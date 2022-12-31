Введение во флэт-беттинг, плюсы и минусы

Самые популярные системы ставок — ставки с учётом коэффициентов, ставки с учётом стоимости и арбитражные ставки. Ещё одной известной системой является ставка флэтом.

Что такое флэт-беттинг?

Флэт-беттинг — стратегия, позволяющая контролировать количество денег для ставок (банкролл). Основан флэт-беттинг на фиксированных суммах ставок.

Идея стратегии – ставить одну и ту же сумму на каждую ставку в течение некоторого времени (от одного месяца до года). Сумма пари рассчитывается в соответствии с процентом от банкролла.

Флэт-беттинг также известен как «стратегия фиксированных ставок», фиксированная доля банкролла может составлять от 1 до 5%.

Каким должен быть фиксированный процент от ставки?

Несмотря на то что фиксированный процент может достигать 5%, новичкам в флэт-беттинге следует начинать не более чем с 1%. По мере приобретения опыта и положительной динамики в матче игрок сможет увеличивать размер сделок.

Виды ставок на флэт

Любители азартных игр и аналитики выделяют четыре распространённых системы ставок флэтом.

Статические ставки флэтом

Статистические ставки – самая безопасная форма ставок флэтом. Размер суммы на пари обычно составляет около 1% банкролла и не меняется в течение длительного периода времени.

Академический/экспертный флэт-беттинг

Академический вид флэт-ставок является самым популярным. Размер суммы на пари составляет от 1 до 3% банкролла в зависимости от уверенности, спортивных знаний и коэффициента успешности игрока.

Агрессивные ставки флэтом

По сравнению с двумя предыдущими видами ставок, агрессивный вид является рискованным. Размер пари составляет 2–3% банкролла, игрок не снижает процент даже во время длительной полосы неудач, что делает эту стратегию опасной для новичков.

Хаотичный флэт-беттинг

Стратегия хаотичного флэт-беттинга заключается в том, что игрок ставит 10% или более от банкролла и позволяет себе корректировать ставку как угодно.

На интернет-форумах можно встретить мнение, что эта стратегия предназначена для тех, у кого небольшой банкролл и длинная дистанция. С другой стороны, некоторые считают, что этот тип ставок флэтом используется для некоторых турниров, когда клиент букмекера намерен рискнуть «здесь и сейчас». Многие бетторы прошли через подобные эксперименты.

Основные правила ставок флэтом

Основные правила ставок флэтом помогут азартным игрокам добиться успеха с этой системой ставок.

Постоянная сумма ставки

Сумма ставки должна оставаться неизменной в течение определённого периода времени. Размер пари варьируется от 1 до 5% банкролла. Компромиссный вариант – ставки не более 3% игрового баланса.

Пересчёт ставок

После использования техники флэтовых ставок в течение определённого периода у игрока должен увеличиться банкролл, что даст возможность пересчитать ставку с той же процентной величиной.

Эти периоды, называемые контрольными точками, могут составлять от месяца до года.

Равновероятные события

Коэффициенты ставок на равновероятные события могут начинаться от 1.90. Это подходит для футбола, тенниса и других видов спорта.

Обычно осторожные игроки выбирают более низкие коэффициенты, но это не лучший способ игры, так как коэффициент успеха при коэффициенте 1.60 составляет 62,5%, что считается чрезвычайно высоким.

Выбранный букмекер

Бетторы обычно не обращают внимания на то, что на два одинаково вероятных события есть лучшие коэффициенты. Изначально игроки находятся в невыгодном положении по сравнению с букмекерами из-за маржи, которая обычно варьируется от 3% (коэффициент 1.97) до 15% (коэффициент 1.80).

Каждая сотая доля процента имеет решающее значение при превышении точки безубыточности на длинной дистанции, поэтому крайне важно выбрать букмекера с минимальной комиссией.

Следует избегать сомнительных букмекеров, которые используют низкую комиссию и высокие бонусы в качестве «приманки» для привлечения клиентов. Государственная лицензия, конкурентные котировки, рабочие промокоды должны стать основой при выборе компании для безопасного заключения спортивных пари с применением грамотной финансовой стратегии.

Количество ставок

По мере увеличения количества ставок требуемый процент выигрыша становится всё ниже.

Например, беттор сделал 10 ставок по 100 рублей при коэффициенте 1.90 и выиграл шесть пари. Общая прибыль составляет 6 * 1.90 * 100 — 10 * 100 = 140 рублей при коэффициенте выигрыша 60%.

Другой беттор сделал 100 ставок с теми же коэффициентами и выиграл 55 из них. Прибыль составляет 55 * 1.90 * 100 — 100 * 100 = 450 рублей, а коэффициент выигрыша равен 55%, что ниже, чем у первого беттора.

Прибыльность игры второго игрока ниже, чем первого. Именно поэтому эксперты предпочитают делать большие ставки.