Экспресс на 2 января с коэффициентом 15.0: рубка в Чемпионшипе и шоу от Клоппа

2 января пройдут очередные матчи в АПЛ и Чемпионшипе. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 2 января

В горячую пору рождественско-новогодних матчей «Брентфорд» и «Ливерпуль» встречаются через два дня на третий. И у крепкого середняка «Брентфорда» есть все шансы продлить удачную серию. Началась она ещё до чемпионата мира, когда пятиматчевую серию без побед «пчёлы» прервали большой сенсацией – победой над «Манчестер Сити» на его поле (1:2). Айван Тони в той встрече сделал дубль, забив победный гол на 98-й минуте.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Имя Айвана Тони зазвучало на всю Англию даже во время чемпионата мира. Когда Гарри Кейн промахнулся с пенальти в четвертьфинале с Францией, Гарету Саутгейту припомнили, что тот не взял Тони в Катар. В первом матче после паузы как раз случилась дуэль между Тони и Кейном. Оба забили по голу, а «Брентфорд» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Айван Тони оформил «гол+пас» в матче с «Вест Хэмом», но случилось это ценой небольшого повреждения. Его участие в матче с «Ливерпулем» оценивается как «50 на 50». Многое в перспективах «Брентфорда» на этот матч будет зависеть от готовности Тони сыграть.

«Ливерпуль» вышел с паузы на чемпионат мира с огромным количеством травм и противоречивыми результатами. В кубковом матче с «Манчестер Сити» красные показали отличную игру, но проиграли 2:3. Матч с «Астон Виллой» выдался тоже неплохим и закончился победой 3:1. А вот игра с «Лестером» вышла провальной, и не видать «Ливерпулю» победы 2:1, если бы не два автогола в исполнении защитника «лис» Ваута Фаса.

В пяти подряд матчах АПЛ с участием «Ливерпуля» забивали обе команды. «Брентфорд» очень хорош и может дать бой команде Юргена Клоппа. Рекомендуем присмотреться к ставке тотал больше 3.5 мяча за 2.40. «Брентфорд» играет в открытый футбол с лучшими командами АПЛ, а в последних матчах «Ливерпуля» такая результативность была продемонстрирована в пяти из шести встреч, включая товарищеские.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Уотфорд» 2 января

«Уотфорд» и «Норвич» шли в числе претендентов на промоушен, но пока никак не могут нащупать свою игру и обрести стабильность. Обе команды по ходу сезона сменили тренеров, но если «Уотфорд» это сделал ещё в начале, то «Норвич» только сейчас, когда стало ясно, что Дин Смит не может разобраться со всеми проблемами, а шансы на прямую путёвку обратно в АПЛ постепенно тают.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Декабрьский отрезок команды провели одинаково слабо. Всего по одной победе на каждого, по одной ничьей и два поражения. «Норвич» очень слабо смотрится по игре и крайне мало забивает. «Уотфорду» мешает показать свой лучший футбол обилие кадровых потерь. Особенно печально для «шмелей» сложились два последних матча: сухие поражения от «Миллуола» и «Суонси».

В этом матче нельзя отдать преимущество ни одной из команд. Букмекеры видят фаворитом «Норвич», но они очень часто переоценивают «канареек», которые сейчас не в форме и переживают период перестройки. При нынешних раскладах наиболее оптимальным исходом выглядит ничья. Можно рискнуть и поставить на ничью с коэффициентом 3.35.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Суонси» — «Бёрнли» 2 января

«Суонси» только в четвёртом матче после перерыва смог добыть первую победу. При этом играли «лебеди» хорошо, но им часто не везло. Зато получилось оторваться за все неудачи на крепком «Уотфорде» и забить ему аж четыре мяча. Атака валлийцев в полном порядке, за четыре декабрьских матча она забила девять голов, только «Норвич» смог чудом не пропустить от «Суонси».

Вылет из Кубка лиги пока единственная неудача «Бёрнли». Кроме неё, были три уверенные победы, и только в прошлом туре «Сток» смог создать проблемы лидеру. Венсан Компани смог отлично настроить оборону своей команды, но она не безгрешна, под хорошим напором гости могут и не устоять.

«Суонси» сейчас хорош и сможет навязать конкуренцию лидеру. Валлийцы будут стараться навязать гостям свою игру, не дадут им отсиживаться в обороне и сами будут играть остро. Обмен голами тут очень вероятен, и, скорее всего, этим команды не ограничатся. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.87.

Экспресс на матчи 2 января

Ставка 1: ТБ 3.5 в матче «Брентфорд» — «Ливерпуль» за 2.40.

Ставка 2: ничья в матче «Норвич» — «Уотфорд» за 3.35.

Ставка 3: ТБ 2.5 в матче «Суонси» — «Бёрнли» за 2.13.

Общий коэффициент: 2.4 Х 3.35 Х 2.13 = 15.0.

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