдж Роуд», что даёт «шершням» дополнительное преимущество в виде домашних стен и поддержки болельщиков. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

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Возможно, руководству «Халл Сити» стоит задуматься над возвращением Леонида Слуцкого на должность главного тренера. Наставник был недавно уволен из «Рубина» не из-за плохих результатов, а ввиду недовольства болельщиков казанцев. Вероятность его возвращения в английский клуб не очень велика. Хотя кандидатура не самая худшая.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» — «Халл Сити» 11 декабря 2022 года

В отличие от «Халл Сити», смена главного тренера пошла «Уотфорду» на пользу. Он добыл отличные результаты в последних восьми турах. Недавно в расположение клуба вернулся из Катара один из лидеров. Плюс грядущий матч состоится на домашнем стадионе «шершней». При таком раскладе в победу пребывающих в нижней части турнирной таблицы «тигров» не верится вовсе.

Ставка: победа «Уотфорда» за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 6.97.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

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