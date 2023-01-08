Экспресс на 8 января с коэффициентом 8.60: «Барса» настрадается, Хвича под вопросом

8 января запланировано много интересных событий, в одном из которых «Атлетико» будет играть с «Барселоной». Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.60, на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Серии А «Сампдория» — «Наполи» 8 января

«Сампдория» уходила на декабрьскую паузу в чемпионате как безнадёжный аутсайдер. Команда Деяна Станковича в первой половине сезона смогла выиграть только в матче с «Кремонезе». Начало 2023 года дало надежду – «Сампдория» одержала победу в игре с «Сассуоло» (2:1). Впрочем, стоит сделать скидку на уровень соперника, который занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Сампдория» уступила «Наполи» в семи очных встречах подряд. Неаполитанцы ещё сильнее, чем в прошлые годы. Первый матч после перерыва закончился поражением в Милане – «Наполи» ничего не смог противопоставить «Интеру» и заслуженно уступил со счётом 0:1. Плохую игру провёл лидер команды Хвича Кварацхелия.

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Участие грузинского нападающего в ближайшей встрече под вопросом, что может плохо сказаться на атакующем потенциале команды. «Сампдория» хоть и аутсайдер по нынешним меркам, но редко пропускает много голов. В шести из восьми последних матчей «Сампдории» сыграла ставка тотал меньше 2.5 мяча. Выберём её и сейчас за 2.08.

Прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома» 8 января

Если посмотреть на положение команд в турнирной таблице и количество набранных очков, то можно предположить, что разница между ним не столь существенная. На самом деле «Рома» явно уступает сопернику в классе и уровне игры. Римляне не демонстрируют футбол, достойный звания фаворита. Игра миланцев смотрится лучше.

«Рома» в большинстве матчей рассчитывает на свою оборону, которая при этом далеко не эталон надёжности. Матчи с грандами в очередной раз для римлян складываются очень неудачно. У них в активе есть победа в игре с «Интером», но «Наполи», «Лацио» и «Аталанта» без особого труда обыграли «волков» на их поле.

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Будь «Милан» в плохой форме, а «Рома» в хорошей, тогда гости могли бы потягаться с соперником, но сейчас ситуация полностью противоположная. Оборона не спасёт команду Моуринью и не даст ей приблизиться к лидерам. Предлагаем поставить на победу «Милана» за 1.88.

Прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона» 8 января

Отсутствие главной ударной силы «Барсы» в матче скажется на игре в завершающей стадии. Сине-гранатовые лучшие в большинстве атакующих компонентов. За 15 игр команда забила 34 гола, а в половине из них принял участие Левандовски — 13 мячей и четыре результативные передачи. «Барселона» непременно теряла очки в тех матчах, в которых он не забивал.

«Атлетико» хоть и не отличается стабильностью результатов по ходу текущего сезона, но за счёт прагматичного вязкого футбола от обороны вполне способен отобрать у клуба Хави очки.

«Матрасники» после ЧМ-2022 в Катаре вернулись с победы во встрече с «Эльче» (2:0). Примечательно, что результативными действиями отметились три ключевых игрока атаки. Антуан Гризманн записал на свой счёт ассист, а Жоау Феликс и Альваро Мората забили по голу. Испанский нападающий и на чемпионате мира продемонстрировал своё голевое чутьё — (3+1).



При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Атлетико» с форой (0) за 2.20.

Экспресс на матчи 8 января:

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Сампдория» — «Наполи» за 2.08.

Ставка 2: победа «Милана» в матче с «Ромой» за 1.88.

Ставка 3: победа «Атлетико» с форой (0) в матче с «Барселоной» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.08 Х 1.88 Х 2.20 = 8.60.

Экспресс с коэффициентом 11.03.

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