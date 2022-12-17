Экспресс на 17 декабря с коэффициентом 11.35: шоу «Бенфики» и скука в Сегунде

17 декабря пройдут очередные матчи в Кубке португальской лиги, Чемпионшипе и испанской Сегунде. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.35 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка португальской лиги «Морейренсе» — «Бенфика» 17 декабря

«Бенфика» на данный момент безоговорочно лучшая команда Португалии, которая одинаково успешно выступает во всех турнирах. Кубок лиги не стал исключением, тут «орлы» стартовали с двух уверенных побед над командами, которые явно ниже классом. «Морейренсе» тоже не представитель элиты, но недооценивать его не стоит.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Хозяева — безоговорочный лидер Второй лиги, который стремится вернуться в элиту. Из Кубка Португалии «Морейренсе» вылетел в четвёртом раунде от «Браги», а в Кубке лиги держится молодцом и сейчас даже опережает «Бенфику» благодаря большему количеству забитых голов. С результативностью у хозяев проблем нет, но и уровень соперников у них был не чета «Бенфике».

Тем не менее в кубках фаворит позволяет себе эксперименты с составом и не всегда демонстрирует свой лучший футбол. «Морейренсе» сам по себе неплох, а тут ещё и возможность подарка от «Бенфики». Зацепиться за очки хозяевам будет трудно, но их гол вполне реален, а «орлы» на него без труда ответят. Есть смысл присмотреться к ставке на «обе забьют – да» за 2.07.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Престон» — «КПР» 17 декабря

«КПР» – одна из самых нестабильных команд второго английского дивизиона как в игровом плане, так и в руководящем. Команда уходила на перерыв с серий из четырёх матчей без побед и с тремя поражениями в пассиве, последовали перемены на тренерском мостике, однако желаемого эффекта нет. Сразу же «обручи» развалились под натиском лидера «Бёрнли» (0:3) – и ладно бы итоговый счёт, но гости не смогли вообще ничего противопоставить фавориту.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Таким образом, у них четыре поражения подряд, при которых пропущено восемь голов, а забит всего один. Атака у «КПР» разладилась окончательно, хотя образцом активности она и без того никогда не была. Если смотреть шире, то у них всего один забитый мяч на отрезке в шесть последних туров – катастрофа. «Престону» необходимо пользоваться таким состоянием соперника и укреплять свои позиции в верхней части таблицы. Сейчас подопечные Райана Лоу в лучшей своей форме за весь сезон, одержав четыре победы в пяти предыдущих встречах.

И не просто победы, а над крепкими «Мидлсбро» и «Блэкберном», последнего и вовсе удалось разгромить (4:1). За «Престоном» действительно стало интереснее наблюдать, команда никого не боится и умело пользуется своими шансами. Разве что дома выступает довольно слабо, регулярно чередуя победы с обидными поражениями. Однако для успеха в этой игре качества им должно хватить. Возьмём победу хозяев за 2.25.

Прогноз на матч Сегунды «Луго» — «Гранада» 17 декабря

Этот матч за счёт большой разницы в уровне команд можно легко недооценить. «Луго» сейчас играет плохо и совершенно не зря скатился в зону прямого вылета. Всего одна победа в восьми последних турах – совсем не те показатели, которые способны помочь команде решить задачу. В то же время нельзя не отметить, что «Луго» великолепно умеет сушить игру, заставляя соперников устраивать навалы в концовках.

Кто-то справляется, как, например, дерзкая «Андорра», забившая сразу четыре безответных мяча (4:0). Но в восьми из девяти последних матчей хозяева больше одного мяча не пропускали, а также в четырёх случаях смогли раздобыть очки. «Гранаде» будет весьма тяжело пробиться через такую массированную оборону, ведь она сама ставит больше на защиту собственных владений, нежели на активность впереди. Меньше неё в чемпионате пропустили только две команды из первой тройки, а больше одного мяча никто не забивал гостям девять игр кряду.

Добавляет серьёзных опасений ещё и тот факт, что «Гранада» просто ужасно показывает себя на выезде – девять матчей без побед с соперниками совершенно разного уровня. Основной ставкой на этот матч можно уверенно брать тотал меньше 1.5 мяча с коэффициентом 2.52.

Экспресс на матчи 17 декабря

Ставка 1: обе забьют в матче «Морейренсе» — «Бенфика» за 2.07.

Ставка 2: победа «Престона» в матче с «КПР» за 2.25.

Ставка 3: ТМ 1.5 в матче «Луго» — «Гранада» за 2.52.

Общий коэффициент: 2.07 Х 2.25 Х 2.52 = 11.35.

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