«Вашингтон» — «Даллас». Овечкин догонит Горди Хоу

Ови осталась всего одна шайба, чтобы сравняться со вторым в истории снайпером НХЛ. Дальше — Гретцки!

16 декабря состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.46, а успех «Старз» идёт за 2.60. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» 16 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Даллас» (16.12.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 16 декабря запланировано большое количество матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтон» — «Даллас», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Овечкин не перестаёт радовать и удивлять. В последней встрече с «Чикаго» (7:3) Александр оформил хет-трик, забросив 800-ю шайбу в карьере, а до Горди Хоу остаётся один гол. Плюс отдал результативную передачу. Дмитрий Орлов поставил жирную точку в матче, забив свой первый гол в сезоне. У него восемь очков за последние 15 встреч.

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до одного гола.

Для «Вашингтона» это пятая победа кряду, и сейчас команда возвращается с выездов домой. Положение улучшается. «Кэпс» поднялись на девятую строчку Восточной конференции, набрав 34 очка за 31 матч. Отставание от зоны плей-офф всего одно очко. Так что дела у команды явно пошли в гору. Это радует.

«Даллас» накануне обыграл в гостях «Нью-Джерси» (4:1). Хотя до этого потерпел поражение в игре с «Питтсбургом» (1:2). Теперь впереди третий матч подряд на выезде. Морально команда будет уставшей. Клуб располагается на второй строчке Западной конференции, набрав 39 очков за 30 встреч. Отставание от «Вегаса» составляет всего четыре очка, так что дела идут очень неплохо.

Однако в последних шести играх команда одержала три победы, причём дважды в овертаймах. Плюс давно не был заметен Денис Гурьянов, который за 23 встречи набрал лишь пять очков. Зато лучшим бомбардиром команды по праву считается Джейсон Робертсон с 43 очками за 30 игр.

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Впрочем, история очных встреч с «Вашингтоном» насчитывает всего 21 матч, где у «Далласа» — 15 побед, при шести у «Вашингтона». Преимущество весомое, а за последние пять игр в Вашингтоне гости одержали четыре победы, три из которых в овертайме. Так что говорить о явном преимуществе сложно.

Хотя и в гостях «Даллас» выиграл в восьми из 15 встреч, когда «Вашингтон» дома одержал победы в восьми из 13 матчей. Ждём борьбы от команд. После пяти побед хозяева на подъёме и показывают неплохой хоккей. Пусть и соперник сейчас силён, но последние встречи прошли смазанно.

Это говорит о том, что у хозяев есть шанс зацепиться за очки, можно проверить вариант на то, что «Вашингтон» не проиграет, и к этому взять тотал меньше 6.5 шайбы за 2.40. Во-первых, потому что только в пяти из 10 последних игр тотал был больше 5.5 шайбы, а последние игры соперников вовсе были низовыми. Команды вряд ли будут играть открыто. Скорее, до ошибки.

Александру Овечкину осталось забросить всего одну шайбу, чтобы сравняться с Горди Хоу. Можно не просто настичь его, а даже опередить, если пойдёт игра. Следующей целью Ови станет Гретцки, но, кажется, даже такая задача по силам россиянину. Что ни день, то его рекорды!

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Даллас» 16 декабря 2022 года

Александр Овечкин приближается к рекордам, и команда выиграла в пятом матче кряду, но впереди сложный «Даллас» с Джейсоном Робертсоном. Плюс история очных игр пока на стороне гостей, но дома «Кэпс» играют весьма неплохо, есть шанс заработать хотя бы одно очко. При этом с результативностью в очных матчах не всё гладко, поэтому возьмём ставку на хозяев через тотал меньше.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 4.57.

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