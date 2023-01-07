«Милан» — «Рома». Золотая медаль Дибалы не поможет

8 января состоится матч 17-го тура Серии А «Милан» – «Рома». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех римлян оценивается аналитиками в 4.50. Поставить на ничью предлагают за 3.72.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2023 года

Букмекеры не верят, что матч «Милан» – «Рома» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома» (08.01.2023)

Центральный матч 17-го тура чемпионата Италии состоится 8 января в Милане, где местный одноимённый клуб примет гостей из Рима — «Рому». В этом сезоне клубы решают разные турнирные задачи, но в таблице находятся на расстоянии шести очков. Стартовый свисток в матче будет дан в 22:45 мск.

«Милан» сейчас должен пользоваться подарками конкурента и подобраться к первому месту. «Наполи» в прошлом туре уступил «Интеру», что позволило «россонери» сократить отставание до пяти очков от первого места. Команда Стефано Пиоли уверенно обыграла «Салернитану» (2:1), не сумев реализовать много голевых моментов.

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Таким образом, миланцы одержали победы в двух матчах с одинаковым счётом, а на отрезке четырёх предыдущих игр они потеряли очки лишь раз – с «Кремонезе» (0:0). Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Милан» не уступает с середины сентября, когда не смог совладать с безумной атакой «Наполи» (1:2).

С тех пор хозяева демонстрировали яркий и атакующий футбол. Убедительно обыграли «Ювентус» (2:0), на классе справились с «Фиорентиной» (2:1) и разгромили «Монцу» (4:1). Важно, что «россонери» стали активнее играть впереди и, помимо встречи с «Кремонезе», за девять последних туров лишь раз не сумели забить больше одного мяча.

Сейчас в гости пожалует соперник, который привык сушить игру, но у Пиоли достаточно ресурсов, чтобы помешать этому. В прошлом туре вновь забил Рафаэл Леау – португалец в хорошей форме после ЧМ, забивает в двух матчах подряд, и теперь на его счету семь голов в чемпионате. Если прибавит Оливье Жиру, то атаку остановить будет сложно.

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С нестабильной игрой «Рома», очевидно, без проблем не обойдётся. Команда Жозе Моуринью снова рискует выпасть из еврокубковой шестёрки – пока она опережает ближайшего конкурента — «Аталанту» — всего на два очка. Поспособствовала в том числе и победа в игре с «Болоньей» в последнем туре (1:0).

Впрочем, занести себе в актив эту встречу римляне не могут. Они превзошли соперника по ударам и голевым моментам вдвое, но ничего не реализовали. Единственный гол с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини. Таких игр у «волков» было уже много – худшее нападение среди команд первой восьмёрки. Только они до сих пор не добрались даже до 20 забитых голов.

Победа в матче с «Болоньей» стала первой за четыре тура. Во всех матчах гостям не удавалось забить больше одного мяча. Да и забивать некому – Пауло Дибала набирает форму, а экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов не поднимается со скамейки запасных.

При этом нельзя сказать, что подопечные Моуринью качественно действуют в обороне. Да, они отлично умеют играть на удержание счёта, но эта тактика работает не всегда. Римляне не так часто забивают первыми, а под давлением теряются. Из-за этого и потери очков. Гости всего раз пропустили больше одного гола за матч, но и сухими удалось уйти только в пяти случаях.

«Милан» неизменно забивал минимум два гола в семи из восьми домашних матчей. Если хозяева забьют первый гол, «Роме» будет сложно переломить ход игры и оборона может посыпаться. Кроме того, уже пять очных встреч подряд «россонери» забивали римлянам два и более мячей. Поэтому сейчас интересно выглядит ставка на индивидуальный тотал миланцев больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.02.

Перед встречей стало известно, что победитель чемпионата мира — Пауло Дибала — сделал памятный подарок «Роме». Он отдал золотую медаль с победного для Аргентины чемпионата мира 2022 года в Катаре музею клуба. 29-летний Дибала сыграл на турнире лишь два матча, не набрав результативных очков. К сожалению, медаль не поможет обыграть «Милан», а жаль.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2023 года

Игра двух грандов итальянского футбола вновь гарантирует столкновение стилей. «Рома» может похвастаться неплохой обороной, редко пропускающей больше одного гола, но стабильности ей не хватает. Когда римлянам не удаётся навязать свой сценарий, они теряют очки. «Милан» точно будет играть первым номером, ведь есть шанс вернуться в чемпионскую гонку. Дома он забивает в среднем по два мяча и сейчас может продлить голевую серию. Атака «россонери» в порядке.

Ставка: индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 мяча за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

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