Экспресс на 14 декабря с коэффициентом 8.82: Мбаппе вынудит Марокко играть открыто

14 декабря на ЧМ-2022 состоится второй полуфинал. Кроме того, продолжаются матчи Кубка португальской лиги, а днём позже, 15 декабря, возобновится чемпионат Шотландии. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.82.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Франция – Марокко 14 декабря

Национальной команде Франции осталось сделать всего два шага, чтобы защитить титул чемпионов мира. В случае успеха они станут в один ряд с великими сборными Италии и Бразилии, которым удалось добиться подобного результата. Подопечные Дидье Дешама показывают самый изощрённый в тактическом плане футбол из всех команд, пробившихся в полуфинал. Идеальным оказалось решение тренера совместить двух форвардов разного типа: молниеносного Мбаппе и мощного Жиру. Вписался на позицию плеймейкера Антуан Гризманн. Две его голевые передачи решили исход встречи с англичанами.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Марокко — главное открытие чемпионата мира. Валиду Реграги удалось создать боеспособный коллектив и заставить футболистов тщательно выполнять свою тактическую задачу. В четвертьфинале они полностью нейтрализовали все козыри португальцев, а в одной из редких контратак блестяще реализовали свой шанс. Стоит отметить, что звёзды Марокко Зиеш и Хакими не тянут одеяло на себя и работают наравне с остальными игроками. В том числе и это позволило добраться до полуфинала ЧМ-2022.



Оборона Марокко заслуживает похвалы, но сталкиваться со столь сложным соперником, как Франция, им ещё не приходилось. Действующие чемпионы мира сыграли на чемпионате пять матчей, и в четырёх из них забито минимум три мяча. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Прогноз на матч Кубка португальской лиги «Портимоненсе» — «Жил Висенте» 14 декабря

«Портимоненсе» после двух туров занимает вторую строчку в группе. В активе три очка. Поражение от «Насьонала» (0:2) и победа над «Ковильяном» (2:0). Подопечные Паулу Сержиу на домашней арене действуют с позиции силы, контролируют мяч. «Ковильян» старался навязать контригру, но не преуспел. 59% игрового времени мяч был у хозяев. Этого вполне хватило, чтобы создать четыре голевых момента, два из которых удалось реализовать. Отметились точными ударами Рикарду Матуш и Андерсон Оливейра.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Жил Висенте» лидирует в группе по итогам двух встреч, набрав четыре очка. Удалось сыграть результативную ничью с «Ковильяном» (2:2) и взять верх над «Насьоналом» (2:0). Гости действуют в атакующем стиле, стараясь использовать длинные фланговые забросы на вингеров, обладающих великолепной стартовой скоростью. Большинство опасных комбинаций в исполнении «Жил Висенте» зарождается как раз на флангах. Сопернику стоит учесть эту тактическую особенность.

«Портимоненсе» в домашних играх использует атакующую модель, не закрывается в обороне и «Жил Висенте». В шести последних гостевых играх с участием «галос» забито минимум три мяча. Весьма вероятно, что клубы продлят серию. Рекомендуем изучить ставку «тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 2.02.

Прогноз на матч чемпионата Шотландии «Рейнджерс» — «Хайберниан» 15 декабря

«Рейнджерс» мощно выступил в прошлом сезоне. Джованни ван Бронкхорсту не удалось сохранить наследие Стивена Джеррарда — в рамках шотландской Премьер-лиги он стал вторым, зато преуспел на еврокубковой арене. «Рейнджерс» впервые с 2008 года вышли в финал еврокубка, где навязали достойную борьбу «Айнтрахту».

В текущем сезоне светло-синие выступают значительно хуже. Команда провалилась в Лиге чемпионов, проиграв все шесть матчей группового этапа с суммарной разницей 2:22, а также неубедительно выступает в национальном первенстве. После 15 туров подопечные Джованни ван Бронкхорста идут вторыми, отставая от извечного конкурента на девять очков.

«Рейнджерс» контролирует мяч 68,1% встречи и проводит 38% игрового времени у штрафной соперников, выполняя по 19,8 удара, из которых 6,2 — в створ. Всего Антонио Чолак и партнёры забили 34 гола.

Чтобы окончательно не растерять надежды на возвращение в чемпионскую гонку, Джованни ван Бронкхорст со своими подопечными обязан добиваться исключительно победного результата. Учитывая фактор родных стен и разницу в классе, рекомендуем ставку на победу «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 1.90.

Экспресс на матчи 14-15 декабря

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче Франция — Марокко за 2.30.

Ставка 2: ТБ 2.5 в матче «Портимоненсе» — «Жил Висенте» за 2.02.

Ставка 3: победа «Рейнджерс» в матче с «Хайбернианом» с форой (-1.5) за 1.90.

Общий коэффициент: 2.30 Х 2.02 Х 1.90 = 8.82.

Погба обратился к игрокам сборной Франции перед матчем с Марокко.

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