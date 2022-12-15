«Колорадо» — «Баффало». Ничушкин не помеха

16 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Баффало». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.77. Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.80.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Баффало» 16 декабря 2022 года
Букмекеры считают, что матч «Колорадо» — «Баффало» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.
Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сэйбрз» (16.12.2022)
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 16 декабря состоится целых 12 матчей. В одном из них на стадионе «Болл-Арена» в Денвере действующий чемпион НХЛ «Колорадо Эвеланш» примет «Баффало Сэйбрз». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.
Из-за травм огромного числа основообразующих хоккеистов «Колорадо» погрузился в чёрную полосу и выдал неудачный отрезок. За последние 10 встреч в НХЛ он добыл только четыре победы — в матчах с «Далласом» (4:1), как раз с «Баффало» (6:4), «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) и «Филадельфией» (3:2).
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Также «лавины» уступили в серии послематчевых буллитов «Рейнджерс» (1:2 Б). Во всех остальных случаях они потерпели поражения в основное время, причём добрая их половина получилась разгромными. В результате подопечные Джареда Беднара спустились на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Некоторые хоккеисты «Колорадо» постепенно возвращаются в строй. Восстановились от повреждений Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен. Они помогли «Эвеланш» обыграть «Сент-Луис» и «Филадельфию» в последних двух матчах НХЛ. Россиянин отметился ассистом во встрече с «Блюз», а финн записал на свой счёт гол и ассист в матче с «Флайерз».
Однако стоит отметить, что «Филадельфия» и «Сент-Луис» сейчас пребывают в кризисе. И даже с ними у «Колорадо» возникли трудности. При этом «Эвеланш» не удалось избежать новых потерь. В недалёком прошлом выбыл из строя Натан Маккиннон, который, по некоторой информации, вскоре станет самым высокооплачиваемым игроком лиги.
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По предварительным данным, Маккиннон пропустит из-за повреждения около четырёх недель. А ведь именно он стал главным героем ранее упомянутой встречи с «Баффало». Нападающий забросил две шайбы и сделал хет-трик из ассистов. По сути, Натан поучаствовал почти во всех голах своей команды. Потеря очень серьёзная.
«Баффало», в свою очередь, после восьмиматчевой серии поражений в основное время сумел найти вдохновение и обрести себя. За последние 11 матчей в регулярке он потерпел только пять поражений. При этом два из них в овертайме — в матчах с «Тампа-Бэй» (5:6 ОТ) и набравшим великолепный ход «Питтсбургом» (2:3 ОТ).
Помимо «Колорадо», в основное время подопечные Дона Гранато уступили располагающемуся на втором месте в сводной таблице НХЛ «Нью-Джерси» (1:3) и снова «Питтсбургу» (1:3). Во всех остальных встречах они одержали победы, в том числе с «Коламбусом» (9:4) и «Лос-Анджелесом» (6:0).
Встреча с «Коламбусом» интересна тем, что в ней отметился уникальным достижением Тейдж Томпсон. Форвард «клинков» записал на свой счёт пента-трик, забросив четыре шайбы в первом отрезке игры. Таким образом, он повторил несколько клубных рекордов и вписал своё имя в историю, став шестым игроком, которому удалось оформить пента-трик в НХЛ в ХХI веке.
В матче с «Лос-Анджелесом» Томпсон также порадовал болельщиков «Сэйбрз» результативностью. Он отметился дублем и ассистом. Таким образом, форвард набрал 44 очка в текущем сезоне и поднялся на третью строчку в таблице лучших бомбардиров НХЛ. Помимо него, во встрече с «Кингз» выдал перформанс голкипер «Баффало» Крэйг Андерсон.
41-летний вратарь отразил 40 бросков и записал на свой счёт «сухой» матч. Он оформил свой шестой шат-аут в карьере с минимум 40 сейвами во встрече и повторил рекорд Джонатана Куика («Лос-Анджелес») и Майка Смита («Эдмонтон»). При таком раскладе, думается, «клинки» обыграют «лавин» по итогам 60 минут. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 3.42.
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История последних очных встреч всецело на стороне «Колорадо». Во всех восьми играх клуб одержал победы в основное время. Кроме того, предстоящий матч состоится в Денвере, что даёт «Эвеланш» преимущество и поддержку болельщиков. Однако сейчас они переживают трудные времена. «Сэйбрз», напротив, на подъёме.
Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Баффало» 16 декабря 2022 года
У «Колорадо» серьёзные кадровые потери. Из-за этого сильно страдают хоккей и результаты «Эвеланш». «Баффало» же нашёл свою игру и добыл впечатляющие результаты в последних 11 матчах регулярки. Сейчас в отличном тонусе пребывают почти все игроки «Сэйбрз», в особенности Тейдж Томпсон. Вряд ли нынешние «лавины» сумеют его остановить.
Ставка: победа «Баффало» в основное время за коэффициент 3.42.
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