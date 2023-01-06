Экспресс на КХЛ с коэффициентом 8.8: Воробьёв прервёт серию неудач «Магнитки»

6 января пройдут очередные матчи в КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.1 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» 6 января

«Металлург» продолжает неудачную серию матчей. Подопечные Ильи Воробьёва уступили четыре из последних пяти встреч. Это не позволяет им подвинуть с первой строчки турнирной таблицы катящийся под откос «Автомобилист». Дистанция в два очка кажется непреодолимой преградой для «лис». Вот и в первом матче 2023 года «Металлург» проиграл на выезде «Барысу» со счётом 2:3.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Локомотив» уступил второй матч подряд, но удержался на второй позиции Западной конференции. На этот раз железнодорожники уступили «Салавату Юлаеву» со счётом 1:2. Их подвела недисциплинированность — соперник дважды наказал за нарушение правил, реализовав большинство. После 47 встреч в активе у подопечных Игоря Никитина 67 очков.



Илья Воробьёв знает рецепт успеха в играх с «Локомотивом» на домашней арене. Иначе сложно объяснить тот факт, что «лисы» выиграли семь личных встреч подряд. Рекомендуем присмотреться к ставке победа «Металлурга» за 2.05.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 6 января

«Салават Юлаев» порадовал болельщиков, победив в первом матче 2023 года. На домашней арене хоккеисты из Уфы обыграли «Локомотив» со счётом 2:1. Им помогла реализация большинства — все шайбы заброшены в неравных составах. Отметились точными бросками Науменков и Хмелевски. После трёх побед в пяти последних встречах хоккеисты «Салавата Юлаева» поднялись на пятое место Восточной конференции.



Лучшие экспрессы на сегодня.

СКА в минувшей встрече разгромил на выезде челябинский «Трактор» со счётом 9:3. Матч стал бенефисом нападающего Яшкина. Дмитрий забросил три шайбы и записал в актив одну результативную передачу. Теперь у него 42 очка и четвёртое место в споре бомбардиров лиги. Армейцы выиграли только две из последних пяти встреч в регулярном первенстве, но запас прочности позволяет им возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. После 47 матчей у них в активе 76 очков.



В последних встречах оборона СКА действует неудачно. За два матча они пропустили 11 шайб. Весьма вероятно, что подопечные Виктора Козлова сумеют найти бреши в обороне клуба из Санкт-Петербурга. Рекомендуем присмотреться к ставке тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» 6 января

После расставания с Олегом Знарком дела у «Ак Барса» в чемпионате стали идти заметно лучше, но с приходом самого Зинэтулы Билялетдинова казанцы и вовсе обрели стабильность в результатах. Конечно, опытный специалист отмечает, что команде ещё предстоит совершенствоваться во многих компонентах, однако прогресс уже есть.

В 14 последних встречах «Ак Барс» добился десяти побед и никогда не проигрывал больше одного матча подряд. Лучше стало работать у хозяев и нападение – Александр Радулов и Вадим Шипачёв активны впереди, и оба набирали очки в последнем победном матче с «Северсталью» (2:1 от). С середины ноября в 9 из 14 встреч казанцы отправляли в ворота соперников по меньшей мере три шайбы. При этом «Витязь» хоть и выиграл три предыдущих матча, однако в обороне по-прежнему проваливался.

«Витязь» нынче тоже в неплохой форме, ведь за время победной серии были обыграны крепкая «Северсталь» и даже СКА. И хотя бы два гола на протяжении четырёх встреч подмосковная команда забивает. Таким образом, скучать соперники зрителей не заставят – основной ставкой возьмём тотал больше 5.5 шайбы за 2.30.

Экспресс на матчи 6 января

Ставка 1: победа «Металлурга» над «Локомотивом» за 2.05.

Ставка 2: ТБ 4.5 в матче «Салават Юлаев» — СКА за 1.87.



Ставка 3: ТБ 5.5 в матче «Ак Барс» — «Витязь» за 2.30.

Общий коэффициент: 2.05 Х 1.87 Х 2.30 = 8.1.

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