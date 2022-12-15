«Флорида» — «Питтсбург». Малкин забудет про вежливость

У Евгения начала налаживаться игра и он точно не станет жалеть Бобровского, у которого есть проблемы.

16 декабря состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало игры – в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 2.24, а шансы «Питтсбурга» оцениваются аналитиками в 2.81.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» 16 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.50, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.98. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Питтсбург» (16.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. Обратим внимание на матч, который состоится 16 декабря и начнётся в 3:00 мск. На льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в городе Санрайз хоккейный клуб «Флорида Пантерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

Хозяева льда в прошлом сезоне стали лучшей командой регулярного чемпионата НХЛ, набрав самое большое количество очков, а также забросив больше всех шайб. Однако в этом сезоне «пантеры» далеки от прошлогодней прыти. «Флорида» выиграла всего в 14 из 30 матчей и с 32 очками занимает пятое место в Атлантическом дивизионе. Под вопросом даже выход в плей-офф.

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Подопечные Пола Мориса ни разу в сезоне не выигрывали в более чем в двух встречах подряд. За последние пять игр «Флорида» обыграла «Детройт» (5:1) и «Коламбус» (4:0). Обе встречи были домашними. На своём льду «пантеры» одержали победы в восьми из 14 встреч. При этом, лишь в одной из восьми последних домашних игр «Флорида» забросила менее четырёх шайб.

Матч с «Коламбусом» стал первым шат-аутом в сезоне для Сергея Бобровского. Российский голкипер отразил все 22 броска по воротам. Эта победа стала для него всего шестой в 17 матчах. Процент отражённых бросков у россиянина в текущем сезоне составляет 88,9%, что на 2,6% меньше, чем в среднем за всю его карьеру в НХЛ.

«Питтсбург» совершает дальнее путешествие с севера на юг страны в хорошем настроении. У «пингвинов» шесть побед подряд, пять из которых – в основное время. Подопечные Майка Салливана потерпели два поражения в 13 последних матчах. «Питтсбург» не лидирует в Столичном дивизионе только потому, что неоправданно много игр уступал в начале сезона. 38-и набранных очков хватает, чтобы с запасом идти в зоне плей-офф.

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Предыдущий матч «Питтсбург» провёл 13 декабря. В гости приезжал лидер Центрального дивизиона – «Даллас». Победный для хозяев счёт 2:1 на последней минуте третьего периода установил Евгений Малкин. Этой шайбой российский форвард прервал свою девятиматчевую безголевую серию.

Даже без заброшенных шайб россиянин вносит ощутимый вклад в успехи команды. Малкин набирал очки в каждой из шести встреч победной серии «Питтсбурга». Помимо вышеупомянутого гола, он отдал восемь результативных передач.

Малкин с показателем 9+20 входит в топ-50 самых результативных игроков текущего сезона в НХЛ, но не является при этом лучшим бомбардиром команды. Лидируют в «Питтсбурге» Джейк Гюнцель (13+16) и Сидни Кросби (17+21).

«Флорида» не безнадёжна, но «пингвины» набрали слишком хороший ход. «Питтсбург» перед матчем имеет на один день отдыха больше, чем соперник. Защита команды показывает высокую надёжность, пропустив больше одной шайбы лишь в одной из четырёх предыдущих игр. Лазарет «Питтсбурга» почти пуст, тогда как у «Флориды» немало травм. Поставим на победу гостей в основное время за 2.81.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» 16 декабря 2022 года

«Флорида» – больше не тот грозный соперник, который уверенно выиграл прошлый регулярный чемпионат. «Пантеры» проиграли больше чем в половине матчей текущего сезона. Уменьшилась надёжность российского голкипера Сергея Бобровского, а нападающий «Питтсбурга» — Евгений Малкин — набирает форму. Имея на один день отдыха больше, гости справятся с нестабильной командой из Санрайза.

Ставка: победа «Питтсбурга» в основное время за 2.81.

Экспресс с коэффициентом 10.13.

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