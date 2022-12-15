Андрей Рублёв — Борна Чорич. Есть стимул защитить титул

Недавно россиянин расстался с одним из своих тренеров. Посвятить ему победу было бы трогательно.

16 декабря Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в матче выставочного турнира в Абу-Даби. Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Рублёву, коэффициент на его победу составляет 1.55. На победу Чорича можно поставить в букмекерских конторах за 2.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч выставочного турнира в Абу-Даби Андрей Рублёв — Борна Чорич 16 декабря 2022 года

Аналитики считают, что матч выставочного турнира в Абу-Даби Андрей Рублёв — Борна Чорич получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.54, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.37. Ставку на третий сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 2.60.

Анализ и прогноз на матч выставочного турнира в Абу-Даби Андрей Рублёв — Борна Чорич (16.12.2022)

Вскоре стартует новый теннисный сезон. У спортсменов осталось меньше месяца на то, чтобы отдохнуть, а также подготовиться к турнирам категории ATP и Открытому чемпионату Австралии. Отличной возможностью сохранить тонус или набрать форму являются показательные турниры. На них собирается выступить немало звёзд.

На 16 декабря запланирован матч 1/4 финала Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. На стадионе «Зайед Спортс Сити» померяются силами восьмая ракетка мира Андрей Рублёв и Борна Чорич. Стоит отметить, что россиянин является действующим победителем турнира. Удастся ли ему защитить титул?

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Минувший сезон Рублёв провёл весьма продуктивно. По его итогам он выиграл четыре трофея — АТР-250 в Хихоне, АТР-250 в Белграде, АТР-500 в Дубае и АТР-250 в Марселе. В турнирах «Большого шлема» россиянин преуспеть не сумел, но и не сказать, что выступил в них неудачно.

На Australian Open Андрей добрался до третьего круга, в котором уступил в упорной борьбе Марину Чиличу. На «Ролан Гаррос» он дошёл до 1/4 финала, где снова проиграл Чиличу в пятисетовом матче. Из Уимблдона Рублёва, а также других россиян и белорусов исключили. В US Open он дошёл до 1/4 финала. Дальше не пустил Фрэнсис Тиафо.

К слову, именно с Фрэнсисом россиянин должен был встретиться в предстоящем матче. К сожалению, реванш пришлось отложить. Американец получил травму и снялся с турнира. Придётся играть с Борной Чоричем, который представляет для россиянина гораздо меньшую угрозу, чем Тиафо.

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История очных встреч насчитывает четыре игры. Во всех Рублёв одержал уверенные победы, не отдав хорвату ни одного сета. В этот раз всё ведёт к повторению результата. Дело в игровой практике. Россиянин совсем недавно принимал участие в выставочных турнирах в Эр-Рияде (в одиночном и парном разрядах).

В тандеме с Маттео Берреттини он даже добрался до финала, в котором потерпел поражение от дуэта Хуберта Хуркача и Доминика Штефана Штрикера (6:7, 6:3, 0:1). Чорич, в свою очередь, не провёл ни одного официального матча в текущем месяце.

Стоит отметить, что Борна выступил весьма неплохо в Кубке Дэвиса. В 1/4 финала он обыграл Роберто Баутиста-Агута, а в 1/2 финала превзошёл Танаси Коккинакиса. Да и в целом теннисист заслуживает особой похвалы. В прошлом году он перенёс операцию на плече и вернулся в тур только минувшей весной.

По ходу прошлого сезона хорват спускался на 278-ю строчку мирового рейтинга, но закончил его на 26-й позиции. Чорич даже сумел выиграть «Мастерс» в Цинциннати. Во втором круге турнира он обыграл самого Рафаэля Надаля, в матче 1/4 финала – Феликса Оже-Альяссима, в полуфинале превзошёл Кэмерона Норри, а в финале выиграл у Стефаноса Циципаса.

С другой стороны, то был один из немногих всплесков. После победы в «Мастерсе» Борна очень плохо выступил на US Open. В матче первого круга он с трудом обыграл квалифаера Энзо Куако (6:2, 7:6, 3:6, 4:6, 7:5), а во встрече второго круга безвольно уступил Дженсону Бруксби (4:6, 6:7, 1:6).

Далее Борна снова очень нестабильно выступил в нескольких турнирах. В АТР-500 в Токио он дошёл до 1/4 финала, где уступил Денису Шаповалову (4:6, 3:6). В АТР-500 в Вене Чорич сыграл чуть успешнее — дошёл до полуфинала, по пути снова победив Стефаноса Циципаса. Однако затем его вновь остановил Шаповалов.

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В последующем «Мастерсе» в Париже Борна не сумел миновать даже первый круг. Он уступил квалифаеру Корентену Муте. Думается, Рублёв без особых проблем обыграет Чорича. Поставить на победу россиянина с форой (-2.5) можно за 1.83.

Совсем недавно Абрахам Гонсалес-Хименес, входивший в течение шести последних лет в тренерский штаб Рублёва, объявил о своём уходе из академии, в которой тренируется россиянин. Испанец очень тепло попрощался с Андреем. Посвятить ему успех на выставочном турнире было бы весьма трогательно со стороны теннисиста.

Прогноз и ставка на матч выставочного турнира в Абу-Даби Андрей Рублёв — Борна Чорич 16 декабря 2022 года

У Рублёва было больше игровой практики за последний месяц. Плюс он гораздо стабильнее и техничнее. Свидетельствуют об этом история очных встреч, результаты выступлений в мэйджорах и не только. Чоричу стоит отдать должное за то, что он восстановился и достиг солидных успехов. Тем не менее в уверенной победе россиянина не возникает никаких сомнений.

Ставка: победа Андрея Рублёва с форой (-2.5) за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 5.47.

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