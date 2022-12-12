Кирилл берёт игру «Миннесоты» на себя, а у Малкина классные партнёры, готовые играть в зрелищный хоккей.

Экспресс на НХЛ с коэффициентом 6.22: Капризов и Малкин отожгут

В ночь с 12 на 13 декабря состоится немало событий в НХЛ, которые смогут немного отвлечь от чемпионата мира. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.22 на матчи, которые будут сыграны сегодня ночью.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Даллас» 13 декабря

На старте текущего сезона подопечные Майка Салливана смотрятся достаточно убедительно. Они выиграли 16 из 28 матчей. Команда набрала хороший темп, победив в 10 из 12 последних встреч.

Сидни Кросби и его одноклубники достаточно активны и эффективны в атаке. На счету канадского нападающего 17 голов и 21 результативная передача. Евгений Малкин входит в тройку самых результативных игроков клуба, набрав 28 очков по системе «гол+пас».

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«Даллас» поубедительнее играет в атаке и надёжнее в обороне. 23-летний Джейсон Робертсон занимает второе место в списке снайперов и третье в таблице бомбардиров. Он ощутимо прибавил в последние три недели — забросил 11 шайб и отдал четыре ассиста в 10 матчах. Мощно!

При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.70.

Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 13 декабря

«Нью-Джерси» очень хорошо выступал на старте сезона. После 27 игр команда набрала 79,6% возможных очков, выиграв 21 встречу. Примечательно, что подопечные Линди Раффа демонстрируют более убедительные результаты вдали от дома — лишь в 1 из 12 игр они не сумели добиться максимального результата.

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«Дэвилз» надёжны в защите. Они эффективно минимизируют угрозу у собственных ворот. Хороши «дьяволы» и при игре впереди. Джек Хьюз принял участие в каждом третьем результативном действии команды — забил 14 голов и отдал 19 ассистов.

Игорь Шестёркин в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» держит высокую планку надёжности. Он отразил 91,7% из 637 бросков в створ его ворот. При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 6.5 шайбы за 1.59.

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Эдмонтон» 13 декабря

«Миннесота» наладила игру в защите, что сразу сказалось на результатах команды. Хоккеисты «Уайлд» выиграли пять из семи последних матчей в регулярке и поднялись на седьмую строчку в Западной конференции. После 27 встреч у «дикарей» 30 очков.

В последней игре «Миннесота» обыграла «Ванкувер» 3:0. Отличный матч провёл голкипер «Уайлд» — Филип Густавссон, отразивший 33 броска «Кэнакс». Капризов не отметился результативными действиями, но плодотворно потрудился в обороне.



«Эдмонтон» опережает будущего соперника на одну победу. После 28 игр у «Ойлерз» в активе 32 очка. Макдэвид и его партнёры выиграли три из четырёх матчей.

В минувшей игре «нефтяники» встретились на домашней арене как раз с хоккеистами «Миннесоты». Благодаря результативной игре спецбригады большинства под началом Макдэвида победа досталась «Эдмонтону» со счётом 5:2. «Ойлерз» дважды наказали соперника, имея численное преимущество.

Теперь у Капризова и его партнёров по команде есть хороший шанс реабилитироваться. В пользу этого исхода говорит тот факт, что в четырёх последних очных матчах на своей арене «дикари» побеждали. Рекомендуем изучить ставку на победу «Миннесоты» за 2.15.

Экспресс на матчи НХЛ 13 декабря:

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Питтсбург» — «Даллас» за 1.70.

Ставка 2: тотал меньше 6.5 шайбы в матче «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» за 1.59.

Ставка 3: победа «Миннесоты» в матче с «Эдмонтоном» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.70 Х 1.59 Х 2.30 = 6.22.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 3.90.

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