«Монпелье» — «Марсель». Экс-защитник «Спартака» набирает ход

Самуэль Жиго в отличной форме, как и его команда. Так держать!

2 января состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на победу «Марселя» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Монпелье» оценены в 4.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель» 2 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монпелье» — «Марсель» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель» (02.01.2023)

После ярких матчей плей-офф ЧМ-2022 в Катаре возвращаются внутренние чемпионаты. Встреча 17-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель» состоится 2 января в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон». Начало — в 21:00 мск.

В преддверии старта текущего розыгрыша Лиги 1 «Монпелье» качественно поработал на трансферном рынке, подчеркнув турнирные амбиции. Однако Оливье Далль'Оглио со своими подопечными не оправдали ожиданий болельщиков. После неплохо проведённого летнего промежутка «паладины» осенью захандрили, проиграв в пяти матчах из шести. Руководство клуба отправило Оливье Далль'Оглио в отставку.

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С Роменом Пито на посту главного тренера Элье Ваи с одноклубниками продолжили борьбу за высокие места в турнирной таблице. В трёх последних матчах команда набрала пять очков — сыграла вничью с «Клермоном» (1:1) и «Реймсом» (1:1), а после возобновления чемпионата победила «Лорьян» (2:0).

У «Монпелье» полный порядок с показателем производительности. Только шесть клубов более результативно играют в атаке. В обороне у команды проходной двор. Лишь в трёх матчах из 16 она сохранила ворота в безопасности, пропустив на этом отрезке 29 голов. Только пять команд пропустили больше, и три из них располагаются в зоне вылета.

Уход Хорхе Сампаоли с поста главного тренера из-за разногласий с руководством клуба предвещал для «Марселя» непростой старт сезона-2022/2023, но Игор Тудор достойно справляется со своими обязанностями. По итогам 16 туров южане располагаются на третьем месте, отставая от впереди идущего «Ланса» лишь на четыре очка, а от лидирующего «ПСЖ» – на 11 очков.

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Бело-голубые хороши в игре на контратаках и опасны при розыгрыше стандартных положений. В количественных показателях активности игры впереди они лишь шестые в Лиге 1, но в результативности уступают только «ПСЖ». Алексис Санчес с одноклубниками за 16 игр забили 32 мяча.

Акцент на высокий прессинг также способствовал повышению надёжности игры в обороне. Команда пропустила 14 голов. Только «Ланс» и «ПСЖ» пропустили меньше. Бело-голубые более убедительно выступают в сезоне, чем соперник. Команда Игора Тудора подходит ко встрече с серией побед в трёх матчах с суммарным счётом 10:3.

Южане не испытывают кадровых проблем. Лишь шесть футболистов представляли «Марсель» на чемпионате мира в Катаре, и только два из них далеко продвинулись в плей-офф со своими сборными. Правда, Маттео Гендузи и Жордан Верету были игроками запаса, поэтому вернулись в расположение клуба в оптимальной физической форме и преисполнены желания проявить себя. Отсюда ставка на победу «Марселя» за 1.80.

Также не будем забывать, что за «Марсель» выступает экс-футболист «Спартака». Самуэль Жиго уехал из России и перешёл во французский клуб, вместе с которым высоко взобрался. Красно-белые не хотели отпускать защитника, но он принял такое решение. В прошлой игре с «Тулузой» футболист отдал голевую передачу. В этом сезоне за «Марсель» на его счету два гола и один ассист.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель» 2 января 2023 года

У «Монпелье» серьёзные проблемы в обороне. Димитри Пайет, Алексис Санчес и компания соскучились по футболу. В первом матче после международной паузы с «Тулузой» они продемонстрировали свой атакующий потенциал и начнут 2023-й год красиво. Рекомендуем ставку на победу гостей за 1.80.

Ставка: победа «Марселя» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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