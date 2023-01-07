«Сампдория» — «Наполи». Не всё зависит от Хвичи

Лидер неаполитанцев не тренируется с командой — это может сказаться на результате.

8 января состоится матч 17-го тура итальянской Серии А «Сампдория» — «Наполи». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44, а успех «Сампдории» оценивается аналитиками в 8.30. Ничья доступна за 5.00.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Наполи» 8 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.83, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.14. На гол «Сампдории» дают коэффициент 1.16. Если забьёт «Наполи», сыграет коэффициент 1.73. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Серии А «Сампдория» — «Наполи» (08.01.2023)

Европейский клубный футбол постепенно возвращается после паузы на чемпионат мира. Обратим внимание на матч Серии А, который состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Футбольный клуб «Сампдория» принимает лидера чемпионата – «Наполи».

Первую половину сезона «Сампдория» провела очень плохо. Из 15 матчей генуэзцы выиграли только в одном – с соседями по подвалу турнирной таблицы — «Кремонезе». Кроме того, они сыграли в трёх матчах вничью – с «Болоньей» (1:1), «Лацио» (1:1) и «Ювентусом» (0:0). Также «Сампдория» преодолела два раунда Кубка Италии в матчах с командами из Серии B.

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Зимний перерыв подопечные Деяна Станковича, который принял «Сампдорию» в середине осени, провели ударно. В декабре команда сыграла пять товарищеских встреч и не проиграла ни в одной из них. Игроки зарядились положительными эмоциями, что положительно сказалось. В первом матче после перерыва «Сампдория» обыграла «Сассуоло» (2:1). Тренер «Сампдории» посвятил эту победу памяти бывшего игрока клуба Синиши Михайловича.

В отличие от хозяев поля, «Наполи» решает в этом сезоне куда более серьёзные турнирные задачи. Команда Лучано Спаллетти претендует на чемпионство. До перерыва неаполитанцы потеряли очки всего в двух играх чемпионата, ни разу при этом не уступив. Календарь Серии А предложил для «Наполи» в первом матче 2023 года сложный выезд в Милан к «Интеру».

«Сан-Сиро» был для «Наполи» негостеприимен. «Интер» является неудобным соперником для неаполитанцев и одержал пятую за последние семь матчей победу (1:0). Болельщиков голубых должен насторожить не результат, а качество игры. От прошлогоднего задора мало что осталось, а подопечные Лучано Спаллетти за весь матч лишь дважды пробили в створ ворот соперника.

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Важной частью результата «Интера» было выключение из игры самого креативного игрока «Наполи» – Хвичи Кварацхелии. Персональной опекой футболиста сборной Грузии по очереди занимались сразу два миланских спортсмена. В итоге Хвича сыграл ниже своих возможностей, ни разу не пробив по воротам.

Деяну Станковичу, вполне вероятно, не придётся перенимать этот опыт для «Сампдории» – Хвича может пропустить предстоящую встречу. Сообщается, что Кварацхелия отсутствовал на тренировке «Наполи» в четверг. Возможно, его замена на 76-й минуте предыдущего матча была вынужденной, а не тактической.

Если у Хвичи действительно есть проблемы со здоровьем, которые могут помешать ему принять участие во встрече, это больно ударит по атакующему потенциалу «Наполи». Его восемь голов и 10 результативных передач в 18 матчах принесли неаполитанцам много важных очков. В этом случае одержать победу в игре с аутсайдером будет намного сложнее.

На стороне «Наполи» хорошая статистика личных встреч. «Сампдория» уступила неаполитанцам в семи матчах подряд. В нынешнем состоянии команд стоит рассчитывать, что хозяева не уйдут с поля без гола. «Наполи» пропустил в шести из семи последних официальных матчей на выезде. Поставить на то, что «Наполи» не проиграет и обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.26.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Наполи» 8 января 2023 года

«Сампдория» провалила первую половину сезона, но сделала выводы и начала новый год с победы. Однако одно дело обыгрывать «Сассуоло» и совсем другое – главного претендента на скудетто. «Наполи» часто пропускает на выезде, а мотивированная «Сампдория» вполне может забить. Однако более одного очка генуэзцам не заработать.

Ставка: «Наполи» не проиграет и обе забьют за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

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Прогноз на матч «Сампдория» — «Наполи» с коэффициентом 3.50.

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