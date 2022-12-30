Лучшие бонусы, предлагаемые букмекерами

Конторы могут дать бесплатные ставки, умножить депозит, удвоить выигрыш или вернуть деньги.

Онлайн-букмекеры предлагают различные бонусы для новых и постоянных бетторов. Бонусы могут дать бесплатные ставки, соответствовать депозиту, удвоить выигрыш или вернуть деньги.

Перед получением бонусов букмекеров пользователи выполняют условия акций – регистрируют аккаунт, пополняют баланс на определённую сумму, оформляют пари с определёнными условиями.

Полученные бонусы игроки используют для игры или выводят со счёта в букмекерской конторе.

Требования к ставкам – ограничения, которые БК устанавливает для получения и использования предлагаемого бонуса. Каждый сайт устанавливает свои требования.

Топ-4 бонусов, которые можно использовать у букмекеров

Распространённые бонусы для ставок на спорт включают приветственный бонус, бесплатные ставки, бонус за депозит, повышенные коэффициенты. Требования к ставкам для бонусов отличаются у разных букмекеров.

Поклонники определённых видов спорта используют бонусы букмекеров для заключения пари на матчи любимых команд или выступления спортсменов, чтобы увеличить прибыль от спортивных ставок. Прогнозы на футбол помогают болельщикам точнее спрогнозировать исход встречи и повысить шансы на успех ставки в букмекерской конторе.

Приветственный бонус

Приветственный бонус или бонус за регистрацию в букмекерской конторе может получить только новичок. Обычно такие бонусы букмекер активно рекламирует на главной странице сайта, чтобы привлечь новых игроков.

Приветственные бонусы доступны в течение определённого срока, букмекер аннулирует предложение, если клиент не воспользуется бонусом в течение указанного периода.

Наиболее распространённые бонусы: за регистрацию, используемые в большинстве букмекерских контор, бонус за депозит и бесплатные ставки.

Бонус за пополнение счёта

Бонус доступен только для новых игроков на сайте букмекерской конторы. Бонус за пополнение баланса соответствует первому депозиту игрока. Процент, который организатор добавит к депозиту, варьируется от 10 до 500% в зависимости от букмекера.

Дополнительно компании ограничивают максимально возможную сумму поощрения, которую можно увеличить специальными бонус-кодами. Промокоды на подарки пользователи находят в социальных сетях, на тематических форумах, на сайтах партнёров букмекера и получают в индивидуальных рассылках.

Бесплатные ставки

Новые игроки претендуют на бесплатные ставки в качестве поощрения за открытие счёта на сайте букмекерской компании.

Некоторые сайты спортивных ставок предлагают бонус в качестве стимула для постоянных игроков. Для получения подарка игроки делают ставку на определённый коэффициент, полученный фрибет используют для пари на выбранные виды спорта.

Букмекер указывает сумму и коэффициент ставки для получения бонуса.

Повышенные котировки

Букмекерские конторы предлагают новым и действующим клиентам ставки с повышенными коэффициентами ежедневно, ежемесячно или каждый раз, когда начинается новый сезон лиги. Бонус позволяет увеличить выплату по ставкам на спорт, если команда выиграет.

Большинство букмекерских контор увеличивают коэффициенты на определённый матч или турнир. Клиенты могут выбрать лучшее предложение в линии компании и заключить сделку с повышенной котировкой.